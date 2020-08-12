Режим 2021: на что меняем ЕНВД

Как известно, правительство не собирается пролонгировать сроки применения единого налога на вмененный доход, поэтому необходимо заранее просчитать варианты и решить — с каким налоговым режимом встретить новый 2021 год.

Кое-кто из вмененщиков потерял или потеряет право на ЕНВД уже в текущем году. Например, продавцы обуви. Все дело в том, что вмененка не применяется в отношении торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке.

Шило на мыло

Какие альтернативные варианты есть у тех кто сейчас работает на ЕНВД:

Общая система (ОСНО);

УСН «доходы минус расходы»;

УСН «доходы»;

Патент;

Налог на профессиональный доход (НПД).

Рассмотрим особенности, плюсы и минусы каждой системы или режима.

ОСНО

Можно вообще ничего не делать для перехода. Если вы применяли исключительно ЕНВД и не подавали заявления на УСН ранее, то при прекращении действия вмененки автоматически окажетесь плательщиком налога на прибыль (или НДФЛ для индивидуальных предпринимателей) и НДС.

Из положительного тут только то, что с вами с удовольствием станут работать компании, которые заинтересованы в получении вычета по НДС. В остальном большинству налогоплательщиков общая система невыгодна.

Судите сами:

Ставки налогов : 20% налог на прибыль для организаций или 13% НДФЛ для ИП и 20% НДС. Это против 15% единого налога, который рассчитывается даже не с реального дохода, а с вмененного.

Есть возможность подать заявление на освобождение от уплаты НДС (статья 145 НК РФ). Для этого ваша выручка без учета налога за три предшествующих последовательных календарных месяца не должна превышать в совокупности 2 млн. рублей.

В поставщики выгодно выбирать только налогоплательщиков на ОСНО , чтобы получать вычет по НДС. Если сейчас вы покупаете товары у упрощенцев, стоит пересмотреть каналы поставки.

Сложный учет , требующий наличия в штате грамотного специалиста — бухгалтера, знакомого с этим режимом. А еще подтверждение расходов, которое вас мало волновало на ЕНВД, здесь будет играть большое значение, ведь если нет документов, то нет уменьшения налогооблагаемой базы = высокие налоги.

Большой объем отчетности . По вмененке отчет сдавался раз в квартал и был достаточно простым для заполнения. На ОСНО с простотой, и где-то даже логикой, можно сразу попрощаться

Опытные бухгалтеры подтвердят — на ОСНО количество требований, проверок и вызовов «на ковер» выше , чем на других системах налогообложения. К примеру, налоговикам может не понравится высокая доля вычетов по НДС, придется доказывать, что никаких преступных намерений у вас нет и вы просто хотите вернуть положенное по закону, а не озолотиться за счет государства.

Итак, общая система — не наш вариант. Давайте искать альтернативу дальше.

УСН «доходы минус расходы»

Если вы не подавали заявление о переходе на УСН, то сделать это необходимо до 31 декабря 2020 года. Если у вас параллельно действуют два режима — УСН и ЕНВД, то также можно ничего не делать, конечно, если вы не хотите изменить объект налогообложения и перейти с «расходной» упрощенки на «доходную».

Какие плюсы — более щадящий вариант по сравнению с ОСНО, нет НДС (кроме экспортного, он не является исключением), налог вы будете платить по ставке 15%, или даже меньше (надо смотреть местное законодательство). На УСН действует освобождение от налога на имущество, за исключением случая, когда налоговая база по объекту недвижимости определяется, исходя из кадастровой стоимости. Отчетность раз в год, в течение года только авансовые платежи. Плюсы так себе.

Минусы:

Нужно подтверждение расходов, поэтому все покупки и оплату услуг и работ надо документально подтверждать. Не все затраты можно отразить в налоговом учете, есть закрытый перечень расходов (статья 346.16 Нк РФ). Существует лимит выручки, при его превышении организация обязана перейти на общую систему — 150 млн. рублей. Если вы собираетесь переходить на УСН в 2021 году, то выручка в 9-ти предшествующих переходу месяцах выручка не должна превышать 112,5 млн. рублей.

Вышел Федеральный закон № 266-ФЗ от 31.07.2020, который устанавливает переходные периоды. Налогоплательщик сможет сохранить право на УСН, при условии, что его доходы превысят 150 млн. рублей, но не превысят 200 млн. рублей и (или) средняя численность работников превысит 100 человек, но не превысит при этом барьер в 130 человек. Единый налог, правда, придется заплатить в повышенном размере — 20% для «доходы минус расходы» и 8% для «доходной» упрощенки.

Нельзя применять, если у вашей организации есть филиалы или представительства. Не применяется ИП и компаниями, численность сотрудников которых превышает 100 человек, остаточная стоимость основных средств превышает 150 млн. рублей или доля участия других организаций выше 25%.

Для ОСНО и УСН «доходы минус расходы» важно правильное ведение бухгалтерского учета уже сейчас. При этом большинство предпринимателей вообще пренебрегают бухучетом, потому что по закону имеют право его не вести и порядка в делах не имеют. Не представляют точно, что у них происходит с активами, есть ли реальная прибыль или только ее видимость. Организации, надо признать, не отстают.

