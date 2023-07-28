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Настроим программу 1С:ЗУП в соответствии с вашими требованиями

Если вы работаете с кадровым учетом, то программа 1С:ЗУП вам отлично знакома. А знакома ли вам ситуация, когда хочется тут добавить, тут докрутить? В общем, настроить полностью под себя? Если да, тогда устраивайтесь поудобнее, сегодня разберем основной функционал программы и то, как же ее можно доработать и сделать максимально удобной именно вам.
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Настроим программу 1С:ЗУП в соответствии с вашими требованиями
Иллюстрация: freepik/freepik

Что такое 1С:Зарплата и управление персоналом

Кадровый учет должны вести все организации без исключения. Чтобы делать это без ошибок, лучше автоматизировать процессы. 1С:ЗУП — это отличная программа для автоматизации кадрового учета на предприятии. В ней можно:

  • принять на работу нового сотрудника;

  • вести электронные трудовые книжки;

  • уволить или перевести сотрудника на другую должность;

  • рассчитать зарплату, премию или отпуск;

  • рассчитать налоги и взносы;

  • подготовить отчетность;

  • организовать подбор кадров;

  • учитывать социальные льготы и компенсации;

  • следить за охраной труда.

В 1С:ЗУП есть несколько версий «Базовая», «ПРОФ» и «КОРП», отличаются они между собой только наличием функций.

Базовая подойдет для малого и среднего бизнеса, а «ПРОФ» и «КОРП» уже для крупных компаний, так как там более расширенный функционал, однако, он не всегда отвечает требованиям, которые предъявляют пользователи.

1С:Зарплата и управление персоналом умеет все, ну или почти все в области кадрового учета. Но все таки основными функциями программы является именно кадровый учет, учет заработной платы, налогов и отчетность. В зависимости от специфики деятельности у предприятий могут различаться требования к настройкам программы.

Оставьте заявку и специалисты 1С:Апрель Софт , 1С:Франчайзи с 28-летним опытом автоматизации, найдут узкие места и подскажут, как можно улучшить систему учета и управления в вашей компании, проконсультируют по вопросам доработки программ 1С и подключения к сервисам 1С:ИТС.

Настройка и доработка 1С:Зарплата и управление персоналом

Настроим программу в соответствии с вашими задачами и бизнес-процессами, обеспечим грамотное ведение кадрового учета, расчета заработной платы и корректное начисление доходов, налогов и взносов

Настройка и доработка программы 1С:Зарплата и управление персоналом

Как вам могут помочь специалисты отдела внедрения 1С:Апрель Софт:

1. Настроить блок «зарплата» с нуля в конфигурациях 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 3.1 (1С:ЗКГУ), 1С:ЗУП 3.1, 1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:Комплексная автоматизация 2, 1С:ERP. Если вам необходима комплексная настройка всех параметров учета с «нуля», то с этим вам точно помогут: настроят расчеты и выплаты, удержания, бухучет зарплаты и начислений, при необходимости интегрируют со старыми версиями программы. 

2. Настроить сложные виды расчетов под требования заказчика. Если вас не устраивает стандартный набор функций, их можно переписать под себя, главное, четко понимать какие требования вы предъявляете к тому или иному виду расчета, чтобы программисты могли полностью удовлетворить ваши пожелания.

3. Настроить выгрузку расчетных листов на электронную почту сотрудников. Сейчас уже мало кто распечатывает расчетные листы и раздает их по отделам, гораздо удобнее направить их на электронную почту. 

4. Перенести данные заработной платы из других программ 1С (1С:Бухгалтерия 3.0, 1С:ЗУП 2.5, 1С:Зарплата и кадры 7.7) в 1С:ЗКГУ 3.1, 1С:ЗУП 3.1. Обычно, в начале деятельности все компании ведут кадровый учет вместе с бухгалтерским в общей программе 1С:Бухгалтерия, однако с течением времени число сотрудников растет, и компании переходят на другие программы учета. Чтобы не вносить данные вручную, их можно аккуратно перенести. Аналогично можно синхронизировать / выгрузить данные о начисленной заработной плате из 1С:ЗКГУ 3.1 / ЗУП 3.1 в 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 2.0 / 1С:Бухгалтерия 3.0.

5. Доработать программы 1С:ЗКГУ 3.1, 1С:ЗУП 3.1, 1С:Бухгалтерия 3.0 в части расчета и выплаты заработной платы под требование заказчика. Если у вас есть специфические требования к расчету и процессу выплаты заработной платы сотрудникам и стандартные функции и настройки 1С:ЗУП не решают ваши задачи, то вполне можно доработать программу и сделать максимально удобной.

6. Объединить несколько баз 1С:ЗУП 3.1 в одну. Если вы и ваши филиалы ведете учет в разных базах, но в какой-то момент поняли, что нужно объединить их в одну, то это тоже можно сделать с дополнительными настройками

7. Выделить заработную плату одного юридического лица в отдельную базу 1С:ЗУП 3.1. С дополнительными настройками можно как объединять базы, так и разделять.

Кроме всего прочего специалисты 1С:Апрель Софт могут проконсультировать по вопросам ведения кадрового учета, заняться поиском и устранением ошибок в расчетах и выплате зарплаты, а также подключить кадровый электронный документооборот. Задайте свой вопрос прямо сейчас.

1С:Апрель Софт — 1С:Франчайзи с многолетним опытом работы в области автоматизации учета и управления на базе 1С:Предприятие 8.3. Мы поможем сформулировать задачи автоматизации, подберем оптимальное решение и настроим программы 1С под ваши бизнес-процессы.

Настройка и доработка 1С:Зарплата и управление персоналом

Настроим программу в соответствии с вашими задачами и бизнес-процессами, обеспечим грамотное ведение кадрового учета, расчета заработной платы и корректное начисление доходов, налогов и взносов

Реклама: ООО «Апрель Бизнес-Софт», ИНН: 5262226484, erid:

1С:Апрель Софт

1С:Апрель Софт

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Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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