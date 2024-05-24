Порядок регистрации НКО – некоммерческой организации

Некоммерческие организации, такие как сообщества ветеранов, благотворительные фонды и религиозные общества, не занимаются коммерческой деятельностью. Эти организации, являющиеся юридическими лицами, обязаны пройти государственную регистрацию. Наша статья расскажет о порядке регистрации НКО и даст подробную информацию по этому вопросу.

Что такое некоммерческая организация

Организации, такие как фонды, ассоциации и общества, которые не имеют коммерческих целей, определяются этим понятием. Они не получают деньги для распределения среди учредителей и не выплачивают заработную плату своим участникам. Благотворительные фонды, волонтёрские организации, религиозные общины, общественные организации (студенческие, спортивные, ветеранские), профсоюзы – это наиболее яркие примеры НКО. Они создаются с целью благотворительности, образования, консультаций, научных и прочих целей, не связанных с деятельностью в сфере коммерции.

Когда обязательно нужно регистрировать НКО

Граждане объединяются в некоммерческие организации, чтобы совместными усилиями решать важные общественные задачи. Например, они могут заниматься помощью инвалидам или проводить волонтёрские акции. Но для того чтобы начать свою деятельность, такие организации обязаны пройти государственную регистрацию в соответствии с законодательством. Этот процесс осуществляется Министерством юстиции и его отделениями по всей стране. После регистрации информация о некоммерческой организации передаётся в налоговую службу, где она будет находиться на налоговом учёте в течение всего своего существования. Кроме того, данные о новой некоммерческой организации вносятся в Единый государственный реестр юридических лиц.

Ограничения для выбора учредителя НКО

Необходимо учитывать, что при создании любой общественной организации, фонда или другой юридической формы, целью которых является обеспечение общественной пользы или удовлетворение потребностей членов организации, обязательна регистрация некоммерческой организации. Перед подачей документов на регистрацию необходимо проверить, что учредитель не включён в категорию лиц, для которых законодательством запрещено создание юридического лица без осуществления коммерческой деятельности.

Как зарегистрировать НКО в 2024 году

В 2024 году важно понимать, что открыть некоммерческую организацию невозможно, если потенциальный учредитель был причастен к финансированию террористических и экстремистских организаций или исключён из ЕГРЮЛ из-за налоговых задолженностей. Для регистрации НКО следует обратиться в Минюст и предоставить необходимый пакет документов в соответствии со статьёй 13.1 ФЗ-7.

Электронная подпись для Минюста будет полезна для регистрации НКО и обеспечения взаимодействия с ведомством. Она значительно упростит процесс предоставления отчётности в Минюст, а также внесение изменений в ЕГРЮЛ.

Получив регистрационные документы, Министерство юстиции проводит регистрацию новой организации и передаёт информацию в ФНС. Чтобы зарегистрировать НКО, подать заявление должен его учредитель или будущий руководитель.

Порядок регистрации НКО

Процедура регистрации НКО похожа на открытие ООО: нужно подготовить документы и выбрать способ их подачи. Как и в случае с созданием бизнеса, необходимо оплатить государственную пошлину в размере 4 000 рублей для регистрации благотворительного фонда или общественной организации.

Для регистрации некоммерческой организации в Минюсте необходимо предоставить несколько документов. Сначала НКО должна подготовить и подать заявление о выборе системы налогообложения. Затем следует заполнить два экземпляра заявления формы Р11001 и предоставить три копии устава организации с чётко сформулированными целями и задачами, а также всеми необходимыми сведениями. После получения документов Минюст проводит процедуру регистрации, передаёт информацию в ФНС для внесения НКО в ЕГРЮЛ и выдаёт регистрационное свидетельство.

Список документов для регистрации НКО

Для регистрации некоммерческой организации необходимо предоставить следующие документы:

данные об адресе будущего офиса;

выписку из реестра иностранных компаний;

заявление о включении в список некоммерческих организаций, которые выполняют функции иностранного агента;

протокол собрания учредителей или решение об образовании организации, если она создаётся одним лицом;

квитанцию об уплате госпошлины и документы об учредителях.

Подробные инструкции по подготовке и подаче документов содержатся в статье 13.1 № 7-ФЗ, регулирующей регистрацию и работу некоммерческих организаций.

Требования к оформлению документов

После принятия и утверждения решения об открытии некоммерческой организации, учредители получают 3 месяца на подготовку документов, содержащих информацию о будущей организации. Подача бумаг в одной папке с брошюрованием, нумерацией страниц и разным количеством экземпляров (от двух до трёх) — обязательное требование. Основной документ для регистрации – заявление Р11001, которое заполняется и подписывается учредителем, содержащее все необходимые данные о регистрируемой организации, включая информацию об учредителях и адресе местонахождения НКО.

Учредительные акты подготавливаются в соответствии с требованиями законодательства. Они содержат полную информацию о целях и задачах организации, а также о её предмете деятельности. Формулировки, относящиеся к деятельности, обязательно должны быть ясными и понятными.

Заявление о создании организации направляется в Министерство юстиции в одном экземпляре. В нём указываются сведения об учредительных документах, учредителях, руководителях, а также о направлениях осуществляемой деятельности.

Как выбрать организационно-правовую форму НКО

Документы иностранной компании предоставляются на языке страны, которую представляет организация, с официальным переводом на государственный язык.

