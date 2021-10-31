Новый налоговый режим для малого бизнеса. Обзор основных изменений

Вздыхать по отмененному с этого года ЕНВД малому бизнесу осталось недолго. Разработка и подготовка нового налогового режима выходит на финишную прямую. Стали известны подробности. Представляем вашему вниманию обзор, который расскажет подробнее о новом режиме, подготовке бизнеса к изменениям, а также о плюсах и минусах новой системы.

Механизм налогообложения

Речь пойдет не о широко обсуждаемом ранее режиме — «УСН.онлайн». Он вкратце был упомянут в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и находится на обсуждении у депутатов под законопроектом № 875583-7.

Разработанный режим только для налогоплательщиков из числа предпринимателей и организаций микро- и малого бизнеса. Налоговики самостоятельно вместо бухгалтеров, руководителей и ИП будут считать налоги, чтобы всё было справедливо и без ошибок.

Ожидается, что ставка налога будет выше на 2-4 процентных пункта, чем у знакомой УСН. На момент выхода этой публикации речь шла о 8% и 20%.

Повышение налога будет скомпенсировано отменой страховых взносов, начиная от предпринимательских и заканчивая взносами за наемных сотрудников.

Кроме налогоплательщика и налогового органа в процессе расчета налогооблагаемой базы планируется участие банков и операторов фискальных данных. На основании банковских выписок и поступлений через онлайн-кассы будет рассчитываться сумма налога (ежемесячно). Налоговый период в один месяц позволит планомерно и регулярно оплачивать новый налог.

Пока это описание очень напоминает доходную УСН, но законодатели предусмотрели также возможность снижения налога за счет расходов от ведения бизнеса. Как и доходы, собирать их будут посредством данных онлайн-ККТ и безналичных платежей через обслуживающие банки.

Владимир Манзюк, владелец продукта «Самозанятые» МТС Банка: «Большим плюсом и особенностью нового режима является автоматический подсчет налогов на стороне ФНС. Благодаря этому нововведению предприниматели не будут тратить время на исчисления. Также бизнесу теперь можно не бояться проверок из-за возможных ошибок в расчетах».

Все доходы и расходы будут учитываться в личном кабинете на сайте ФНС.

Что касается зарплаты сотрудников, то ее тоже придется оптимизировать — использовать зарплатные проекты. С их помощью можно будет не только перечислить саму зарплату, но и удержать и уплатить в бюджет НДФЛ. Только теперь налоговым агентом будет выступать банк, руководствуясь полученными зарплатными ведомостями.

А как быть, если у вас есть договора не только с сотрудниками, но и со сторонними исполнителями и подрядчиками? Выгоднее всего будет работа с самозанятыми.

Во-первых, чтобы принять в расходы оплату таким исполнителям нужно, чтобы отношения с ними были официально оформлены . Невыгодно уже станет выдавать оплату наличными и без документов.

Во-вторых, перечисления придется делать через банк, самозанятые, т.к. имеют официальный статус, не боятся принимать оплату на карту .

В-третьих, для того, чтобы организовать документооборот с самозанятыми можно использовать специальные сервисы, например, YouDo Бизнес . Не потребуется ждать, когда вам передадут нужные акты или подписанный договор.

Кстати, YouDo Бизнес позволяет также находить самозанятых в нужной вам сфере и автоматизирует расчеты, благодаря чему работать с исполнителями легко даже на удаленке.

В-четвертых, учитывая, что страховые взносы для нового режима собираются отменить, то грань между работой с сотрудником по трудовому договору и самозанятым почти стирается. Даже НДФЛ будет заботой банков. Поэтому, если ранее вы боялись нанимать самозанятых даже на временные проекты, из-за страха переквалификации договоров с ними в трудовые, то сейчас это будет фактически бессмысленно — ведь взыскать страховые взносы (а это основной пункт претензий проверяющих) с работодателя уже будет нельзя.

Чем новый налоговый режим отличается от УСН

По многим параметрам он действительно напоминает упрощенку, но в то же время имеет существенные отличия. Мы составили сравнительную таблицу:

Показатель Стандартный УСН Новый налог Ставка 6% с доходов и 15% с доходов за вычетом расходов (повышенные ставки 8% и 20% соответственно при превышении лимитов на доходы или численность сотрудников) 8% с доходов и 20% с доходов за вычетом расходов Минимальный налог 1% 3% Максимальная численность сотрудников 130 человек 5 человек Максимальный доход 200 млн. руб. 60 млн. руб. Ставки НДФЛ 13% и 15% (отслеживает бухгалтер) 13% со всех доходов (удерживает и перечисляет в бюджет банк) Региональные льготы есть не применяются Перечень учитываемых расходов закрытый расходы, «направленные на получение дохода», кроме указанных в статье 270 НК Сумму налога к уплате можно уменьшить при «доходной» упрощенке на уплаченные страховые взносы и торговый сбор, при «доходно-расходной» сам налог ни на что не уменьшается торговый сбор

В чем плюсы нового режима налогообложения

Не нужно вести КУДИР и налоговый учет. По мнению представителя ФНС, сэкономленные средства бизнесмен направит на развитие производства. Упразднена отчетность, в т.ч. по НДФЛ, по страховым взносам, в социальный фонд, в Росстат. Уведомление о сумме налога к уплате будет высылаться автоматически, аналогично тому, как это происходит в приложении «Мой налог» для самозанятых. Не нужно проводить спецоценку условий труда. Работодателя освободили от предоставления имущественных и социальных вычетов. Камеральные и выездные налоговые проверки теряют свою актуальность. Следить за налогоплательщиками будут средствами оперативного контроля. Банкиры тоже окажутся в прямом смысле в плюсе после введения новой налоговой системы, потому что по расчетным счетам станут проводиться практически все денежные средства предпринимателей. Объем оборотов приведет к увеличению транзакций, как следствие — к росту прибыли.

