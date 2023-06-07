Как провести сверку расчетов с бюджетом

Сверка расчетов с бюджетом дает организации и ИП возможность уточнить свои налоговые обязательства и привести их в актуальное состояние. Разберем, как проводится сверка в 2023 году, в какой срок и в каком порядке.

Сверка расчетов с бюджетом. Что это и для чего она нужна

Каждый налогоплательщик в соответствии с НК имеет право провести сверку расчетов принадлежности сумм, перечисленных и признаваемых в качестве ЕНП.

Если простыми словами, то уточнить актуальную сумму остатка на едином налоговом счете, размер недоимки или переплаты, сумму зачисленных и списанных с него платежей.

К плюсам сверки можно отнести возможность взаимодействия с налоговым органом и предоставления своих данных, если они расходятся со сведениями, отраженными в акте сверки.

К минусам относится довольно длительное ожидание от 3 до 5 рабочих дней и не всегда корректные данные. Особенно это актуально для текущего 2023 года.

После перехода на ЕНС и глобального изменения порядка уплаты налогов ФНС до сих пор не может привести данные ЕНС налогоплательщиков в корректный вид.

Невозможность получения корректных данных в настоящий момент делает сверку практически бесполезной. Ранее финансовое ведомство обещало исправить все ошибки и привести данные ЕНС в актуальный вид до конца декларационной кампании — до 2 мая.

Но нормально раздел «ЕНС» в личных кабинетах ИП и организаций не работает до сих пор, данные о сальдо по счету приходят неверные, проведение сверки происходит с нарушением установленных сроков и данные ее в большинстве случаев не соответствуют действительности.

Надеемся, что в ближайшее время ФНС наладит механизм работы с единым налоговым счетом и приведет налоговые обязательства налогоплательщиков в актуальный вид.

Отправить заявление на сверку, получить акт и сверится с налоговой быстро и просто, поможет сервис сдачи отчетности 1С-Отчетность. С его помощью можно отправить в ИФНС указанные документы без лишних временных затрат: отправка происходит из привычного интерфейса 1С:Предприятие 8.3 и не требуется выгрузка документов в дополнительную программу.

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Сверка расчетов с бюджетом в 2023 году. Что изменилось

Несмотря на глобальные изменения порядка уплаты налогов и введение ЕНС, в самой сверке мало что изменилось. Корректировки носят больше технические правки:

Немного изменено название акта сверки.

Теперь документ, которым оформляется сверка, называется «Акт сверки принадлежности сумм денежных средств, перечисленных и (или) признаваемых в качестве единого налогового платежа либо сумм денежных средств, перечисленных не в качестве единого налогового платежа». Ранее он носил название «Акт совместной сверки расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам».

Изменен в меньшую сторону срок проведения сверки.

Если раньше он составлял 10 рабочих дней, то теперь он равен 3 или 5 дням, в зависимости от того, как подано заявление на сверку: на бумаге или в электронной форме.

Добавлена возможность проводить проверку по конкретным КБК.

Ранее сверку можно было провести либо сразу по всем кодам, либо только по одному.

Теперь налогоплательщик может получить информацию только по тем налогам и взносам, которые его интересуют и не путаться и разбираться в данных по остальным платежам.

Порядок сверки и документ, которым она оформляется, изменений практически не претерпели.

Порядок проведения сверки в 2023 году

Как и раньше, сверка с бюджетом проходит в несколько шагов:

Составление заявления на сверку.

Направление заявления в ИФНС по месту учета организации или ИП.

Получение акта сверки.

Внесение своих замечаний в акт сверки — при наличии расхождений.

Направление акта с замечаниями в адрес ИФНС.

Изучение акта сотрудниками ИФНС и корректировка данных.

Шаг 1. Подготовка заявления на сверку

Для проведения сверки в налоговую нужно направить соответствующее заявление. Его форма утверждена приказом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879. В заявлении всего два листа: Титульный и лист с КБК, по которым нужно провести сверку.

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Формат заявления для направления в электронной форме приведен в письме ФНС от 09.01.2023 № АБ-4-19/7.

Особенностей в заполнении этого документа нет и сложностей при его составлении возникнуть не должно.

Титульный лист ИНН В обязательном порядке заполняют организации, ИП. Физлица могут эту строку не заполнять, но тогда им потребуется в поля ниже, внести свои паспортные данные КПП Заполняют только организации Представляется в налоговый орган Указывается код инспекции, где заявитель состоит на налоговом учете. Узнать, к какой ИФНС прикреплен заявитель, можно из выписки ЕГРИП или ЕГРЮЛ, которая формируется на сайте ФНС Признак заявителя «1» — если заявление подает организация. «2» — Физлицо без статуса ИП. «3» — ИП Наименование организации, ФИО физлица Указывается название организации, ФИО ИП или физлица Сведения о документе…. Заполняют только физлица, которые не указали ИНН Прошу предоставить акт сверки… «1» — если сверку нужно провести по всем КБК. «2» — по выбранным КБК, которые приведены на второй странице Способ получения акта «1» — в ИФНС; «2» — в МФЦ; «3» — по почте* Достоверность и полноту… «1» — если заявление заполняется непосредственно заявителем. «2» — если представителем организации, ИП или физлица. В строках ниже, представитель заявителя должен указать свои ФИО и реквизиты доверенности. Если заявление подается организацией, нужно указать ФИО руководителя Перечень КБК Построчно вносятся КБК, по которым нужно провести сверку

* Обратите внимание, что указать почтовый адрес, по которому будет выслан акт, в заявлении нельзя. Он будет направлен по адресу, имеющемуся у налогового органа.

Шаг 2. Направление заявления в ИФНС

Заявление нужно направить в ИФНС по месту учета заявителя, а не в Тульскую инспекцию, которая аккумулирует сейчас все платежи по ЕНС.

Сделать это можно любым удобным способом:

Непосредственно в ИФНС.

Через МФЦ.

По почте (заказным письмом с описью вложения).

В электронной форме по ТКС (телекоммуникационным каналам связи).

Шаг 3. Получение от ИФНС акта сверки

Документ направляется заявителю тем способом, который он выбрал и указал в заявлении.

Срок предоставления этого документа зависит от того, как изначально было подано заявление: на бумаге или в электронной форме:

3 рабочих дня – если заявление представлено в электронной форме;

5 рабочих дней – если на бумаге.

Отсчет следует начинать с даты регистрации заявления, которая производится не позднее следующего за подачей заявления дня.

Акт составляется по определенной форме, утвержденной письмом ФНС от 29.12.2022 № АБ-4-19/17879. Для электронной формы формат утвержден письмом от 09.01.2023 № АБ-4-19/7.

Шаг 4. Проверка акта и внесение в него своих замечаний

В полученном акте будет приведена информация по каждому КБК и ее нужно тщательно проанализировать, сравнив со своими данными.

После того как корректировки будут внесены, акт нужно будет вернуть в налоговую. На рассмотрение уточненного акта налоговой отводится 30 календарных дней.

О том, как дальше будет происходить взаимодействие между заявителем и налоговым органом закон не уточняет. Инициатива личной встречи, для обсуждения причин расхождения и пояснения прочих нюансов, может исходить от обеих сторон.

Если налоговая обнаружит ошибку в своих данных, она вправе ее скорректировать и без вызова налогоплательщика.

Встречу с проверяющими может инициировать и налогоплательщик, предварительно записавшись на прием в ИФНС.

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