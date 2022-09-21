Учет в медицине

Публикация сведений о медицинской лицензии в Федресурсе: обязательно ли это делать?

Федресурс существует с 2013 года. Закон обязывает всех юридических лиц и ИП публиковать в нем определенные сведения. При этом многие бизнесмены либо не знают о существовании такой обязанности, либо игнорируют ее. И это неминуемо приводит к негативным правовым последствиям.

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Публикация сведений о медицинской лицензии в Федресурсе: обязательно ли это делать?
Иллюстрация: «Клерк»

С 2021 года госорганы — Прокуратура, Росреестр и ФНС, стали уделять пристальное внимание исполнению компаниями обязанности по публикации обязательных сведений в Федресурсе. И одним из самых «опасных» сообщений, за которым установлен особый надзор контролирующих органов, — это лицензии.

Все юридические лица страны, имеющие лицензии на осуществление какого-либо вида деятельности, должны сообщить об этом в Федресурс.

Причем важно отметить, что публикации подлежит не просто факт получения лицензии, но и любое изменение ее статуса — приостановление, продление, аннулирование и т. д. Исключений в части публикаций нет — размещать в реестре нужно, в том числе, сведения о медицинской лицензии.

Порядок публикации медицинской лицензии в Федресурс

Обязанность размещать в реестре сведения о медицинской лицензии (как и о любой другой лицензии) устанавливается на основании подпункта «м» пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП». Делать это необходимо в течение трех рабочих дней со дня возникновения существенного факта (к примеру, с даты получения лицензии или изменении ее статуса).

При этом важно отметить, что если у вашей компании несколько лицензий, то их придется публиковать отдельными сообщениями — в реестре нет технической возможности вставить несколько лицензий в одну публикацию.

Чего можно ожидать, если компания не опубликует медицинскую лицензию в Федресурс?

Отсутствие обязательных сведений в федеральном реестре грозит административной ответственностью, предусмотренной ч. 6-8 ст. 14.25 КоАП. Так, компании может «прилететь»:

  1. Штраф до 50 000 рублей.
  2. Дисквалификация должностного лица на срок до 3 лет.

Как и было написано ранее в статье, надзорные органы активно начали привлекать компании к ответственности за нераскрытие сведений в Федресурсе. Уже имеется свежая практика, ознакомьтесь:

  • Представление Прокуратуры Смоленской области от 10.02.2022.

  • Представление Прокуратуры Смоленской области от 01.07.2022.

Большее количество практики собрано по ссылке здесь.

Публикация сведений о медицинской лицензии в Федресурс — обязательное мероприятие. Отсутствие информации неизбежно приведет к негативным последствиям и ненужным финансовым издержкам. Чтобы этого не произошло, рекомендуется публиковать сведения в реестр своевременно и без ошибок.

Для быстрой публикации можно воспользоваться сервисом Федресурс онлайн. При его помощи ваше сообщение будет внесено в реестр всего лишь за 40 минут — без необходимости выпуска вами КЭП и оплаты госпошлины. Эти процедуры уже включены в стоимость и выполняются квалифицированными юристами.

Чтобы опубликовать сведения о медицинской лицензии в Федресурс и избежать штрафов и дисквалификаций, оставляйте заявку на сайте fedresurs.online.

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Публикация сведений о медицинской лицензии в Федресурсе: обязательно ли это делать?

Федресурс существует с 2013 года. Закон обязывает всех юридических лиц и ИП публиковать в нем определенные сведения. При этом многие бизнесмены либо не знают о существовании такой обязанности, либо игнорируют ее. И это неминуемо приводит к негативным правовым последствиям.

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