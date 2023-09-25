Как компании проводить международные расчеты с исполнителями в 2023 году

За последние два года из-за сложной геополитической ситуации некоторые «недружественные» страны ввели санкции в отношении России. Это стало причиной контрсанкционных мер, в том числе ограничений по валютным операциям. Как закон регулирует трансграничные переводы, какие ограничения у бизнеса появились из-за новых правил и какие решения по выплатам за рубеж и из-за рубежа на сегодня предлагает рынок, разберем в статье.

Актуальные правила валютных операций в 2023 году

Правила международных расчетов регулирует валютное законодательство. Основной нормативный акт в этой области — закон «О валютном регулировании и валютном контроле» №173-ФЗ. Закон не новый — он принят еще в 2003 году, но в период 2021–2023 годов в него вносили существенные изменения из-за санкций и российских ответных мер.

Также следует учитывать указы президента о специальных экономических мерах, акты Центробанка, разъясняющие положения таких указов, письма Минфина.

Сейчас более 12 нормативных актов регулируют международные переводы и выплаты. Они содержат семь ключевых правил международных расчетов.

1. Валютные операции между резидентами запрещены.

Например, российская компания не может перевести вознаграждение фрилансеру-резиденту, который релоцировался за рубеж, в долларах. Человек считается налоговым резидентом России, если он присутствовал в РФ минимум 183 календарных дня за последние 12 месяцев.

Примечание. Есть исключения из правила (ч. 1 ст. 9 закона от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ). Например, можно выплачивать зарплату в валюте сотрудникам представительства, которое находится за рубежом, или возмещать сотрудникам командировочные расходы за пределы России. Также разрешено переводить рубли:

из России на счета резидентов за рубежом;

из-за рубежа на счета резидентов в России;

между счетами за рубежом.

2. В расчетах с нерезидентами можно использовать иностранную валюту или валюту РФ.

Примечание. Президент ввел ограничения и запреты на операции с некоторыми нерезидентами (указ Президента от 03 мая 2022 г. №252). Совершать сделки с компаниями и лицами из черного списка нельзя.

3. Есть четыре способа рассчитываться по валютным операциям.

Проводить расчеты по валютным операциям можно четырьмя способами:

через счета в уполномоченном банке;

через счета зарубежных банков и других финансовых организаций;

переводами электронных денег;

наличными, в валюте или в рублях.

Примечание. Рассчитываться по валютным операциям без использования счетов в банках и других финансовых организациях можно в ограниченных случаях. Они перечислены в статье 14 закона от 10 декабря 2003 г. №173-ФЗ.

4. Компании обязаны отчитываться по валютным операциям.

Компании обязаны представлять документы по валютным операциям агентам и органам валютного контроля.

Примечание. Конкретный перечень документов нужно уточнять в уполномоченном банке. Банк может потребовать:

документы-основания для валютной операции;

информацию о сроках исполнения обязательств по договорам;

справку о подтверждающих документах;

внешнеэкономический контракт, кредитный договор;

подтверждающие документы.

5. Компании могут переводить деньги на зарубежный счет.

Компании могут без ограничений переводить деньги на счет в зарубежном банке со своего счета в уполномоченном банке или с других зарубежных счетов.

Примечание. При первом переводе в уполномоченном банке нужно предъявить уведомление об открытии счета с отметкой налоговой инспекции.

6. Резиденты могут рублями пополнять счета в иностранных банках.

Резиденты РФ могут зачислять деньги в рублях на свои банковские счета и вклады в иностранных банках.

Примечание. Зачисленные рубли можно конвертировать в валюту. А дальше зачислять их на валютные счета и вклады, открытые в иностранных банках, либо переводить на зарубежные счета и вклады других лиц.

7. Нерезиденты могут переводить деньги резидентам.

Резидентам разрешили зачислять на иностранные платежные системы и зарубежные счета деньги от нерезидентов по любым основаниям. Например, выручка по экспортным контрактам, возврат авансового платежа в рамках импортного контракта или возврат займа.

