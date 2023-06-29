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Отчетность в СФР

ЕФС-1 не приняли: как исправить ошибки

Если в отчете ЕФС-1 допущена ошибка, есть несоответствия и неточности в сведениях, то Социальный фонд может его не принять. Тогда страхователь получит протокол с кодом выявленной ошибки. Расскажем, что делать, если СФР не принял отчет, как понять причину и как ее устранить. 
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ЕФС-1 не приняли: как исправить ошибки
Иллюстрация: freepik/freepik

В каких случаях не примут форму ЕФС-1

Если СФР в результате проверки отчета обнаружит ошибку, то последствия для страхователя могут быть разными.

Грубая ошибка в сведениях станет причиной отрицательного протокола, фонд точно не примет такой отчет. При допущении некоторых неточностей отчет принимают, но с оговоркой. 

Чтобы разобраться, по какой причине отклонили отчет, и понять как ее устранить, нужно обратить внимание на код ошибки в протоколе.

В зависимости от кода, который указан в документе, нужно будет скорректировать ошибку или подать в СФР новый отчет. Сделать это нужно в течение 5 рабочих дней

Со 2 июня 2023 года действует новая инструкция по ведению персонифицированного учета (утверждена приказом Минтруда от 03.04.2023 № 256н). Уточнена дата, в которую считается полученным уведомление СФР об ошибках в персонифицированной отчетности (от неё считается пятидневный срок на исправления):

  • Если уведомление направлено по ТКС — это дата, подтвержденная оператором ЭДО или СФР.

  • Если в личный кабинет страхователя — дата размещения в личном кабинете.

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Какие бывают коды ошибок 

По результатам проверки СФР может направить протокол с одним из следующих кодов:

  • Код 20 — это значит, что в отчете есть неточности, но они не являются существенными. Форму приняли и вносить корректировки не придется. Но нужно принять к сведению указанные погрешности и в дальнейшем их не допускать.

  • Код 30 — это значит, что в отчете допущены не критические ошибки, при которых форму приняли. Но в течение 5 рабочих дней нужно подать корректирующий отчет.

  • Код 50 — это значит, что сведения в отчете представлены с грубыми ошибками, и фонд отчет не принял. Форму необходимо подать заново.

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Код ошибки 50 в форме ЕФС-1: последствия, как исправить

Если страхователь после сдачи ЕФС-1 получил протокол с кодом 50, значит в отчете допущена критическая ошибка. Проблема связана с несоответствием формы или формата представления отчета. Такую ошибку необходимо исправить в зависимости от типа нарушения.

Под общим кодом ошибки 50 подразумеваются нарушения:

  • Неправильная выгрузка файла.

  • Отчет подписан недействительной электронной подписью.

  • Нарушена структура документа.

  • В базе СФР отсутствует регистрационный номер страхователя.

  • Несоответствие ИНН страхователя, указанному в выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

  • ИНН не может состоять из одних нулей.

  • СНИЛС не может состоять только из одних нулей.

  • Неверная «Дата заполнения» — не может быть ранее 2023 года и позже текущей даты.

Все коды результатов и проверок можно посмотреть в приложении 4-7 к постановлению Правления ПФ от 31.10.2022 № 246п.

Код ошибки 50 не связан с данными о застрахованных лицах, поэтому корректировки в отчет вносить не нужно. После устранения выявленной проблемы форму ЕФС-1 нужно подать заново.

На предоставление нового отчета у страхователя есть 5 рабочих дней. Если не уложиться в этот срок, то грозит штраф в размере 500 рублей за каждое застрахованное лицо.

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Код ошибки 30 в форме ЕФС-1: как исправить

Если в протоколе указан код ошибки 30, значит отчет СФР принял, но в представленных сведениях есть неточности, которые необходимо исправить. Корректирующий отчет нужно подать в течение 5 рабочих дней.

Примеры таких ошибок:

  • Несоответствие ФИО или СНИЛС работника данным фонда.

  • На одного и того же сотрудника в разделах 1.2 и 1.3 формы указаны разные типы сведений за один и тот же отчетный период.

  • Вид кадрового мероприятия связан с заключением договора ГПХ, при этом заполнены элементы «Должность» и «Структурное подразделение».

Полный перечень условий, при нарушении которых страхователь получит отрицательный протокол с кодом ошибки 30, представлен в постановлении Правления ПФ от 31.10.2022 № 246п.

Исправление ошибки в сведениях о трудовой деятельности

Если допущена ошибка в сведениях о трудовой деятельности, то нужно подать отчет в части подраздела 1.1 раздела 1.

Сведения о трудовой деятельности можно только отменить и указать новые, корректировка не предусмотрена.

Для этого в первой строке подраздела полностью продублируйте сведения из первичного отчета, включая ошибку, а в графе 11 укажите признак «Х». А во второй строке подраздела укажите верные данные.

Исправление ошибки в сведениях о страховом стаже

В случае обнаружения ошибки в сведениях о страховом стаже подается корректирующий отчет в части подраздела 1.2 раздела 1.

Если нужно отменить сведения, отраженные на ИЛС, то в поле «Тип сведений» нужно выбрать «Отменяющая» — проставить знак «Х». В случае корректировки данных выбирается тип «Корректирующая», также проставляется «Х».

В обоих случаях в поле «Корректируемый (отмененный) период» нужно указать год, за который меняются сведения.

В одной форме ЕФС-1 не могут быть данные с разным типом сведений, например, «Исходная» и «Корректирующая» за один и тот же отчетный период на одно и то же застрахованное лицо.

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Исправление ошибки в сведениях о зарплате и условиях деятельности работников государственных/муниципальных учреждений 

Ошибки в подразделе 1.3 исправляются путем корректировки сведений. Для этого нужно в поле «Тип сведений» выбрать «Корректирующая» — проставить знак «Х» и в поле «Корректируемый (отмененный) период» указать месяц и год, за который исправляется ошибка. 

Для отмены сведений укажите тип «Отменяющая», а также месяц и год, за который нужно аннулировать данные.

Исправление ошибки в основаниях для отражения данных о периодах работы в условиях, дающих право на досрочную пенсию

Форму с типом «Корректирующая» представляют при необходимости корректировки данных подраздела 2 раздела 1 с типом «Исходная».

Выберите тип сведений — «Корректирующая» с указанием года, за который необходимо внести изменения.

Исправление ошибки в сведениях о начисленных страховых взносах на травматизм

Если в разделе 2 формы ЕФС-1 допущена ошибка, которая привела к занижению суммы взносов, то ее необходимо исправить. Для этого нужно сдать уточненные сведения. 

В поле «Номер корректировки» укажите номер уточненных сведений, например «001», «002», «003» и т.д.

При неполном отражении данных, нужно будет также подать уточненные сведения.

Если ошибку обнаружил СФР, то необходимо в течение 5 рабочих дней сдать корректировочный отчет.

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