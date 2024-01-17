Журнал «Клерк.Премиум»
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Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Изменения-2024: новый МРОТ, ЕФС-1 и правила воинского учета. Журнал Клерк.Премиум № 50/2023

С 01.01.2024 МРОТ увеличили на 18,5% до 19 242 руб. Но в некоторых регионах установлена более высокая минималка.
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Здесь вы можете найти подробную таблицу.

Важно

Как правильно расчитывать зарплату расскажет топовый лектор России по начислению и налогообложению заработной платы Елена Воробьева на новом курсе. 

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Онлайн-касса и договор займа: нужен ли чек на проценты

Как можно использовать материнский капитал в 2024 году

НДФЛ с процентов по вкладам: кто заплатит и сколько

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25 января: КЭДО в аутсорсинге: как настроить работу с заказчиками в 2024 году?

31 января: СБП для бизнеса: польза и прибыль

8 февраля: Годовая бухгалтерская отчетность: составляем без ошибок

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В каждом мини-видео разбираем один вопрос: о нюансах ведения учета, налогах, взносах, расчетах с работниками и оформлении документов.

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Отчетность в СФР

Как сообщить в ЕФС-1 о переименовании компании

Если у компании меняется меняете название, подайте титульный лист, подразделы 1 и 1.1 раздела 1 формы ЕФС-1.

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УСН

Какие коды ОКВЭД разрешено применять для УСН в 2024 году

Одним из наиболее востребованных специальных режимов налогообложения является УСН, или упрощенка. Выбор такой схемы дает возможность сэкономить на отчислениях в бюджет, а ведение бухгалтерии на порядок легче по сравнению с ОСН, который назначают при постановке на учет по умолчанию. Однако при переходе на льготный спецрежим важно узнать, какие коды ОКВЭД для УСН разрешается применять, а какие — нет. При несоответствии выбрать упрощенку предпринимателю или компании не удастся.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Кадровый учет

Когда можно продлить испытательный срок

Единственной законной причиной, чтобы продлить работнику испытательный срок, может быть его отсутствие на рабочем месте по уважительным причинам. Увеличить срок испытания для того, чтобы протестировать навыки работника нельзя. Это нужно было сделать в период изначально установленного испытательного срока.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как учесть затраты по банковской гарантии в бухгалтерии?

Добрый день! На какой счет отнести расходы по банковской гарантии? За нарушение графика выполнения работ ФКР выставил претензию и получил деньги с банка по банковской гарантии. Банк деньги отдал ФКР и снял их с нашего счета.

5
Экономика России

Путин: за 10 месяцев 2023 года реальные зарплаты выросли на 7,7%

Инфляция в стране составляет 7,4%. Президент пообещал совместными усилиями снизить этот показатель.

21
Налоговый мониторинг

7 самых популярных вопросов по налоговому мониторингу

В марте 2023 года вышел приказ ФНС от 13.03.2023 № ЕД-7-23/163@ «Об утверждении Порядка получения доступа налоговых органов к информационным системам организации», который определил порядок получения доступа ведомством к информационным системам организации (ИСО).

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Сколько стоят услуги бухгалтера за подачу нулевки в вашем городе?

Здравствуйте, коллеги! Сколько Вы берете за нулевую отчетность? Желательно с указанием города.

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Записи вебинаров

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Новые видео от экспертов каждый день
КоАП РФ

Amazon оштрафовали на 200 млн рублей за работу без открытия филиала

Компания ведет деятельность в России без создания филиала или представительства. За это полагается оборотный штраф.

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Логотип Журнал «Клерк.Премиум»
Журнал «Клерк.Премиум»
Обзоры для бухгалтера

Изменения-2024: новый МРОТ, ЕФС-1 и правила воинского учета. Журнал Клерк.Премиум № 50/2023

С 01.01.2024 МРОТ увеличили на 18,5% до 19 242 руб. Но в некоторых регионах установлена более высокая минималка.

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Кадры

Все соискатели смогут пройти переобучение для получения работы

Бесплатное переобучение по приоритетным специальностям будет доступно для всех, кто ищет работу.

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Бесплатно с Зарплата

Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ. Мини-курс

При повышении МРОТ заработная плата должна быть не ниже этого уровня. Несоблюдение этого правила влечет наложение штрафов на предпринимателей, руководителей и юридических лиц. Разбираемся, что в первую очередь проверить и как внести изменения в трудовой договор при повышении зарплаты.

Как внести изменения в трудовой договор, если зарплата повышается в связи с ростом МРОТ. Мини-курс
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Логотип КСК ГРУПП
КСК ГРУПП
Банки

Закон о новых полномочиях ЦБ

В конце декабря президент Владимир Путин подписал закон о новых полномочиях ЦБ. С 1 января 2024 года Банк России может ограничивать сделки отдельных участников рынка или операции с определенными инструментами при возникновении угрозы финансовой стабильности рынка.

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Налоги, взносы, пошлины

Банкроты должны платить налог на сверхприбыль

От уплаты налога на сверхприбыль освободили МСП, плательщиков единого сельскохозяйственного налога и предприятия нефтегазовой и угольной отрасли. Компании, которые были признаны банкротами, в этот список не входят.

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Вебинары для бухгалтеров

🎓ЕНП, ФСБУ, воинский учет, налоговые проверки: самые важные вебинары для бухгалтера в январе 2024 года

Собрали для вас самые полезные вебинары будущие и в записи, которые пригодятся каждому бухгалтеру.

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Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

Зарплата в общепите в 2023 году влияет на льготу по НДС в 2024 году

Как общепиту на ОСНО не потерять льготу по НДС в 2024 году? У компаний с обособками равнение идет на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

Зарплата в общепите в 2023 году влияет на льготу по НДС в 2024 году
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Фиксированные взносы ИП

ИП-военные пенсионеры могут не платить фиксированные взносы на ОПС

В общем случае ИП платят взносы в совокупном фиксированном размере (ОПС + ОМС). Но военные пенсионеры от взносов на ОПС освобождены.

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Банковская комиссия

«Солид Банк» удержит 2% за хранение долларов и евро

Если на валютных счетах хранится больше 5 тысяч долларов и евро, то банк с 1 февраля начнет удерживать комиссию — 2% в месяц.

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Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как вести РБП и 97 счет в свете нового стандарта по НМА?

Добрый день! Кто уже разбирался с новым стандартом по НМА и 97 счетом? Вопрос, что теперь делать с бухучетом РБП и 97 счетом? С учетом того, что в НУ расходы, которые к нескольким периодам относятся по-прежнему признаем частями, а в БУ как таковых РБП не осталось.

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Логотип nlukina
nlukina
Отчетность

🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки

Годовую отчетность за 2023 год компании должны сдать в СФР на новых бланках и по новым правилам. Расскажем, в каких случая надо заполнить подраздел 1.2, где произошло больше всего изменений. Перечислили случаи, когда подать сведения о стаже за 2023 год нужно.

🔥В каких случая надо подавать в ЕФС-1 подраздел 1.2 (СЗВ-СТАЖ). Забирайте в закладки
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Обзоры для бухгалтера

🎀 Передавать данные в СФР по больничным надо по-новому, а двух ЕНП-уведомлений на НДФЛ можно избежать: разъяснения экспертов

Ежедневно наши эксперты готовят для вас статьи-разборы и мини-курсы о законопроектах, новых правилах, разъясняют действующие нормы НК и ТК, на примерах показывают, как заполнить декларацию, провести операцию в 1С и прикладывают образцы, бланки и другие полезные документы. Сегодня собрали топ таких разборов за неделю.

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