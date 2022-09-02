АУСН для фрилансера: что нужно знать о новом налоговом режиме

Что такое АУСН
Автоматизированная упрощенная система налогообложения — это специальный налоговый режим для предпринимателей и юридический лиц. Его цель — снижение налоговой нагрузки и упрощение налогового учета за счет автоматизации процессов:
- учета доходов и расходов;
- расчетов с персоналом;
- расчета налогов.
Кроме этого, автоматизированные упрощенцы освобождены от сдачи некоторых видов отчетности. Эти функции возложены на уполномоченные банки, которые кроме обслуживания клиента и частичного ведения его учета, передают сведения в ФНС, за счет чего и достигается автоматизация.
Преимущества АУСН
Применение автоматизированной упрощенки:
- Заменяет НДС (кроме импортного и агентского), налог на прибыль для организаций или НДФЛ для индивидуального предпринимателя, налог на имущество (кроме рассчитанного по кадастровой стоимости). Вместо этого налогоплательщик платит единый налог 8% с доходов или 20% с прибыли (минимум 3% с доходов, если по итогам отчетного периода получился убыток).
- Освобождает от уплаты страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ. А взносы на травматизм платятся в размере 2 040 рублей в год вне зависимости от численности работников и их доходов.
- Освобождает от сдачи 4-ФСС, РСВ и 6-НДФЛ.
- Позволит минимизировать обращение к услугам бухгалтеров и, соответственно, экономить.
- Освобождает от выездных проверок со стороны налоговиков.
Требования для применения АУСН
Работать на АУСН вправе компании и предприниматели, у которых:
- доходы не превышают 60 млн рублей в год;
- стоимость основных средств составляет не более 150 млн рублей;
- численность персонала максимум 5 человек (в том числе лиц, привлеченных по договорам ГПХ);
- отсутствуют работники-нерезиденты;
- расчеты с персоналом ведутся безналичным способом;
- нет филиалов и обособленных подразделений.
Зачем фрилансеру переходить на АУСН
Переход на АУСН для фрилансера — новый этап развития. Например, из самозанятого можно перерасти в ИП, применяющего АУСН.
Объем доходов, дающих право применять этот спецрежим, ограничен 60 млн рублей, в то время как на самозанятости этот порог гораздо ниже — 2,4 млн. А работа без применения какого-либо особого налогового статуса обязывает платить НДФЛ в размере 13%, если доходы меньше 5 млн рублей в год, и 15% — если фрилансер заработал больше.
Налогоплательщик на АУСН вправе нанимать работников. То есть фрилансер сможет расширить зону обслуживания, охват аудитории, увеличить объем оказываемых услуг с помощью официально оформленных работников. Что будет способствовать росту доходов.
На АУСН разрешена торговля. То есть теперь оказание услуг фрилансер сможет сопроводить реализацией продукции. Например, айти-специалист сможет не только заниматься разработкой, но и подбирать и продавать компьютерное оборудование.
Как перейти на АУСН
Пока АУСН работает в тестовом режиме и доступна жителям Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей.
В 2022 году присоединиться к пилотному проекту могут только вновь зарегистрированные юрлица и предприниматели. Для перехода на АУСН нужно направить уведомление в налоговую инспекцию в течение 30 дней со дня регистрации. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.
С 2023 года перейти на АУСН смогут все желающие и удовлетворяющие требованиям компании и ИП из указанных регионов, для этого подать уведомление нужно до 31.12.2022.
Как фрилансеру работать на АУСН
Работая на АУСН, важно соблюдать численность работников, в противном случае компания или предприниматель могут лишиться права применять спецрежим. В разрешенные 5 человек включают штатных работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам.
Поэтому можно не вводить в штат таких специалистов, как бухгалтер, кадровик, юрист, айтишник или других. Их обязанности можно поручить сторонним исполнителям. Но ведь есть ограничение на использование услуг физлиц, значит стоит использовать в качестве контрагентов компании.
Заключая договор с платформой EasyStaff, вы можете получать нужные услуги от юрлица, продолжая работать с командой исполнителей, причем абсолютно легально. Вы передаете задачи, исполнители их выполняют, вы перечисляете средства сервису, а он уже ведет расчеты с исполнителями самостоятельно. Вы же получаете необходимые документы по расходам и можете не опасаться нарушения лимитов.
EasyStaff выступает в роли посредника между заказчиком и конечным исполнителем. Но для заказчика — исполнителем по b2b-договору является именно площадка, а не физлицо.
Работники, взаимодействие с которыми происходит через EasyStaff, в расчете допустимой численности персонала автоматизированного упрощенца не участвуют.
Кроме того, не имеет значение и налоговое резидентство исполнителя. В вашей команде может работать гражданин любого государства, проживающий где угодно.