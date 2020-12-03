Самозанятые иностранцы: когда это возможно

Согласно статье 5 Федерального закона № 422-ФЗ от 27.11.2018 зарегистрироваться в качестве самозанятых помимо россиян могут граждане государств, входящих в Евразийский экономический союз (Беларусь, Казахстан, Армения, Кыргызская Республика), если они реализуют свои товары и услуги на территории РФ.

В этом материале сделал подборку разъяснений ФНС на тему применения НПД иностранцами.

Беларусь

Вышло несколько писем о применении НПД гражданами Республики Беларусь.

Так, в письме № 03-11-10/75587 от 27.08.2020 Минфин сообщает, что физлица могут применять НПД без регистрации ИП и эта норма распространяется, в том числе и на граждан Белоруссии.

При этом важно, чтобы деятельность осуществлялась на территории России. Регион в данный момент не имеет значения, так как с октября 2020 режим распространился на всю страну.

Для целей исчисления НПД не нужно представлять документ о статусе резидента Беларуси. Ставки налога одинаковы для всех: 4 % по доходам от физлиц и 6 % по доходам от юрлиц.

Аналогичные разъяснения приводятся в письме ФНС № БВ-4-17/12242@ от 30.07.2020.

Двойное налогообложение

Граждане Беларуси интересуются — а что с двойным налогообложением? Напомню, между Правительством Республики Беларусь и Правительством РФ заключено соглашение об избежании двойного налогообложения и предотвращения уклонения от уплаты налогов в отношении налогов на доходы и имущество от 21 апреля 1995 года.

ФНС в ответ на этот вопрос кивает на Минфин. Потому что именно он осуществляет функции по выработке нормативно-правового регулирования в сфере налоговой деятельности.

Минфин, в свою очередь, обещает подумать. В письме № 03-11-10/75587 от 27.08.2020 сообщается, что данный вопрос требует дополнительного рассмотрения с участием ФНС, по результатам которого будет выработана позиция Минфина.

Вместе с тем предлагается обсудить данный вопрос в ходе двусторонних консультаций между компетентными органами для целей применения указанного Соглашения.

Переход иностранцев на НПД

Если вы являетесь гражданином ЕАЭС, то регистрация возможна с использованием учетной записи от личного кабинета налогоплательщика-физлица в мобильном приложении «Мой налог» и веб-кабинете «Мой налог».

Первичный доступ в личный кабинет можно получить при обращении в любой налоговый орган.

Напомню, для регистрации иностранцу нужно иметь ИНН. Его присваивает налоговая инспекция на основании заявления.

После получения ИНН там же в инспекции можно получить логин-пароль от Личного кабинета. После чего гражданин ЕАЭС может регистрироваться в качестве самозанятого — с помощью мобильного приложения или веб-версии кабинета.

Применение НПД иностранными гражданами, не являющимся гражданами ЕАЭС, законодательством не предусмотрено.

Такое разъяснение дает ФНС.

Украина

Гражданин Украины без разрешения на временное проживание и вида на жительство хотел оформиться как самозанятый. Но осуществить это нельзя, поясняет ФНС. Как было сказано выше, применение НПД иностранными гражданами, не являющимися гражданами государств — членов Евразийского экономического союза законодательством, не предусмотрено.

Кстати, еще в прошлом году Минфин предлагал включить в эксперимент физлиц из стран, входящих в СНГ, которые не являются членами Евразийского экономического союза. Это Таджикистан, Узбекистан, Молдавия, Украина и Азербайджан.

За эту идею высказывались и в Совете Федерации. Это предложение было включено в общенациональный план восстановления экономики.

В письме № 03-11-11/54601 от 23.07.2019 Минфин сообщал, что прорабатывается вопрос о возможности применения НПД гражданами иных иностранных государств, не являющихся членами ЕАЭС, осуществляющими трудовую деятельность на территории РФ.

Но пока никаких изменений в законодательство на этот счет не вносилось.

Россияне за границей

Россиянин проживает за границей, но хочет сдавать свою квартиру в Москве в качестве самозанятого. Эту ситуацию рассмотрела ФНС на своем сайте.

Гражданин хотел зарегистрироваться в мобильном приложении «Мой налог» по иностранному номеру телефону. Но увы, такое невозможно.

ФНС пояснила, что в настоящее время регистрация в качестве налогоплательщика НПД через «Мой налог» с использованием паспорта возможна только с использованием абонентского номера с кодом страны 7 (Россия).