Как часто вы ловите себя на мысли, что не можете запомнить важную информацию? Вам приходится все записывать в блокнот, в то время когда ваши друзья, коллеги запоминают мелочи, на которые вы даже не обратили внимание. Считается что наша память на 50-70% связана с наследственностью. И если гены «неудачные», то как ни старайся ― ваше головы не прыгнешь.

Тем не менее, память можно тренировать. Упражнения, разработанные учеными, дают порой, неожиданные результаты.

Есть даже соревнования, в которых люди состязаются в количестве запомненной информации.

Первый такой чемпионат прошел в 1991 году. Неофициальный рекорд по запоминанию числа П принадлежит японцу Акире Харагучи. Он запомнил 11 700 знаков.

Сегодня мы расскажем о 10 эффективных упражнениях, которые укрепят вашу память и разовьют внимательность.

Упражнение 1

Посмотрите на картинку в течение одной минуты. Затем закройте ее и попробуйте нарисовать фигуры на бумаге в том же расположении.

Если не получается запомнить все сразу, то делайте по частям ― сначала верхнюю часть картинки, затем нижнюю.

Попробуйте сравнить то, что получилось. И, если, рисунок не идентичен, повторяйте упражнение снова и снова.

Упражнение 1

Упражнение 2

На картинке нарисованы цифры. Смотрите на нее 1 минуту. Затем закройте ее и перенесите на бумагу цифры и то, что под ними написано. Опять же, если сложно запомнить все сразу ― делайте по отдельности. Запоминайте сначала верхнюю часть, потом нижнюю.

Упражнение 2

Упражнение 3

На следующей картинке вы видите часы. Обратите внимание какие цифры нарисованы мелким шрифтом, какие крупным, какие черточки на цифрах. Запоминайте в течение одной минуты и нарисуйте часы на бумаге. Если не получилось с первого раза, то повторяйте упражнение снова и снова.

Упражнение 3

Упражнение 4

Следующее упражнение уже посложнее. Посмотрите на картинку, на ней написаны цвета, но выделены другим цветом. Запоминайте слова в течение одной минуты. Затем, возьмите цветные карандаши или ручки и перенесите на бумагу то, что запомнили. Это упражнение также можно делать постепенно. Сначала первую строчку, потом вторую, потом попробуйте соединить их. И так далее.

Упражнение 4

Упражнение 5

На картинке вы видите цифры с двумя разными цветами. Запоминайте их в течение минуты. Затем перенесите на бумагу. Не забывайте выделить буквы нужным цветом.

Упражнение 5

Упражнение 6

Это упражнение еще сложнее. На картинке вы видите узоры. Запомните их. Сначала запоминайте узоры, под номером 1. Их нужно продолжать рисовать тем же способом что на примере. Рисуйте их на бумаге до тех пор, пока не получится правильно. Затем переходите к узорам во второй части, и в третьей.

Вы должны соединять точки, как показано на рисунке.

Упражнение 6

Упражнение 7

На следующей картинке вы видите предметы, которые нужно так же запомнить и затем написать на бумаге, то что запомнили, в том же порядке. Или нарисовать. Если сложно – выполняйте упражнение по частям.

Упражнение 7

Упражнение 8

На картинке написаны цвета. Смотрите на картинку минуту и запоминайте. Затем перепишите на бумагу, то что запомнили.

Упражнение 8

Упражнение 9

Рассмотрите внимательно картинку. На ней нарисованы разные животные. Запоминайте их в течение минуты. Затем напишите на бумаге, что запомнили. Если не удалось с первого раза, повторяйте упражнение.

Упражнение 9

Упражнение 10

Посмотрите на пирамиду из чисел. Запоминайте все цифры по порядку. Сначала первую строчку, затем вторую, третью и так далее. Проверьте себя. Запишите их на бумаге. Повторяйте упражнение до тех пор, пока не получится.

Упражнение 10

Если каждый день тренировать свою память в течение хотя бы 15 минут, то вы увидите результат, который вас удивит. Также, можно найти десятки приложений, которые будут тренировать вашу память и внимательность.

Уделяйте время не только тренировке тела, но и мозга. Желаем вам удачи.