В результате многие из них не осознают с какими трудностями придется столкнуться при переходе. К примеру, часть товаров по которым отсутствуют накладные, окажется не проданной на конец 2020 года. Как учитывать в дальнейшем продажи, если отсутствуют подтверждающие документы? Или каким образом на будущем ОСНО реализовывать товары, по которым есть все необходимое и даже счета-фактуры, но нет реальных остатков в учетной программе, ведь ранее приходы и расходы заносили в нее нерегулярно?

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УСН «доходы»

Один из самых приемлемых вариантов. По сравнению с предыдущими есть гораздо больше плюсов. Например, ставка налога всего 6%, в некоторых регионах даже ниже для отдельных видов деятельности. Можно уменьшить налог (не базу!) на уплаченные страховые взносы за сотрудников, взносы ИП «за себя» и больничные за счет работодателя. До 50% сокращают размер налога организации и до 100% ИП без работников. Расчет налога максимально прост, декларация также подается один раз в год.

Отрицательны стороны — лимиты выручки и других показателей аналогичны тем, что применяются для УСН «доходы минус расходы», да и остальные ограничения на «доходную» упрощенку также распространяются.

Патентная система налогообложения (патент)

Еще один альтернативный вариант — патент. Многие сравнивают его с ЕНВД или даже приравнивают. И действительно, виды деятельности до боли знакомые (с 1 января 2021 года перечень даже будет расширен), а расчет налога ведется от потенциального дохода.

Несомненные плюсы патента — налоговая пришлет или выдаст на руки документ, где четко расписано какую сумму и до какого числа необходимо оплатить. Не запутаешься. Нет никакой налоговой отчетности. Исключение — отчеты за работников.

Есть возможность самостоятельно выбрать срок действия — от 1 до 12 месяцев. Главное не забывать правила:

Период должен входить в один календарный год, переходить из одного года в другой патент не может.

Дата начала патента может быть любой — 1, 10, 24 и т.д. число, но месяцы, входящие в период патента, должны быть полными. Например, нельзя начать применять патент 10 августа и закончить 3 декабря, датой окончания будет — 9 декабря.

Подать заявление на патент нужно не позднее, чем за 10 рабочих дней до начала его действия.

Что в патенте хорошо — можно взять его на пробу на один-два месяца и, если не понравится, больше не получать новый. Также радует ставка — 6% от потенциального дохода.

Самый главный минус — применять патентную систему налогообложения разрешено только индивидуальным предпринимателям.

Далее следуют ограничения — в выручке не более 60 миллионов рублей в год; по средней численности — до 15 человек и отсутствие возможности уменьшить налог, например, на взносы как на УСН. Этот вопрос, кстати, давно обсуждается, но пока никаких поправок, послаблений и даже законопроектов в правительстве для изменения ситуации не рассматривается.

Для перехода на ПСН предпринимателю необходимо предоставить в налоговую службу по месту жительства или месту деятельности (подробнее см. пункт 2 статьи 346.45 НК РФ) заявление по форме 26.5-1.

Самозанятость

Эксперимент расширен в 2020 году по всей России, регионам разрешено с 1 июля свободно вводить на своей территории НПД. Самозанятость доступна физическим лицам или ИП, если они работают в одиночку и не используют наемных сотрудников. При этом ИП также освобождаются от уплаты взносов в ПФР, но должны отказаться от любых других режимов налогообложения и работать только с НПД.

Простая регистрация: через портал Госуслуг, в кабинете на сайте ФНС, в уполномоченных банках или через приложение «Мой налог». Отчетность отсутствует как класс, а расчет налога ведется автоматически прямо в приложении — вы всегда в курсе, сколько именно нужно перечислить ФНС (произвести оплату также можно прямо со смартфона).

Ставки НПД: 4% при получении дохода от физлиц и 6% с платежей от организаций. Действует бонус — 10000 рублей, он дается один раз и постепенно расходуется на погашение части налога. На 1 % можно сократить платеж по налогу с доходов от физических лиц и на 2% от юридических.

В 2020 году самозанятые получили дополнительный бонус в сумме равной МРОТ (12130 рублей) и могут всю сумму расходовать на погашение налога, т.е. граждане с небольшим доходом и соответственно низким НПД, налог вовсе платить не будут. Прежний бонус (10000) разрешили расходовать в том же порядке, но правила эти действуют только в этом году!

Все бы хорошо, но и здесь не обошлось без жестких ограничений:

Сумма выручки не более 2,4 млн рублей в год.;

Нельзя применять при перепродаже товаров, посредничестве, реализации подакцизных и маркированных товаров, осуществлении лицензируемых видов деятельности;

ИП-самозанятому нельзя нанимать сотрудников и совмещать НПД с другими режимами.

Если смотреть с точки зрения проведенного сравнения, то выбор очень ограничен. Для малого бизнеса проще всего переходить на УСН, при этом у ИП более выгодная позиция — они еще вправе освоить патент или самозанятость. У организаций и ИП, не вписывающихся в ограничения для упрощенки (и, тем более, для прочих режимов), альтернатива отсутствует, им придется смириться с общей системой и вкусить все прелести НДС.

Разобраться в вопросах налогообложения непросто, поэтому мы советуем обращаться к профессионалам. Компания «Бизнес-Гарант» поможет определиться с выбором новой системы, а персональный бухгалтер-аутсорсер предложит лучшую комплексную схему именно для вашего бизнеса.