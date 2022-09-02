АУСН для фрилансера: что нужно знать о новом налоговом режиме

Что такое АУСН

Автоматизированная упрощенная система налогообложения — это специальный налоговый режим для предпринимателей и юридический лиц. Его цель — снижение налоговой нагрузки и упрощение налогового учета за счет автоматизации процессов:

учета доходов и расходов;

расчетов с персоналом;

расчета налогов.

Кроме этого, автоматизированные упрощенцы освобождены от сдачи некоторых видов отчетности. Эти функции возложены на уполномоченные банки, которые кроме обслуживания клиента и частичного ведения его учета, передают сведения в ФНС, за счет чего и достигается автоматизация.

Преимущества АУСН

Применение автоматизированной упрощенки:

Заменяет НДС ( кроме импортного и агентского ), налог на прибыль для организаций или НДФЛ для индивидуального предпринимателя, налог на имущество (кроме рассчитанного по кадастровой стоимости). Вместо этого налогоплательщик платит единый налог 8% с доходов или 20% с прибыли (минимум 3% с доходов, если по итогам отчетного периода получился убыток).

кроме импортного и агентского Освобождает от уплаты страховых взносов на ОПС, ОМС и ВНиМ. А взносы на травматизм платятся в размере 2 040 рублей в год вне зависимости от численности работников и их доходов.

Освобождает от сдачи 4-ФСС, РСВ и 6-НДФЛ .

Позволит минимизировать обращение к услугам бухгалтеров и, соответственно, экономить .

Освобождает от выездных проверок со стороны налоговиков.

Требования для применения АУСН

Работать на АУСН вправе компании и предприниматели, у которых:

доходы не превышают 60 млн рублей в год;

стоимость основных средств составляет не более 150 млн рублей;

численность персонала максимум 5 человек ( в том числе лиц, привлеченных по договорам ГПХ );

в том числе лиц, привлеченных по договорам ГПХ отсутствуют работники-нерезиденты;

расчеты с персоналом ведутся безналичным способом;

нет филиалов и обособленных подразделений.

Зачем фрилансеру переходить на АУСН

Переход на АУСН для фрилансера — новый этап развития. Например, из самозанятого можно перерасти в ИП, применяющего АУСН.

Объем доходов, дающих право применять этот спецрежим, ограничен 60 млн рублей, в то время как на самозанятости этот порог гораздо ниже — 2,4 млн. А работа без применения какого-либо особого налогового статуса обязывает платить НДФЛ в размере 13%, если доходы меньше 5 млн рублей в год, и 15% — если фрилансер заработал больше.

Налогоплательщик на АУСН вправе нанимать работников. То есть фрилансер сможет расширить зону обслуживания, охват аудитории, увеличить объем оказываемых услуг с помощью официально оформленных работников. Что будет способствовать росту доходов.

На АУСН разрешена торговля. То есть теперь оказание услуг фрилансер сможет сопроводить реализацией продукции. Например, айти-специалист сможет не только заниматься разработкой, но и подбирать и продавать компьютерное оборудование.

Как перейти на АУСН

Пока АУСН работает в тестовом режиме и доступна жителям Москвы, Татарстана, Московской и Калужской областей.

В 2022 году присоединиться к пилотному проекту могут только вновь зарегистрированные юрлица и предприниматели. Для перехода на АУСН нужно направить уведомление в налоговую инспекцию в течение 30 дней со дня регистрации. Сделать это можно через личный кабинет на сайте ФНС.

С 2023 года перейти на АУСН смогут все желающие и удовлетворяющие требованиям компании и ИП из указанных регионов, для этого подать уведомление нужно до 31.12.2022.

Как фрилансеру работать на АУСН

Работая на АУСН, важно соблюдать численность работников, в противном случае компания или предприниматель могут лишиться права применять спецрежим. В разрешенные 5 человек включают штатных работников и исполнителей по гражданско-правовым договорам.

Поэтому можно не вводить в штат таких специалистов, как бухгалтер, кадровик, юрист, айтишник или других. Их обязанности можно поручить сторонним исполнителям. Но ведь есть ограничение на использование услуг физлиц, значит стоит использовать в качестве контрагентов компании.

Заключая договор с платформой EasyStaff, вы можете получать нужные услуги от юрлица, продолжая работать с командой исполнителей, причем абсолютно легально. Вы передаете задачи, исполнители их выполняют, вы перечисляете средства сервису, а он уже ведет расчеты с исполнителями самостоятельно. Вы же получаете необходимые документы по расходам и можете не опасаться нарушения лимитов.

EasyStaff выступает в роли посредника между заказчиком и конечным исполнителем. Но для заказчика — исполнителем по b2b-договору является именно площадка, а не физлицо. Работники, взаимодействие с которыми происходит через EasyStaff, в расчете допустимой численности персонала автоматизированного упрощенца не участвуют.

Кроме того, не имеет значение и налоговое резидентство исполнителя. В вашей команде может работать гражданин любого государства, проживающий где угодно.