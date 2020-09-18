Три опасных момента при сотрудничестве юрлиц с самозанятыми

Самозанятых становится все больше. НПДшниками регистрируются как новички, так и люди с бизнес-опытом в статусе ИП.

Многие юрлица уже вовсю сотрудничают с самозанятыми контрагентами, заключают с ними договоры на оказание услуг, выполнение работ.

В этом посте сделаю обзор проблемных моментов, которые выявляются в ходе такого сотрудничества.

Риск переквалификации договора

В законе о самозанятых четко прописан запрет на взаимодействие исполнителей, применяющих НПД, с юрлицам, с которые незадолго до этого (за 2 года) у данного физлица были трудовые отношения.

Кстати, если самозанятый ранее, до перехода на НПД, работал в организации по договору ГПХ, это не помешает ему сотрудничать с данным заказчиком и после регистрации в качестве самозанятого. Ведь запрет есть только на бывших работодателей, с которыми был заключен трудовой договор. Такое разъяснение дает ФНС на своем сайте.

Но даже если данный самозанятый ранее работал в данной конторе, это еще не значит, что при его найме к юрлицу не будет претензий со тороны налоговиков. Дело в том, что (чего греха таить) некоторые юрлица используют самозанятых для оптимизации налогов. Поэтому налоговики будут внимательно присматриваться к таким сделкам, проверяя их на предмет возможных трудовых отношений, завуалированных под гражданско-правовые.

Однако не все юрлица маскируют сотрудников под контрагентов на НПД. Большинство компаний заключает честные сделки с самозанятыми. Но под раздачу могут попасть все.

Нужен баланс: излишнее усердие фискалов может привести к тому, что добросовестные компании будут опасаться сотрудничать с самозанятыми. Такое мнение, в частности, выразили в ОНФ.

«Осложняет ситуацию отсутствие критериев, которые бы точно определили, в каком случае нужен трудовой договор, а в каком можно работать с самозанятым», — отметил замруководителя исполкома ОНФ Арсений Беленький.

Лимит дохода

Еще одна опасность при сотрудничестве с самозанятым — это неожиданное для заказчика прекращение статуса плательщика НПД у этого лица.

Произойти такой казус может в любой самый неподходящий момент по причине превышения лимита дохода.

Как известно, на НПД можно максимально зарабатывать 2,4 млн. рублей в год. Даже сам налогоплательщик может прошляпить тот момент, когда его доход превысил планку. А как об этом опасном моменте узнать его заказчику?

Напомню, как следует из письма ФНС от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@, на юрлицо возлагается обязанность по исчислению и уплате НДФЛ и страховых взносов в отношении физлица, не ИП, с даты утраты последним права на применение НПД (в том числе с даты превышения дохода 2,4 млн руб.).

ФНС в № СД-4-3/7496@ от 19.04.2019 советует контрагентам самозанятого проверять его статус в специальном сервисе. Однако это не спасет, если на момент заключения договора такой статус у исполнителя был, а в процессе сделки он его утратил.

Получается, что компания рискует нарваться на уплату страховых взносов за такого самозанятого исполнителя.

Поэтому иногда заказчики просят самозанятого предоставить справку о доходах, чтобы убедиться, что до превышения лимита дело пока не дошло. Сформировать такую справку можно в мобильном приложении «Мой налог» и в кабинете налогоплательщика НПД. Она будет подписана усиленной квалифицированной подписью налогового органа, которая приравнивается к собственноручно подписанной.

Однако далеко не каждый самозанятый захочет раскрывать информацию о своем доходе.

Еще эксперты советуют прописать в договоре обязанность самозанятого в случае снятия с учета незамедлительно уведомить об этом. При этом в договор включают условие о санкциях за нарушение данного условия. Например, что самозанятый обязуется компенсировать вынужденные расходы компании по уплате за него НДФЛ и страховых взносов.

Чек при безнале

Как известно, при получении денег от заказчика самозанятый должен сформировать чек в приложении «Мой налог» и отдать его заказчику. В чеке должны быть указаны наименование оказанных услуг и ИНН юрлица — заказчика услуг.

Этот чек для компании-заказчика будет служить основанием для принятия суммы сделки в расходы.

Если расчет с самозанятым происходит безналичным способом, то на формирование чека у него есть определенное время.

Чек должен быть сформирован и передан заказчику не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

Если по какой-то причине самозанятый этот чек не выбил, у компании будут проблемы с учетом расходов, ведь чек из «Моего налога» — это главный документ при сотрудничестве с самозанятыми.