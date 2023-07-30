Как упростить и ускорить обмен кадровыми документами с помощью сервиса 1С

Все больше компаний обмениваются документами в электронном виде. Это не только инновационный подход, но и практичное решение. С помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника бухгалтерия и другие работники организации могут быстро и просто обмениваться кадровыми документами.

Зачем нужен 1С:Кабинет сотрудника

Организации удобно использовать электронные документы, так как они:

позволяют быстро находить и редактировать нужные данные;

надежны: достаточно сделать резервные копии, и можно не бояться пожаров и краж;

позволяют сэкономить на бумаге, печати и хранении, переработке отходов;

экологичны: уменьшение расхода бумаги помогает сохранить окружающую среду.

С помощью сервиса 1С:Кабинет сотрудника вы сможете обмениваться кадровыми документами в электронном виде. Их не требуется дублировать в бумажном формате, документы подписывают электронными подписями.

В сервисе 1С:Кабинет сотрудника работодатель подписывает документы с помощью УКЭП, полученной в аккредитованном УЦ, или с помощью сервисов 1С:Подпись и 1С-ЭТП. Сотрудники применяют усиленную неквалифицированную ЭП, которую бесплатно получают в личном кабинете.

1С:Кабинет сотрудника — сервис 1С:ИТС. Все взаимодействие с документами происходит в обычном интерфейсе программы 1С — вам не придется переучиваться и менять привычный стиль работы.

Сотрудники получают расчетные листки, справки и другие документы в личном кабинете. Попасть в него можно из браузера или из мобильного приложения. Чтобы создать личный кабинет, нужно указать электронную почту или номер телефона работника. Далее он получит индивидуальный пароль для входа.

1С:Кабинет сотрудника — мобильное взаимодействие сотрудников и бухгалтерии по кадровым вопросам Доступ 45 дней бесплатно Подключить

Какую пользу от сервиса вы получите

1С:Кабинет сотрудника дает возможность:

Снизить трудозатраты сотрудников кадровой службы и бухгалтерии.

У них уходит много времени на решение административных вопросов, таких как согласование отпусков. С помощью сервиса сотрудники сэкономят время на выполнение этой работы

Оперативно получать необходимые документы от работников.

Сотрудники в несколько кликов отправляют уведомления о своем отсутствии на рабочем месте или заявления через приложение или веб-версию. По нужным вопросам можно настроить функцию согласования руководителем.

Сделать условия работы более комфортными.

У работников всегда будет доступ к сведениям о днях отпуска, заработной плате и другой важной информации.

Выполнить требования законодательства.

В трудовом кодексе закреплено, что каждому сотруднику необходимо выдавать расчетный лист, можно в электронном виде. Сотрудники не только получают его с помощью сервиса, но и подтверждают получение.

Работать в необходимых программах 1С без снижения производительности.

Использование сервиса никак не влияет на работу ваших обычных приложений 1С. Они работают с той же скоростью и производительностью. Также вам не нужно приобретать дополнительные лицензии 1С.

Оставьте заявку и специалисты компании 1С:Франчайзи — 1С:Апрель Софт проконсультируют вас по всем вопросам подключения к сервису или другому программному продукту на платформе 1С:Предприятие 8.3.

Какие функции есть

С помощью 1С:Кабинет сотрудника можно:

отправлять и получать расчетные листки;

отмечать время начала и окончания работы при включенной функции «Учет времени»;

передавать заявления на отпуск или командировку;

запрашивать и передавать документы (например, справку 2-НДФЛ);

сообщать об изменении персональных данных.

Сервис настраивается под ваши нужды. Например, можно отключить возможность запрашивать компенсацию отпуска. Также сервис отправляет работникам уведомления о новых событиях, например, о готовности справки.

Кто может пользоваться

Сервис могут подключить компании, использующие программы:

«1С:ЗУП»;

«1С:Зарплата и кадры государственного учреждения»;

«1С:ERP»;

«1С:Комплексная автоматизация»;

«1С:Fresh» (облачная). Подробный список версий — здесь.

Для работы нужно подключиться к интернету. Можно работать как на собственном сервере, так в облачной версии. Локальное использование подойдет компаниям, которые по политике безопасности не могут хранить информацию вне локальной сети или хотят использовать собственный сервер. Локальную версию можно настроить индивидуально под себя.

1С должна быть подключена к официальной поддержке — это обязательное условие использования дополнительных возможностей и сервисов программы.

Мы поможем сформулировать задачи автоматизации, подберем оптимальное решение и настроим программы 1С под ваши бизнес-процессы, подключим сервисы 1С:ИТС для комфортной работы и обучим сотрудников работе в программах на платформе 1С:Предприятие 8.3.

Сколько стоит и как подключить

Чтобы оценить функционал сервиса, воспользуйтесь возможностью получить бесплатный тестовый период. Он дается на 45 дней — в это время вы можете создать сколько угодно личных кабинетов. Дальнейшая стоимость определяется количеством работников, которым предоставляется доступ к сервису. Ознакомиться с тарифами можно здесь.

1С:Апрель Софт осуществляет комплексную поддержку пользователей 1С по договору «1С:ИТС». Специалисты обновляют программу и консультируют по работе в ней и дополнительных сервисах.

Упростите кадровый документооборот, сокращайте расходы на бумагу и ускоряйте взаимодействие между сотрудниками и бухгалтерией вместе с сервисом 1С:Кабинет сотрудника! Чтобы получить дополнительную информацию или подключить бесплатный период, обращайтесь по телефонному номеру (831) 202-15-15 или оставьте заявку на сайте.

1С:Кабинет сотрудника — мобильное взаимодействие сотрудников и бухгалтерии по кадровым вопросам Доступ 45 дней бесплатно Подключить

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