Алексей Гидирим, сооснователь онлайн-сервиса услуг YouDo: «Такой режим будет востребован среди зарождающихся, молодых бизнесов или компаний с небольшим числом сотрудников. Предлагаемая инициатива сильно упростит жизнь, ведь предприниматель будет совершать меньше процессов, а значит и нагрузка на штат станет значительно меньше — некоторые операции возьмет на себя ФНС. Такое упрощение и транзакционность будет воспринято текущим рынком позитивно».

Возможные минусы

Отсутствие региональных скидок, рассчитанных на поддержку предпринимательства в экономически слабых регионах. Не все банки смогут стать посредниками между налогоплательщиком и ФНС. Их количество ограничено, участвуют только кредитные организации из пока еще не опубликованного списка ФНС. Организациям запрещено открывать обособки и филиалы. Невозможно совмещать новый режим с другими налоговыми системами. Придется уволить нерезидентов и работников с правом на досрочную пенсию, т.к. с такими работниками участие в этом проекте невозможно. Новый налог накладывает ограничения на заключения различных специфических договоров: простого или инвестиционного товарищества, доверительного управления имуществом или концессионного соглашения, поручения, комиссии, агентского. Короткий налоговый период не дает возможности «покрутить» свободные денежные средства и вложить их в развитие, т.к. необходимо ежемесячно делиться частью прибыли с налоговой. Не проработан механизм разделения поступлений на банковский счет. Предприниматели нередко вкладывают свои личные средства для пополнения расчетного счета, а организации получают займы от учредителей. Удерживать налог с подобных поступлений — незаконно. Судьба отмененных страховых взносов остается неизвестной. Идея, кроме НДФЛ перечислять еще и взносы во внебюджетные фонды, не нашла поддержки у кредитных организаций. Вопрос остается нерешенным и подвешенным в воздухе. Переложить бремя пенсионных и больничных накоплений на наемных работников не представляется возможным. Заменить бухгалтера все равно не получится — ведь кому-то надо будет рассчитывать зарплату, оформлять сотрудников и вести бухгалтерский учет. Но кроме него возможно придется прибегать к помощи it-администратора и мастера кассового оборудования, потому что именно от налаженной работы ККТ и правильной передачи данных будет зависеть корректность расчета налога. Происходит нарушение Трудового кодекса. Если кто забыл, то напомним, что работники ещё вправе сами выбирать способ выплаты зарплаты. В то время как одним из условий участия в налоговом режиме, является перечисление зарплаты безналично на карты.

Конечно, мы не можем сейчас точно назвать все преимущества и недостатки, т.к. нет еще внятного текста нового закона.

Бизнесменам не стоит торопиться увольнять бухгалтера. Но, если бизнес действительно небольшой, а на работу ИП или организация привлекает большей частью самозанятых (например, дизайнеров, разработчиков, сметчиков и т.д.), то можно задуматься о сокращении бухгалтерских расходов. Расчеты, документооборот и вообще взаимодействие с самозанятыми можно легко проводить без участия бухгалтера через сервис YouDo Бизнес.

Будущее нового налога

Напомним, что налоговую реформу для малого и среднего бизнеса летом предложили омбудсмены бизнеса Борис Титов и Анастасия Татулова. О преобразованиях говорится в спецдокладе «МСП/Постковид. Время для системных решений», который подготовлен для президента.

Свою оценку проекта еще должны дать в Минфине и в министерстве экономического развития, после прогнозирования полученных и недополученных бюджетных доходов.

Окончательно узаконить нововведение может только Госдума и Правительство РФ после проведения всестороннего обсуждения со всеми заинтересованными участниками и изучения общественного мнения со стороны бизнес-сообщества.

Как уже стало доброй и верной традицией — обкатать новый налог с июля 2022 года решили на столице и в тройке передовых областей (Московская и Калужская области, республика Татарстан).

Подходит ли вам новый налоговый режим

На применение нового вида УСН могут рассчитывать представители малого бизнеса за исключением отдельных категорий:

некоммерческие организации и унитарные предприятия;

частнопрактикующие арбитражные управляющие и оценщики;

лица, оказывающие кредитные и финансовые услуги или работающие с ценными бумагами.

На основании имеющейся информации об особенностях режима можно сделать вывод, что его эффективность будет зависеть от оборотов бизнеса.

Для предпринимателей без сотрудников новый режим окажется невыгодным, т.к. его более дешевой альтернативой является налог на профессиональный доход (самозанятость). К новому режиму должны присмотреться организации, обладающие штатом сотрудников и невысокими оборотами.

Одной из целей для применения онлайн-налога является «обеление» бизнеса, оформление сотрудников официально с «белой» зарплатой. В связи с этим уместно вспомнить клининговые и строительные фирмы, которые большую часть прибыли тратят на уплату страховых взносов с зарплаты. Из-за этого им приходится нанимать самозанятых или работников по договорам ГПХ (последние также не слишком выгодны, т.к. налоговая экономия тут только в неуплате взносов по социальному страхованию). К тому же, новый налоговый режим ощутимо снижает кадровые расходы.

Режим по расчету налога онлайн имеет право на существование, но никак не может быть принудительным и обязательным. Большой ассортимент режимов позволит бизнесмену из любой сферы деятельности подобрать удобную систему налогообложения.

А что вы думаете о новом налоговом режиме? Расскажите нам в комментариях.