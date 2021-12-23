Нюансы оформления договора гражданско-правового характера

Физические лица или сотрудники могут выполнять работы по оказанию услуг. Для этого необходимо заключить с ними гражданско-правовой договор.
В отличие от работы по трудовому договору сотрудник по договору ГПХ самостоятельно определяет режим работы и необходимые средства. Именно он отвечает за результат проделанной работы и соблюдение сроков.
Нюансы, которые важно отразить в договоре подряда
Договор ГПХ не освобождает физическое лицо от необходимости уплаты налогов и других отчислений. Эту функцию берёт на себя наниматель.
Исключение составляют случаи, когда исполнитель является индивидуальным предпринимателем. Уплату взносов он производит самостоятельно.
Срок в договоре указывается исходя из временных затрат исполнителя на решение конкретной задачи. Как правило, такие договоры признаются краткосрочными. Заключение нескольких соглашений подряд с одним исполнителем могут рассматриваться как трудовой договор.
Срок работы исполнителя засчитывается в стаж работы, так как он платит страховые взносы. Данный стаж необходимо будет отразить в отчёте СЗВ-СТАЖ.
Договор составляется и подписывается сторонами при предварительном согласовании каждого пункта. Документ составляется в двух экземплярах, по одному для заказчика и исполнителя. Любые споры, возникшие в ходе выполнения работ, должны решаться на основании положений договора и ГК РФ. На каждый договор с сотрудником создаётся отдельный документ.
Наниматель вправе предоставить исполнителю стандартные вычеты при их наличии.
НДФЛ и взносы
НДФЛ рассчитывается и удерживается с суммы по договору ГПХ при выплате. Относится данное начисление на вид дохода 2010 (письма Минфина от 21.07.2017 № 03-04-06/46733, от 13.01.2014 № 03-04-06/360). Срок перечисления — не позднее следующего дня после выплаты.
По определённым договорам гражданско-правового характера нужно начислять взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование.
Страховые взносы с выплат по гражданско-правовому договору, предметом которого является переход права собственности или права на имущество, передача имущества в пользование, не начисляются (п. 4 ст. 420 НК). Речь идёт о договорах купли-продажи, аренды, займа и т. д. Допустим, сотрудник предоставил компании заём, то с суммы процентов, полученных им, страховые взносы не начисляются.
Компенсация расходов на материалы, инструменты и прочие аналогичные траты, включённые в договор ГПХ, не облагается налогом и страховыми взносами (пп. 16 п. 1 ст. 422 НК РФ от 01.01.2021, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 № 125-ФЗ от 24.07.1998).
Взносы на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством (пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ) и страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п. 1 ст. 20.1 № 125-ФЗ) не начисляются на суммы выплат по договору подряда.
Существует ряд лиц, с которыми заключены договоры подряда, которые не облагаются полностью страховыми взносами, в том числе и на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Договоры, полностью необлагаемые взносами:
- Заключенные с индивидуальными предпринимателями. ИП обязаны сами за себя перечислять все страховые взносы (пп. 2 п. 1 ст. 419, ст. 420 НК).
- Заключенные с иностранцами или лицами без гражданства, временно пребывающими в РФ (пп. 15 п. 1 ст. 422 НК).
- Сделки по договорам подряда с обучающимися по очной форме в высших учебных заведениях РФ в рамках студенческих отрядов (пп. 1 п. 3 ст. 422 НК).
Довольно часто возникают споры между ФСС и организациями, где заключаются договоры подряда. В судебной практике достаточно случаев, когда ведомство обращается в судебные органы для того, чтобы оспорить соглашения по договорам ГПХ и приравнять их к трудовым договорам. Поэтому очень внимательно формулируйте и составляйте текст договора гражданско-правового характера.
Если в тексте будут выявлены малейшие признаки наличия трудовых взаимоотношений между нанимателем и исполнителем, на сумму соглашения по акту выполненных работ будут доначислены взносы в фонд (и по нетрудоспособности, и по травматизму) по действующим ставкам, а кроме того, штрафы и пени.
Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°».
Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.
Читайте другие статьи автора в нашем блоге:
- РСВ за первое полугодие 2020 года. Особенности заполнения по льготным тарифам.
- Увольняя сотрудника в 2020 году, работодатель должен выдать пакет документов.
- В 2020 году для физических лиц установлен новый порядок получения статуса налогового резидента РФ.
- Скидка или надбавка к тарифу страховых взносов на травматизм. Как уменьшить тариф на травматизм на 2021 год?
- Заключение трудового договора.
- Нюансы заключения трудового договора с главным бухгалтером.
- Организация воинского учёта. Полезная шпаргалка.
- Можно ли было объявлять простой в период нерабочих дней?
- Оформление трудовых отношений при реорганизации.
- Еженедельный отчет для столичных компаний.
- Новый порядок заполнения больничных листов с 14 декабря 2020 года.
- График отпусков на 2021 год.
- СЗВ-СТАЖ: заполняем без ошибок.
- Ошибки в СЗВ-СТАЖ, за которые не оштрафуют. Позиции судов.
- Смена зарплатного банка. Что нужно знать.
- Материальная помощь на лечение сотрудника: начислять страховые взносы?
- Суммы выплат, непринятые к зачету ФСС. Позиции судов в части обложения их взносами.
- Положена ли увольняющемуся компенсация за неиспользованные отгулы. Позиции судов.
- Может ли сотрудник уйти с работы без предупреждения?
- Страховые взносы и НДФЛ, если сотрудник умер.
- Правильный отзыв из отпуска.
- Перерасчёт отпускных при отзыве из отпуска.
- В праве ли работодатель отказать в досрочном выходе из декрета?
- Маленькие сложности простых отчётов АДВ — 1,2,3 в 2021 году.
- Виды удержаний из зарплаты по инициативе работодателя.
- Счётные ошибки при начислении заработной платы. Как быть?
- Уведомление на налоговый вычет для патентщиков.
- В СЗВ-М не забыли добавить пенсионера?
- Пример заполнения 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года.
- Как рассчитать зарплату работникам в период нерабочих оплачиваемых дней в мае?
- Как получить выплату больничного родственникам умершего при прямых выплатах ФСС?
- Новая СЗВ-ТД. Что нас ожидает.
- Нюансы оформления отпуска совместителям.
- Пример заполнения формы 6-НДФЛ при совместительстве в случае превышения дохода 5 млн. рублей.
- Изменения в порядке выдачи листов нетрудоспособности с 1 января 2022 года.
- Арендуем жильё для иногороднего сотрудника.
- Новый вычет на физкультурно-оздоровительные услуги.
- Оформляем и считаем сверхурочные правильно.
- Обновлённый раздел «Охрана труда» в Трудовом кодексе. Что нас ждёт?
- Новые правила трудоустройства в 2022 году.