При подаче документов в Минюст после процедуры регистрации организации заявителю выдаётся копия описи документов.

Министерство юстиции осуществляет регистрацию некоммерческих организаций различных форм, таких как:

общественные движения и организации;

союзы и ассоциации;

фонды общественные и личные;

частные и общественные учреждения;

организации религиозной направленности;

адвокатские палаты, коллегии и союзы;

общины и общества.

Выбор формы организации зависит от характера её деятельности. Например, для деятельности по накоплению и распределению денежных средств, а также оказанию финансовой помощи, следует рассмотреть возможность регистрации в качестве фонда. В случае необходимости решения общественных вопросов и предоставления нематериальной помощи целесообразно зарегистрировать общественную организацию.

Если для достижения целей НКО потребуется быстро создать ООО, сервис «Регистрация бизнеса» окажет помощь в открытии нового юридического лица. Благодаря этому сервису, можно быстро подготовить устав ООО и подать необходимые документы в налоговую без уплаты государственной пошлины.

Размер пошлины

Размер государственной пошлины для НКО, зарегистрированной как юридическое лицо, составляет 4000 рублей. Если НКО создаётся без образования юридического лица, оплата государственного сбора не требуется, так как государственная регистрация НКО в этом случае не проводится, и, следовательно, не требуется уплата государственного сбора.

НКО, действующая автономно и без коммерческой ориентации, имеет возможность собирать информацию о собственной деятельности, предлагать идеи для учреждений исполнительной власти, а также выступать в своих интересах, но без использования финансовых ресурсов извне. Запрещено использование прав юридических лиц и поддержки от государства. Для получения услуги необходимо предоставить пакет документов в Минюст лично или отправить ценное письмо, либо воспользоваться порталом Госуслуги. После приёма документов министерство проводит их анализ и принимает решение.

Срок предоставления услуги

Министерство принимает решение по документам и деятельности будущей НКО, что может привести к регистрации, приостановлению регистрации или продлению срока рассмотрения. Оно также имеет право не учитывать заявление или отказать в регистрации, о чём оформляется соответствующее распоряжение. Согласно п.22 гл. II Приказа Минюста РФ от 30. 12. 2011 г. N 455, установлены жёсткие сроки для рассмотрения заявлений и вынесения решений Минюстом.

Для регистрации религиозных и общественных объединений установлен срок в 33 дня. Открытие религиозной организации с экспертизой может занять до 6 месяцев для получения распоряжения от Минюста. После получения данных о новой НКО от Минюста, внесение информации в ЕГРЮЛ должно быть завершено в течение 5 дней ФНС. Налоговая служба информирует Минюст о новой записи в ЕГРЮЛ на следующий день после обновления информации.

Процесс регистрации, при условии достоверности всех представленных документов и отсутствии оснований для остановки или отказа, занимает до 8 рабочих дней. Этот срок включает в себя внесение организации во все соответствующие реестры и её регистрацию в налоговой системе.

Для получения подробной информации о том, какие отчёты должны предоставлять некоммерческие организации, рекомендуется ознакомиться с материалом под названием «Отчётность некоммерческих организаций».

Для упрощения процесса предоставления отчётности в налоговую службу удобно использовать такие сервисы, как «Астрал Софт» и «Астрал Отчёт 5.0». Они содержат все необходимые формы отчётных документов. Также можно воспользоваться программным модулем «1С-Отчётность», который обеспечивает быструю и удобную передачу отчётов для тех, кто предпочитает работать с программой «1С».

Результаты оказания государственной услуги

После завершения процесса организация получает свидетельство о регистрации, которое является результатом успешного прохождения процедуры. Как только подтверждение от ФНС в Минюст поступает о внесении данных о новой НКО в Реестр юридических лиц, ведомство включает зарегистрированную организацию в свой список НКО. После этого готовится свидетельство и заверенная копия устава, выписка из ЕГРЮЛ и свидетельство о постановке на налоговый учёт для учредителей. Получение всех этих документов подтверждает успешное оказание услуги, официальную регистрацию некоммерческой организации и приобретение всех прав и обязанностей, присущих юридическим лицам в соответствии с законодательством.

По каким причинам в регистрации НКО могут отказать

Отказ в регистрации НКО может произойти по ряду причин, включая неправильную отправку документов, неполный перечень необходимых документов, наличие ошибок в заявлении или других документах, содержание недостоверных данных, а также несоответствие устава организации законодательству. Минюст имеет право отказать в регистрации благотворительного фонда, общества инвалидов или другой НКО, если указанные условия не будут выполнены.

Также в регистрации будет отказано, если:

Организация НКО не может быть открыта лицами, не включёнными в список уполномоченных. Цели или название организации противоречат моральным принципам и чувствам граждан. Похожая НКО с аналогичным наименованием уже существует.

Если отказ получен, основатели могут принять решение Минюста или обжаловать его в суде. Если причина отказа связана с документальными ошибками, их нужно исправить и подать документы снова.

Подведём итог

НКО отличается от коммерческой деятельности тем, что создаётся для решения общественных задач.

Неважно, получает ли некоммерческая организация прибыль, все собранные деньги должны быть направлены на выполнение её миссии, а не использоваться для личных целей учредителей или коммерческой деятельности. Важно, чтобы устав и юридическая форма НКО были сформулированы таким образом, чтобы они способствовали достижению целей организации, а не создавали лишние препятствия.

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