Примечание. Такие разъяснения выпустил Центробанк 29 июня 2023 года (№4-ОР). Ранее действовал полный запрет на зачисление иностранной валюты на свои зарубежные счета (указ Президента от 28 февраля 2022 г. №79).

Новые правила значительно затруднили работу с распределенными командами. Компании тратят много ресурсов на выплаты исполнителям из разных стран, согласование юридических и банковских аспектов. Надежное решение в этой сфере — ReStaff. Надежное, потому что сервис построен на опыте платформы Консоль.Про, которая уже три года успешно автоматизирует выплаты самозанятым, ИП, физлицам. ReStaff же помогает соблюдать российские и международные нормативные требования при расчетах с исполнителями по всему миру.

Ограничения по международным расчетам для бизнеса

Платежные ограничения

В первую очередь на расчеты с зарубежными контрагентами повлияло включение ключевых российских банков в черный список SDN. Это блокирующие санкции США. В санкционный перечень попали ПАО ВТБ, АО «Новикомбанк», ПАО «Совкомбанк», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», ПАО «Промсвязьбанк». На счета этих банков нельзя получать иностранные переводы из-за отключения от SWIFT, а также отключения эквайрингов от сервисов Apple Pay и Google Pay.

ПАО «Сбербанк» тоже под санкциями, но в отношении него пока нет блокирующих мер, поэтому клиенты могут получать перевод из-за рубежа на счет.

Международные расчеты по картам Visa и Mastercard недоступны для клиентов всех российских банков, даже не санкционных.

Валютные переводы за рубеж во всех банках с блокирующими санкциями невозможны. Но такие переводы доступны в других банках. Например, АО «Альфа-Банк», АО «Газпромбанк» и т. д. Конкретные условия нужно узнавать в своем банке.

Отключение от SWIFT

Некоторые банки отключили от межбанковской системы платежей SWIFT: ПАО ВТБ, АО Банк «Россия», ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие», АО «Новикомбанк», ПАО «Промсвязьбанк», ПАО «Совкомбанк», корпорацию «ВЭБ.РФ». Поэтому компаниям рекомендуют открыть расчетный счет в другом банке, который не попал под санкции.

Но даже для банков, которые не попали под санкции, значительно увеличился срок обработки платежей. Теперь перевод может проходить до нескольких дней. Банки, которые все еще не отключены от SWIFT, постоянно повышают минимальный размер перевода. А когда сумма перевода крупная, зарубежный банк может потребовать предоставить пакет документов.

Некоторые банки сами ограничили возможность осуществлять SWIFT-переводы, например, услуга может быть доступна только клиентам с премиальным пакетом услуг. Поэтому многие ищут альтернативу таким переводам. Например, в сервисе ReStaff платежи доступны любым компаниям. И небольшим компаниям от двух человек, и крупным — от 200 исполнителей.

Запрет на сделки с иностранными контрагентами из черного списка

Президент ввел запрет на правоотношения с некоторыми компаниями и физическими лицами из недружественных стран (указ Президента от 03 мая 2022 г. №252). С такими контрагентами нельзя:

совершать сделки;

исполнять обязательства по уже совершенным сделкам;

проводить финансовые операции в их пользу;

вывозить для них за пределы РФ продукцию или сырье.

Перечень лиц из черного списка закрепили в постановлении Правительства от 11 мая 2022 г. №851.

Альтернативные решения для международных переводов

Санкции усложнили международные переводы между компаниями, предпринимателями и фрилансерами. Какие способы получать и перечислять трансграничную оплату предлагает рынок, читайте ниже.

Способ 1. Через российский счет иностранной компании.

Один минус, но большой

Если иностранной компании нужно расплатиться с российскими контрагентами, удобнее всего будет открыть счет в российском банке. Это не запрещено для компаний-нерезидентов. Ограничения могут быть со стороны государства, в котором зарегистрирована компания. О таком нужно узнавать отдельно.

