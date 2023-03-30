Продажа недвижимости и НДФЛ: почему ФНС отменила доначисление налога, но оставила штраф за непредставление декларации

Продолжается кампания по декларированию гражданами доходов за 2022 год. Объектом декларирования являются, в частности, доходы, полученные от продажи домов, квартир, земельных участков или доли (долей) в них.

Такие доходы подлежат декларированию, если их сумма превышает установленные законодательством вычеты, а сама недвижимость находилась в собственности налогоплательщика менее минимального предельного срока владения, установленного для целей освобождения от налогообложения.

В декларировании таких доходов много нюансов.

Одна из спорных ситуаций была рассмотрена в решении ФНС по жалобе от 10.02.2023 № КЧ-3-9/1860@. Документ обнародован на сайте налоговой службы 15.03.2023.

Жизненная ситуация

Супруги с 2001 года владели на праве общей совместной собственности земельным участком и расположенным на нем жилым домом. При перераспределении смежных участков, включая тот, на котором расположен дом, был образован новый участок.

Право собственности на этот участок было оформлено в марте 2020 года, а в декабре того же года дом и перераспределенный участок были проданы за 1 000 000 руб.

При этом стоимость каждого из объектов недвижимости в сделке не была выделена. Еще в 2020 году налогоплательщик продал квартиру за 680 000 рублей.

По итогам декларационной кампании 2020 года в ходе проведения мероприятий налогового контроля ИФНС выявила, что налогоплательщик не задекларировал доход от продажи недвижимости.

По результатам контрольных мероприятий был составлен акт, по итогам его рассмотрения было принято решение о доначислении НДФЛ и привлечении налогоплательщика к ответственности за совершение налогового правонарушения.

Ему были начислены штраф и пени:

за непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации (п. 1 ст. 119 НК);

за неуплату или неполную уплату сумм налога в результате занижения налоговой базы, иного неправильного исчисления налога (п. 1 ст. 122 НК).

Налогоплательщик не согласился с выводами налоговиков. Воспользовавшись нормами НК (ст. 137, 138), налогоплательщик обжаловал решение инспекции по инстанции в вышестоящее УФНС по региону.

Доводы налогоплательщика

В жалобе было приведено три довода.

Во-первых, налогоплательщик счел, что ИФНС неправильно определила срок владения земельным участком для целей обложения НДФЛ. По мнению налогоплательщика, срок владения земельным участком должен быть равен сроку владения жилым домом, расположенным на данном участке. Жилой дом следует судьбе земельного участка, поэтому срок владения участком должен быть определен с 2001 года. А поскольку объекты находились в собственности более пяти лет, подавать декларацию по доходам от их продажи налогоплательщик не должен.

Во-вторых, вынесенное по результатам мероприятий налогового контроля решение налогоплательщик счел неправомерным, т. к. проверка была проведена с существенными нарушениями. Инспекция нарушила процессуальные нормы.

Налогоплательщику не была предоставлена возможность:

представления объяснений и возражений по акту проверки;

участия в процессе рассмотрения материалов проверки лично и (или) через своего представителя.

В-третьих, налогоплательщик обжаловал акт проверки и просил его отменить.

В ходе рассмотрения жалобы региональное УФНС установило факт нарушения существенных условий процедуры рассмотрения материалов налоговой проверки.

Решение ИФНС было отменено, но при этом вышестоящее управление вынесло новое решение (п. 3 ст. 140 НК), в котором доначисления и штрафы были сохранены.

После этого налогоплательщик обратился в высшую налоговую инстанцию с жалобой отменить решение регионального УФНС.

Обоснования и выводы налоговиков

Рассматривая первый довод в жалобе налогоплательщика относительно срока владения земельным участком для целей обложения НДФЛ, налоговая служба проанализировала нормы Земельного Кодекса (ЗК).

Одним из способов образования земельных участков является перераспределение. Порядок образования земельных участков путем перераспределения определен ст. 11.7 ЗК.

В этом случае из нескольких смежных участков образуются другие смежные земельные участки.

При перераспределении земельных участков, находящихся в частной собственности, у их собственников возникает право собственности на соответствующие образуемые земельные участки (п. 2 ст. 11.7 ЗК).

При этом составляется соглашение об образовании земельных участков. Исходные земельные участки прекращают свое существование. Датой окончания существования исходных участков считается дата государственной регистрации права собственности на все образуемые из них земельные участки.

