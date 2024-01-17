Изменения-2024: новый МРОТ, ЕФС-1 и правила воинского учета. Журнал Клерк.Премиум № 50/2023

С 01.01.2024 МРОТ увеличили на 18,5% до 19 242 руб. Но в некоторых регионах установлена более высокая минималка.

Здесь вы можете найти подробную таблицу.

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31 января: СБП для бизнеса: польза и прибыль

8 февраля: Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок

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