Минусы. Для иностранной компании главный минус — длительность процедуры. Сначала компании нужно встать на учет в налоговом органе и получить ИНН для открытия банковского счета. Потом пройти банковскую процедуру «Знай своего клиента». Предоставить запрашиваемые документы для открытия счета. Заключить договор на обслуживание счета, получить к нему доступ.

Для российских контрагентов, которые получают оплату через такие счета зарубежных компаний, минусов нет.

Способ 2. Получать криптовалютой.

Два минуса

Тут важно сразу оговориться, что принимать оплату товаров, работ или услуг криптовалютой запрещено по закону. Цифровые деньги нельзя использовать при расчетах как альтернативу иностранной валюте (п. 5 ст. 14 закона от 31 июля 2020 г. №259-ФЗ, письмо Минфина от 2 декабря 2020 г. №05-06-11/105854). Такой способ получения оплаты подойдет нерезиденту РФ, если ему платит компания, зарегистрированная за рубежом.

И все же существует как минимум 2 способа получить деньги через криптовалюту резиденту РФ.

Например, можно заключить договор с фриланс-биржей. Тогда заказчик оплатит заказ на бирже, а исполнитель сконвертирует и выведет рубли. Еще можно попросить заказчика пополнить счет на криптобирже, на которой есть рубли, сконвертировать криптовалюту и отправить на счет исполнителю. Деньги можно вывести наличными или через Р2Р на карту.

Минусы. У этого способа следующие недостатки:

Криптобиржы ограничивают переводы россиянам и высок риск блокировки.

Законодательство ограничивает в получении оплаты криптовалютой.

Сложно конвертировать и выводить реальные деньги через многочисленные биржи и платформы.

Способ 3. Через сервисы для удаленных сделок.

Два минуса

Сервисы для удаленных сделок не привязаны к международной межбанковской системе платежей, поэтому не испытывают ограничений с трансграничными платежами.

Принцип работы сервисов таков: заказчик регистрируется на платформе, пополняет там счет. Сервис переводит деньги исполнителю, когда сдан проект или выполнена работа. Платформы выступают в роли генподрядчиков, а заказчики становятся субподрядчиками. За свои услуги платформы берут комиссию от 6% до 10%.

Способ удобен для всех сторон: заказчик получает все закрывающие документы, которые удовлетворят бухгалтерию, а исполнитель — оплату со всего мира, которую можно вывести в нужной валюте на любые счета.

Минусы. У этого способа следующие недостатки:

Некоторые сервисы не работают с банками РФ. В таком случае российскому подрядчику нужно будет открыть иностранный банковский счет или карту.

Практически все эти сервисы берут комиссию с исполнителя за вывод средств. Из-за этого у исполнителя могут быть сложности с определением точной суммы оплаты.

Максимально прозрачная комиссия доступна в сервисе ReStaff. Для заказчика она составляет от 3% до 7%, для исполнителя — 0%. Нулевая комиссия для исполнителя означает, что каждый член распределенной команды сможет получить точную сумму без дополнительных расчетов.

Способ 4. Через системы переводов денежных средств.

Четыре минуса

Оплату исполнителю можно провести через компании, которые оказывают услуги по переводу денежных средств. Одни из популярных Profee, Contact, Koronapay и «Юнистрим». Но все они ориентированы на перевод между физлицами.

Минусы. У этого способа следующие недостатки:

Сервисов денежных переводов, которые работают в России, совсем мало.

Сложности в приеме оплаты из-за рубежа через такие компании могут возникнуть и со стороны российских контрагентов.

География работы подобных сервисов постоянно меняется, особенно в странах ЕС. Чтобы использовать этот способ оплаты, нужно ежедневно проверять список стран, в которых функционирует необходимый сервис перевода.

Комиссия за вывод средств значительно уменьшит конечную сумму оплаты.

Способ 5. Переводом на зарубежный счет или карту.

