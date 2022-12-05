Инвестиции

Инвестобзор от «Клерка»: самое важное по инвестициям за неделю. Разморозка акций, противоречия в Китае и политика ЦБ

Тинькофф и БКС пытаются разморозить активы инвесторов, цена на нефть скачет, доллар подрос, а в Китае забастовки. О том, что происходило на прошлой неделе в мире инвестиций, рассказываем в нашем дайджесте.

Версия для печати
Инвестобзор от «Клерка»: самое важное по инвестициям за неделю. Разморозка акций, противоречия в Китае и политика ЦБ

Разморозка акций

Брокеры массово подают заявления на разморозку активов российских инвесторов. Это уже сделали, например, БКС, а 30 ноября заявление подали и Тинькофф инвестиции.

Брокер оценивает вероятность одобрения лицензии на разморозку, как высокую, но зависеть всё, включая сроки разморозки, будет от европейского регулятора. Все заявления от брокеров и индивидуальные заявки должны быть поданы до 7 января. Индивидуальную заявку на разморозку можно подать дополнительно к коллективной заявке – условия узнаются у брокера.

Заявление относится как к заблокированным ценным бумагам, так и к застрявшим и невыплаченным дивидендам и купонам. Важно, что разморозка не относится к швейцарским франкам, так как для них причины заморозки были другими.

Цены на сырьё

Цены на газ в Европе достигли новых максимумов с октября этого года, превысив 1800 долларов за кубометр. Пик цен был 30 ноября, а уже 1 декабря цена несколько снизилась. Скачок стоимости связывают с похолоданием в Европе. Тем временем важно знать, что политические лидеры Франции продолжают обвинять Соединённые штаты в завышении цен при продаже газа в Европу.

Тем временем цены на нефть марки Brent в понедельник упали до 81 доллара – такие значения встречаются первый раз с января 2022 года. Впрочем, за неделю стоимость восстановилась до района в 86 долларов, достигнув в четверг даже 88 долларов.

Курсы валют

С 30 ноября на 1 декабря произошло резкое ослабление рубля к доллару – валюта США стоит больше 61 рубля, а изменение цены составило 1.8% в сутки. Ослабление рубля связывается со снижением цен на нефть, а усиление доллара – с позитивными краткосрочными прогнозами в отношении ставки ФРС.

Укрепился на этой неделе и юань – с 29 ноября на 2 декабря его курс к доллару вырос на 2%. Такой рост наблюдается на фоне роста индексов китайских фондовых бирж.

Китай: забастовки, эпидемии, рост

Рост заболеваемости коронавирусом в Китае на прошлой неделе привёл к повторному внедрению антиковидных ограничений. На этой неделе рабочие проводили забастовки и даже высказывались против текущей правительственной партии. В частности, возникла проблема на заводе Apple, где компании позже пришлось уговаривать вернуться к работе бастующих сотрудников.

Индекс гонконгской биржи тем временем за неделю вырос на 8,5%, достигнув значений сентября этого года. Также к сентябрьским значениям вернулся индекс Шанхайской биржи, за неделю показав рост на 2,3%

Политика ЦБ

29 ноября ЦБ на официальном сайте выложил направления деятельности и приоритеты в ближайшем будущем. Основные моменты заявления:

  1. Со стороны ЦБ не будут предприниматься попытки выделить средства на выкуп заблокированных активов – эту проблему участники рынка должны решить самостоятельно при содействии Банка России.
  2. Оказывать помощь российскому фондовому рынку за счёт бюджетных средств также не считается целесообразным.
  3. Ведётся работа по усовершенствованию работы ИИС. В частности, планируется ввести возможность вывода доли средств без потери льгот данного вида счетов.
  4. Ведётся работа по предоставлению инвесторам возможности приобретать активы российских эмитентов напрямую, без посредников в виде биржи брокеров. Подробности функционирования такой системы не оговариваются.
  5. Будут изменены условия получения статуса квалифицированного инвестора. В частности, планируется повысить требования к имуществу и убрать из списка оснований для присуждения статуса высшее экономическое образование.

Ещё одной новостью российского рынка стало объявление о проведении IPO российского сервиса аренды самокатов Whoosh. Цена и сроки размещения пока что неизвестны.

Клерк.Инвестиции
Клерк.Инвестиции
Простым языком о сложных инструментах!

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

ЕНП (единый налоговый платеж)

❗ Пока не введут новые правила заполнения платежных поручений, платить налоги надо будет по-старому

С 2023 году вводят единый налоговый платеж и в связи с этим поменяются правила заполнения платежек. Минфин совместно с ЦБ разрабатывают новые правила. Но если их не утвердят к началу 2023 года, налоги надо будет платить по старым правилам.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Кадры

Работников бюджетных учреждений ДНР переведут на удаленку

Коммерческим предприятиям разрешили вопрос дистанционки решать самостоятельно. Пушилин призвал компании перестроить работу, чтобы создать для сотрудников «как можно большую безопасность в нынешних условиях».

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Пользователи интернета

Генпрокуратуру просят заблокировать YouTube

YouTube упрекают в том, что на площадке распространяют «недостоверную общественно значимую информацию под видом достоверных сообщений», а также информацию, «направленную на дискредитацию исполнения государственными органами РФ своих полномочий».

ФСБУ Аренда

Сложности в практике применения ФСБУ

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» и ФСБУ 6/2020 «Основные средства» применяются к отчетным периодам начиная с 2022 года. Переход на новые стандарты вызвал множество вопросов и дискуссий при ведении бухгалтерского учета.

Сложности в практике применения ФСБУ
Самозанятые

Кредиты для самозанятых? Теперь это возможно

Вопрос кредитования самозанятых стоит остро с самого начала введения экспериментального налогового режима. А число самозанятых растёт: недавно оно превысило 6 млн по всей России. Для многих из них работа на себя – единственный источник дохода, но банки всё ещё с подозрением относятся к таким заёмщикам и кредиты практически не выдают.

Кредиты для самозанятых? Теперь это возможно
Читать еще