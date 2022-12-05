Инвестобзор от «Клерка»: самое важное по инвестициям за неделю. Разморозка акций, противоречия в Китае и политика ЦБ

Разморозка акций

Брокеры массово подают заявления на разморозку активов российских инвесторов. Это уже сделали, например, БКС, а 30 ноября заявление подали и Тинькофф инвестиции.

Брокер оценивает вероятность одобрения лицензии на разморозку, как высокую, но зависеть всё, включая сроки разморозки, будет от европейского регулятора. Все заявления от брокеров и индивидуальные заявки должны быть поданы до 7 января. Индивидуальную заявку на разморозку можно подать дополнительно к коллективной заявке – условия узнаются у брокера.

Заявление относится как к заблокированным ценным бумагам, так и к застрявшим и невыплаченным дивидендам и купонам. Важно, что разморозка не относится к швейцарским франкам, так как для них причины заморозки были другими.

Цены на сырьё

Цены на газ в Европе достигли новых максимумов с октября этого года, превысив 1800 долларов за кубометр. Пик цен был 30 ноября, а уже 1 декабря цена несколько снизилась. Скачок стоимости связывают с похолоданием в Европе. Тем временем важно знать, что политические лидеры Франции продолжают обвинять Соединённые штаты в завышении цен при продаже газа в Европу.

Тем временем цены на нефть марки Brent в понедельник упали до 81 доллара – такие значения встречаются первый раз с января 2022 года. Впрочем, за неделю стоимость восстановилась до района в 86 долларов, достигнув в четверг даже 88 долларов.

Курсы валют

С 30 ноября на 1 декабря произошло резкое ослабление рубля к доллару – валюта США стоит больше 61 рубля, а изменение цены составило 1.8% в сутки. Ослабление рубля связывается со снижением цен на нефть, а усиление доллара – с позитивными краткосрочными прогнозами в отношении ставки ФРС.

Укрепился на этой неделе и юань – с 29 ноября на 2 декабря его курс к доллару вырос на 2%. Такой рост наблюдается на фоне роста индексов китайских фондовых бирж.

Китай: забастовки, эпидемии, рост

Рост заболеваемости коронавирусом в Китае на прошлой неделе привёл к повторному внедрению антиковидных ограничений. На этой неделе рабочие проводили забастовки и даже высказывались против текущей правительственной партии. В частности, возникла проблема на заводе Apple, где компании позже пришлось уговаривать вернуться к работе бастующих сотрудников.

Индекс гонконгской биржи тем временем за неделю вырос на 8,5%, достигнув значений сентября этого года. Также к сентябрьским значениям вернулся индекс Шанхайской биржи, за неделю показав рост на 2,3%

Политика ЦБ

29 ноября ЦБ на официальном сайте выложил направления деятельности и приоритеты в ближайшем будущем. Основные моменты заявления:

Со стороны ЦБ не будут предприниматься попытки выделить средства на выкуп заблокированных активов – эту проблему участники рынка должны решить самостоятельно при содействии Банка России. Оказывать помощь российскому фондовому рынку за счёт бюджетных средств также не считается целесообразным. Ведётся работа по усовершенствованию работы ИИС. В частности, планируется ввести возможность вывода доли средств без потери льгот данного вида счетов. Ведётся работа по предоставлению инвесторам возможности приобретать активы российских эмитентов напрямую, без посредников в виде биржи брокеров. Подробности функционирования такой системы не оговариваются. Будут изменены условия получения статуса квалифицированного инвестора. В частности, планируется повысить требования к имуществу и убрать из списка оснований для присуждения статуса высшее экономическое образование.

Ещё одной новостью российского рынка стало объявление о проведении IPO российского сервиса аренды самокатов Whoosh. Цена и сроки размещения пока что неизвестны.