Возмещение НДС в ускоренном порядке

Условия упрощенного возмещения

Для ускоренного возмещение налога из бюджета необходимо соблюдение нескольких обязательных условий. На момент подачи заявления в ИФНС:

Организации (ИП) должны являться плательщиками налога на добавленную стоимость и соблюдать другие обязательные условия возмещения. Компании и предприниматели, претендующие на льготы, не должны проходить процедуры банкротства. Налогоплательщики не могут в период упрощенного возмещения реорганизовываться или ликвидироваться. Сумма возмещаемого налога в пределах установленного лимита либо представлена банковская гарантия и/или договор поручительства.

В соответствии с условиями предоставления льгот, компании (ИП) могут заявить упрощенное возмещение налога за налоговые периоды 2022 и 2023 годов, т. е. за любой квартал в рамках двух лет можно в ускоренном порядке получить НДС на расчетный счет или зачесть его в счет другого обязательного платежа в бюджет.

Важно отметить, что по общим правилам возмещения НДС, налогоплательщик имеет право обратиться за возвратом (зачетом) переплаты в течение трехлетнего периода, однако, в этом случае возмещение будет проходить в обычном, неускоренном порядке.

Максимальная сумма ускоренного возмещения

Льгота предусматривает лимит по сумме к возврату (зачету). Максимальный размер не может превышать совокупную сумму налога и страховых взносов, которые были уплачены налогоплательщиком за прошлый календарный год.

Лимит возмещения определяется с учетом следующих платежей в бюджет:

Платежи в бюджет по НДС, акцизам, НДФЛ ( для предпринимателей на ОСНО ), налогу на прибыль и прочих налогов и сборов. В расчет идут только те суммы, по которым дата списания с расчетного счета плательщика относится к прошлому году. Суммы НДС и акцизов, зачтенные в соответствии с правилами установленными налоговым законодательством. При этом решение о зачете принято инспекцией в прошлом году. Налог на прибыль, уплаченный компанией-участницей консолидированной группы налогоплательщиков.

При расчете предельной суммы, возмещаемой только по заявлению, не участвуют:

налоговые платежи, уплаченные по экспортно-импортным операциям;

бюджетные платежи, выполняемые в роли налогового агента;

суммы НДС, по которым компания получила согласование на возмещение ( заявления и документы были направлены ранее );

заявления и документы были направлены ранее акцизы и иные налоги, по которым инспекция приняла решение о возврате ( в частности излишне уплаченные и/или излишне взысканные ).

При расчете уплаченных, зачтенных и (или) возвращенных налогов и других платежей в бюджет, а также по решениям об их возврате, используются сведения не только по головной организации, но также по всем обособленным подразделениям компании, которые осуществляют налоговые платежи.

В случае превышения заявленной к возмещению сумма налога над его предельной величиной, налогоплательщик имеет возможность получить возврат по упрощенной схеме только если представит вместе с заявлением действующую банковскую гарантию или договор поручительства, оформленные в соответствии с требованиями Налогового кодекса.

Документы для льготного возмещения

Минимальный пакет документов, который необходим для возврата (зачета) налога, составляют специальное заявление и налоговая декларация, в которой указывается сумма налога на добавленную стоимость к возмещению.

Заявление об ускоренном возмещении налога необходимо подать не позднее пяти дней со дня представления декларации. В заявлении, в дополнении к основным данным о налогоплательщике (ИНН, КПП, полное наименование), указываются:

Основание для ускоренного возврата. Величина НДС к возврату (зачету). Дата сдачи декларации с налогом к возврату. Отчетный год и налоговый период.

Если плательщик НДС возмещает сумму налога в пределах расчетного лимита, то в заявлении указывается одно основание — антикризисная льгота. Если возмещается сумма сверх лимита, то указываются два основания: льгота и обеспечение (банковская гарантия или договор поручительства).

В форме заявления предусмотрены отдельные разделы для возмещения и для зачета налога.

Для возврата НДС необходимо указать сумму, которую налоговая инспекция должна перечислить налогоплательщику, а также основные сведения о банковском счете: наименование банка, БИК, номер и вид счета.

При зачете возмещаемой из бюджета суммы в счет других обязательных налоговых платежей, заполняется информация о сумме зачета, налоговом периоде, КБК учитываемого налога (сбора), код муниципального образования и код налогового органа, принимающего на учет поступления. Зачитываемые суммы можно разделить на несколько частей, в счет разных видов платежей.

Для возврата НДС в сумме, превышающей расчетный лимит, в инспекцию придется представить дополнительный документ, который будет подтверждать обеспечение обязательств. Это может быть банковская гарантия или договор поручительства. Основное требование к оформлению гарантии — она должна быть выписана банком, включенном Минфином в специальный реестр. Обеспечение должно быть безотзывным и непередаваемой, сроком не менее десяти месяцев с даты отправки декларации с налогом к возмещению.

Важно: сумма, в представляемой гарантии, должна покрывать сумму НДС, превышающую сумму налогов и сборов, уплаченных за прошлый календарный год.

Поручительство — это альтернативный вариант обеспечения обязательств перед ИФНС. Для этого способа за налогоплательщика должна поручиться компания, зарегистрированная в России. В качестве дополнительных условий для поручителя выступают объем уплаченных налогов, а также — отсутствие внешнего управления и иных процедур, связанных с банкротством.

Особые критерии действуют для договора поручительства: соглашение должно действовать более 10 месяцев с даты представления декларации, а суммарный объем договора должен превышать или, как минимум, покрывать превышение лимита по возмещаемым суммам.

Необходимо отметить, что налога в заявительном порядке возвращается (зачитывается) до окончания камеральной проверки, однако, даже после возврата инспекция продолжает ее проведение.

Действия ИФНС при возмещении налога

У инспекции есть пятидневный срок для рассмотрения заявления, после которого она обязана принять решение либо о согласовании возмещения, либо об отказе в этой операции. Если в заявлении указано два основания, то решение будет принято отдельно по каждому из них. При этом возможны ситуации, когда по одному основанию возврат будет согласован, а по другому — придет отказ.

Если при рассмотрении заявления и приложенных к нему документов будут выявлены налоговые правонарушения, или инспекция получит информацию о потенциальных ошибках, то в ускоренном возврате будет отказано и получить НДС можно будет только в общем порядке.

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При положительном решении налог должен быть перечислен в 11-дневный срок. За опоздание вы сможете получить от инспекции неустойку в размере ставки рефинансирования. При наличии у налогоплательщика недоимки по налогам или начисленные пени, сумма возврата будет снижена в счет погашения этой задолженности.

Отмена решения о возмещении

После ускоренного получения возврата ИФНС продолжит камеральную проверку полученной декларации. Инспекторы могут на общих основаниях запрашивать дополнительные документы и (или) информацию. Если по результатам проведенных контрольных мероприятий налоговая служба признает возврат налоговой суммы необоснованным, то решение об ускоренном перечислении средств будет отменено.

Компания будет обязана вернуть неправомерно полученную сумму налога, при этом придется доплатить проценты, которые начисляются по двукратной ставке рефинансирования. Вернуть денежные средства в бюджет надо в течение пяти рабочих дней с даты получения налогового требования. Дополнительно: потребуется заплатить штраф в размере 20% или 40% от возмещенной суммы налога. Штраф будет зависеть от наличия умысла в неправомерном возмещении.