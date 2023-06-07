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Налоги, взносы, пошлины

Как провести сверку расчетов с бюджетом

Сверка расчетов с бюджетом дает организации и ИП возможность уточнить свои налоговые обязательства и привести их в актуальное состояние. Разберем, как проводится сверка в 2023 году, в какой срок и в каком порядке.
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Как провести сверку расчетов с бюджетом
Иллюстрация: pch-vector/freepik

Сверка расчетов с бюджетом. Что это и для чего она нужна

Каждый налогоплательщик в соответствии с НК имеет право провести сверку расчетов принадлежности сумм, перечисленных и признаваемых в качестве ЕНП.

Если простыми словами, то уточнить актуальную сумму остатка на едином налоговом счете, размер недоимки или переплаты, сумму зачисленных и списанных с него платежей.

К плюсам сверки можно отнести возможность взаимодействия с налоговым органом и предоставления своих данных, если они расходятся со сведениями, отраженными в акте сверки.

К минусам относится довольно длительное ожидание от 3 до 5 рабочих дней и не всегда корректные данные. Особенно это актуально для текущего 2023 года.

После перехода на ЕНС и глобального изменения порядка уплаты налогов ФНС до сих пор не может привести данные ЕНС налогоплательщиков в корректный вид. 

Невозможность получения корректных данных в настоящий момент делает сверку практически бесполезной. Ранее финансовое ведомство обещало исправить все ошибки и привести данные ЕНС в актуальный вид до конца декларационной кампании — до 2 мая.

Но нормально раздел «ЕНС» в личных кабинетах ИП и организаций не работает до сих пор, данные о сальдо по счету приходят неверные, проведение сверки происходит с нарушением установленных сроков и данные ее в большинстве случаев не соответствуют действительности.

Надеемся, что в ближайшее время ФНС наладит механизм работы с единым налоговым счетом и приведет налоговые обязательства налогоплательщиков в актуальный вид.

Отправить заявление на сверку, получить акт и сверится с налоговой быстро и просто, поможет сервис сдачи отчетности 1С-Отчетность. С его помощью можно отправить в ИФНС указанные документы без лишних временных затрат: отправка происходит из привычного интерфейса 1С:Предприятие 8.3 и не требуется выгрузка документов в дополнительную программу. 

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Сверка расчетов с бюджетом в 2023 году. Что изменилось

Несмотря на глобальные изменения порядка уплаты налогов и введение ЕНС, в самой сверке мало что изменилось. Корректировки носят больше технические правки:

  • Немного изменено название акта сверки.

Теперь документ, которым оформляется сверка, называется «Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве единого налогового платежа». Ранее он носил название «Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам».

  • Изменен в меньшую сторону срок проведения сверки.

Если раньше он составлял 10 рабочих дней, то теперь он равен 3 или 5 дням, в зависимости от того, как подано заявление на сверку: на бумаге или в электронной форме.

  • Добавлена возможность проводить проверку по конкретным КБК.

Ранее сверку можно было провести либо сразу по всем кодам, либо только по одному.

Теперь налогоплательщик может получить информацию только по тем налогам и взносам, которые его интересуют и не путаться и разбираться в данных по остальным платежам.

Порядок сверки и документ, которым она оформляется, изменений практически не претерпели.

Порядок проведения сверки в 2023 году

Как и раньше, сверка с бюджетом проходит в несколько шагов:

  • Составление заявления на сверку.

  • Направление заявления в ИФНС по месту учета организации или ИП.

  • Получение акта сверки.

  • Внесение своих замечаний в акт сверки — при наличии расхождений.

  • Направление акта с замечаниями в адрес ИФНС.

  • Изучение акта сотрудниками ИФНС и корректировка данных.

Шаг 1. Подготовка заявления на сверку

Для проведения сверки в налоговую нужно направить соответствующее заявление. Его форма утверждена приказом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879. В заявлении всего два листа: Титульный и лист с КБК, по которым нужно провести сверку.

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Формат заявления для направления в электронной форме приведен в письме ФНС от 09.01.2023 № АБ-4-19/7

Особенностей в заполнении этого документа нет и сложностей при его составлении возникнуть не должно. 

Титульный лист

ИНН

В обязательном порядке заполняют организации, ИП. Физлица могут эту строку не заполнять, но тогда им потребуется в поля ниже, внести свои паспортные данные

КПП

Заполняют только организации

Представляется в налоговый орган

Указывается код инспекции, где заявитель состоит на налоговом учете. Узнать, к какой ИФНС прикреплен заявитель, можно из выписки ЕГРИП или ЕГРЮЛ, которая формируется на сайте ФНС

Признак заявителя

«1» — если заявление подает организация.

«2» — Физлицо без статуса ИП.

«3» — ИП

Наименование организации, ФИО физлица

Указывается название организации, ФИО ИП или физлица

Сведения о документе….

Заполняют только физлица, которые не указали ИНН

Прошу предоставить акт сверки…

«1» — если сверку нужно провести по всем КБК.

«2» — по выбранным КБК, которые приведены на второй странице

Способ получения акта

«1» — в ИФНС;

«2» — в МФЦ;

«3» — по почте*

Достоверность и полноту…

«1» — если заявление заполняется непосредственно заявителем.

«2» — если представителем организации, ИП или физлица.

В строках ниже, представитель заявителя должен указать свои ФИО и реквизиты доверенности. Если заявление подается организацией, нужно указать ФИО руководителя

Перечень КБК

Построчно вносятся КБК, по которым нужно провести сверку

* Обратите внимание, что указать почтовый адрес, по которому будет выслан акт, в заявлении нельзя. Он будет направлен по адресу, имеющемуся у налогового органа. 

Шаг 2. Направление заявления в ИФНС

Заявление нужно направить в ИФНС по месту учета заявителя, а не в Тульскую инспекцию, которая аккумулирует сейчас все платежи по ЕНС.

Сделать это можно любым удобным способом:

  • Непосредственно в ИФНС.

  • Через МФЦ.

  • По почте (заказным письмом с описью вложения).

  • В электронной форме по ТКС (телекоммуникационным каналам связи).

Шаг 3. Получение от ИФНС акта сверки

Документ направляется заявителю тем способом, который он выбрал и указал в заявлении. 

Срок предоставления этого документа зависит от того, как изначально было подано заявление: на бумаге или в электронной форме:

  • 3 рабочих дня – если заявление представлено в электронной форме;

  • 5 рабочих дней – если на бумаге.

Отсчет следует начинать с даты регистрации заявления, которая производится не позднее следующего за подачей заявления дня.

Акт составляется по определенной форме, утвержденной письмом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879. Для электронной формы формат утвержден письмом от 09.01.2023 № АБ-4-19/7.

Шаг 4. Проверка акта и внесение в него своих замечаний

В полученном акте будет приведена информация по каждому КБК и ее нужно тщательно проанализировать, сравнив со своими данными.

После того как корректировки будут внесены, акт нужно будет вернуть в налоговую. На рассмотрение уточненного акта налоговой отводится 30 календарных дней.

О том, как дальше будет происходить взаимодействие между заявителем и налоговым органом закон не уточняет. Инициатива личной встречи, для обсуждения причин расхождения и пояснения прочих нюансов, может исходить от обеих сторон. 

Если налоговая обнаружит ошибку в своих данных, она вправе ее скорректировать и без вызова налогоплательщика.

Встречу с проверяющими может инициировать и налогоплательщик, предварительно записавшись на прием в ИФНС.

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Комментарии

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