Из этих норм налоговая служба сделала вывод: после перераспределения срок нахождения в собственности новых участков для целей исчисления и уплаты НДФЛ при их продаже следует исчислять с даты государственной регистрации права собственности на них.

Касательно довода налогоплательщика относительно следования жилого дома судьбе земельного участка, ФНС отметила следующее. Да, принцип единства судьбы земельных участков и расположенных на них объектов недвижимости закреплен в ЗК (подп. 5 п. 1 ст. 1). Если объект недвижимости и земельный участок, на котором такой объект расположен, принадлежат одному лицу, то в гражданском обороте (ст. 273 ГК) данные объект недвижимости и земельный участок выступают совместно. Но в целях определения срока владения указанными объектами такой принцип не применяется.

С учетом приведенных норм, земельный участок, право собственности на который налогоплательщик оформил в марте 2020 года, находился в собственности заявителя менее минимального предельного срока владения (менее пяти лет).

Значит, доход от продажи этого объекта, превышающий сумму имущественного налогового вычета (1 000 000 руб.) налогоплательщик должен был задекларировать по итогам 2020 года.

Но вот по сумме налогооблагаемого дохода мнение ФНС разошлось с выводами подведомственного УФНС.

Все дело в особенностях определения налоговой базы, установленных ст. 214.10 НК.

Доходы, полученные от продажи недвижимого имущества, сравниваются с кадастровой стоимостью этого объекта. Речь идет о кадастровой стоимости из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Для целей НДФЛ кадастровая стоимость применяется с 1 января года, в котором зарегистрирован переход права собственности на проданный объект недвижимого имущества. Но кадастровая стоимость берется не целиком, а с понижающим коэффициентом 0,7.

Но и это еще не все. Права на земельный участок налогоплательщик зарегистрировал в марте 2020 года, т. е. в течение налогового периода.

А для этой ситуации кадастровая стоимость этого объекта определяется не на 1 января, а на дату его постановки на государственный кадастровый учет.

При этом также учитывается понижающий коэффициент 0,7.

Стоимость жилого дома и земельного участка в сделке не были выделены. Поэтому для расчета налоговой базы налоговики взяли 1/2 суммы дохода от продажи недвижимости в размере 500 000 рублей (1 000 000 х 1/2).

По данным ЕГРН кадастровая стоимость земельного участка на дату постановки на кадастровый учет (04.03.2020) составляла 320 967,57 рублей.

С учетом доли налогоплательщика и понижающего коэффициента кадастровая стоимость составила 112 338,65 рублей (320 967,57 руб. : 2 х 0,7).

С учетом проданной в том же году квартиры, общая сумма дохода, определенная расчетным путем, составила 792 338,65 рублей (112 338,65 + 680 000).

Эта сумма дохода меньше суммы имущественного налогового вычета (792 338,65 ).

А это значит, что никакого доначисления налога не должно быть.

Но это обстоятельство не освобождало налогоплательщика от подачи декларации по НДФЛ за 2020 год(п. 3 ст. 228 и п. 1 ст. 229 НК).

Поскольку налогоплательщик доход не задекларировал, ФНС оставила в силе решение УФНС о начислении штрафа по п. 1 ст. 119 НК. При этом были учтены смягчающие обстоятельства и штраф был снижен до 62,50 рублей.

По второму доводу в жалобе налогоплательщикаотносительно отклонений от условий процедуры рассмотрения материалов проверки, ФНС сочла, что должностные лица УФНС действовали по установленным правилам.

Они отменили решение ИФНС, вынесенное с нарушением, рассмотрели доводы налогоплательщика и приняли новое решение.

Что касаетсятретьегодовода относительно обжалования акта проверки и требования его отмены, ФНС отметила следующее.

Акт не является ненормативным документом налогового органа. Акт не порождает гражданские права и обязанности для сторон, он не нарушает права и законные интересы налогоплательщика.

Поэтому налогоплательщик не может обжаловать акт в порядке, установленном главой 19 НК. Обжаловать можно лишь решение ИФНС, принятое по итогам рассмотрения акта.

Эта позиция подтверждается судебной практикой (определения ВАС от 13.08.2008 года № 1947/08, от 31.07.2008 года № 9730/08, КС от 27.05.2010 № 766-О-О).