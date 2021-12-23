Нюансы оформления договора гражданско-правового характера

Физические лица или сотрудники могут выполнять работы по оказанию услуг. Для этого необходимо заключить с ними гражданско-правовой договор.

Важное отличие такого договора от трудового — это наличие конкретного задания. Предметом такого договора всегда является конечный результат работы, за которую платит заказчик.

В отличие от работы по трудовому договору сотрудник по договору ГПХ самостоятельно определяет режим работы и необходимые средства. Именно он отвечает за результат проделанной работы и соблюдение сроков.

Нюансы, которые важно отразить в договоре подряда

Договор ГПХ не освобождает физическое лицо от необходимости уплаты налогов и других отчислений. Эту функцию берёт на себя наниматель.

Исключение составляют случаи, когда исполнитель является индивидуальным предпринимателем. Уплату взносов он производит самостоятельно.

Срок в договоре указывается исходя из временных затрат исполнителя на решение конкретной задачи. Как правило, такие договоры признаются краткосрочными. Заключение нескольких соглашений подряд с одним исполнителем могут рассматриваться как трудовой договор.

Хочу обратить внимание, что по указанному сроку договора исполнителя необходимо будет показывать в отчёте СЗВ-М.

Срок работы исполнителя засчитывается в стаж работы, так как он платит страховые взносы. Данный стаж необходимо будет отразить в отчёте СЗВ-СТАЖ.

Договор составляется и подписывается сторонами при предварительном согласовании каждого пункта. Документ составляется в двух экземплярах, по одному для заказчика и исполнителя. Любые споры, возникшие в ходе выполнения работ, должны решаться на основании положений договора и ГК РФ. На каждый договор с сотрудником создаётся отдельный документ.

Наниматель вправе предоставить исполнителю стандартные вычеты при их наличии.

НДФЛ и взносы

НДФЛ рассчитывается и удерживается с суммы по договору ГПХ при выплате. Относится данное начисление на вид дохода 2010 (письма Минфина от 21.07.2017 № 03-04-06/46733, от 13.01.2014 № 03-04-06/360). Срок перечисления — не позднее следующего дня после выплаты.

По определённым договорам гражданско-правового характера нужно начислять взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

Это договоры на выполнение работ или оказание услуг, выполнение авторского заказа, передачу авторских прав, предоставление прав использования произведений. Страховые взносы на выполнение работ по договору подряда рассчитываются в соответствии с п. 1 ст. 420 НК.

Страховые взносы с выплат по гражданско-правовому договору, предметом которого является переход права собственности или права на имущество, передача имущества в пользование, не начисляются (п. 4 ст. 420 НК). Речь идёт о договорах купли-продажи, аренды, займа и т. д. Допустим, сотрудник предоставил компании заём, то с суммы процентов, полученных им, страховые взносы не начисляются.

Компенсация расходов на материалы, инструменты и прочие аналогичные траты, включённые в договор ГПХ, не облагается налогом и страховыми взносами (пп. 16 п. 1 ст. 422 НК РФ от 01.01.2021, пп. 2 п. 1 ст. 20.2 № 125-ФЗ от 24.07.1998).

Взносы на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности, в связи с материнством (пп. 2 п. 3 ст. 422 НК РФ) и страховые взносы от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (п. 1 ст. 20.1 № 125-ФЗ) не начисляются на суммы выплат по договору подряда.

Существует ряд лиц, с которыми заключены договоры подряда, которые не облагаются полностью страховыми взносами, в том числе и на обязательное пенсионное и медицинское страхование. Договоры, полностью необлагаемые взносами:

Заключенные с индивидуальными предпринимателями. ИП обязаны сами за себя перечислять все страховые взносы (пп. 2 п. 1 ст. 419, ст. 420 НК). Заключенные с иностранцами или лицами без гражданства, временно пребывающими в РФ (пп. 15 п. 1 ст. 422 НК). Сделки по договорам подряда с обучающимися по очной форме в высших учебных заведениях РФ в рамках студенческих отрядов (пп. 1 п. 3 ст. 422 НК).

Довольно часто возникают споры между ФСС и организациями, где заключаются договоры подряда. В судебной практике достаточно случаев, когда ведомство обращается в судебные органы для того, чтобы оспорить соглашения по договорам ГПХ и приравнять их к трудовым договорам. Поэтому очень внимательно формулируйте и составляйте текст договора гражданско-правового характера.

Если в тексте будут выявлены малейшие признаки наличия трудовых взаимоотношений между нанимателем и исполнителем, на сумму соглашения по акту выполненных работ будут доначислены взносы в фонд (и по нетрудоспособности, и по травматизму) по действующим ставкам, а кроме того, штрафы и пени.

Татьяна Андрияшкина — эксперт по заработной плате проекта «Зарплата 360°».

Консультирует по вопросам правильности расчёта заработной платы более семи лет.

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