Четыре минуса

Из-за ограничений в переводах на карты и счета санкционных банков некоторые российские исполнители предпочли оформить зарубежный счет или карту. Это стало причиной развития так называемого карточного туризма, например, в Казахстан, Узбекистан, Армению, Грузию. Такой картой можно расплачиваться за рубежом, оплачивать иностранные сервисы, подписки.

Минусы. У этого способа есть следующие недостатки:

Личное присутствие может быть обязательным условием для открытия счета или карты. Не всегда получится оформить карту дистанционно. Многие банки требуют личного присутствия в офисе. А это расходы на перелет, проживание, решение возникающих проблем.

Банки могут взимать внушительную комиссию при открытии счета или обязывать положить на счет крупную сумму денег.

Риск того, что счета и карты россиян заблокирует иностранный банк, очень высок.

Уведомление налоговой об открытии зарубежного счета обязательно. Также ежегодно нужно отчитываться о движениях по счету.

Способ 6. Банковским переводом по SWIFT.

Три минуса

В банки, которые не попали под западные санкции, можно зачислять зарубежные переводы через систему SWIFT. Оплата пойдет по счету, а не номеру карты. Возможность получения таких переводов нужно узнавать в конкретном банке на дату перевода. Это зависит от набора санкционных ограничений, с которым столкнулся банк.

Минусы. У этого способа следующие недостатки:

Зарубежные банки могут отклонить перевод, заморозить его или потребовать доказать законность происхождения средств.

Поскольку SWIFT-перевод поступает не напрямую из банка в банк, банк-посредник тщательно проверяет платежи. Из-за этого сроки переводов увеличены, они могут проходить от нескольких часов до дней.

Даже при отказе в платеже банк-посредник может взимать собственную комиссию и с отправителя, и с получателя.

Способ 7. Через иностранные платежные системы.

Три минуса

Принимать платежи в условиях санкций российские компании и фрилансеры научились через зарубежные платежные сервисы. Например, PayPal, Wise, Skrill, Payeer, Advcash и другие. У каждой платежной системы свое применение в определенной сфере.

Минусы.

Чаще всего иностранные платежные системы не работают в России или не выводят деньги в Россию.

В таких случаях россияне регистрируют аккаунт через зарубежные юрисдикции, например, по зарубежному ВНЖ или правам. А деньги из иностранных систем выводят либо через криптовалюту, либо на счет в иностранном банке.

Некоторые платежные системы отслеживают реальное местонахождение по IP-адресу, что создает сложности в регистрации и применении систем в России.

Способ 8. Выплаты фрилансерам через сервис ReStaff.

Пять плюсов

Оплату исполнителям по всему миру можно провести через сервис для удаленных сделок ReStaff. На платформе можно выстроить и автоматизировать взаимодействие с распределенной командой. По одному контракту доступна настройка процессов сотрудничества с исполнителями по всему миру и оплата их услуг за один клик.

Плюсы. У этого способа есть следующие преимущества:

Отрасли, с которыми работает ReStaff, не ограничены. Другие сервисы часто специализируются на сделках в какой-то определенной отрасли. ReStaff же помогает с выплатами в различных отраслях: IT, разработка игр, издательство и реклама, онлайн-школы и сервисы и т. д.

Процент за услуги ниже аналогичных сервисов — от 3% до 7%, а исполнители не платят ничего. Комиссий за вывод средств также не предусмотрено. Поэтому исполнитель получит ровно то вознаграждение, о котором договаривался.

Платформа не просто проводит выплаты исполнителям, но и формирует для заказчика закрывающие документы на весь объем выполненных работ.

Регистрация компании и онбординг исполнителя простой и доступный. На каждом этапе компанию будет сопровождать выделенный менеджер. Он окажет помощь по регистрации и управлению задачами. Для исполнителей на платформе 24 часа в сутки работает клиентская поддержка.

Администрирование процессов очень легкое. Безрисковая модель подрядных отношений — договор генподряда. Есть автооплаты, проверка статуса исполнителя, возможность передачи авторских прав и др.

Пробную выплату можно сделать бесплатно. Для этого достаточно получить демо-доступ.

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