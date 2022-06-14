Штрафы по ККТ смягчились? Обзор нововведений и текущих санкций

Какие штрафы угрожают бизнесу, если нарушается закон о применении ККТ?

Отсутствие или неприменение кассового аппарата

Перечислять, кому касса нужна, не будем. А вот кому в 2022 году можно обойтись без нее:

самозанятые ( хоть ИП, хоть просто плательщики НПД );

хоть ИП, хоть просто плательщики НПД ИП, осуществляющие виды деятельности из п. 2 статьи 2 ФЗ-54;

организации и ИП, ведущие только безналичные расчеты по платежным поручениям;

ИП в отдаленных и труднодоступных местах;

ИП на патенте по отдельным видам бизнеса из п. 2.1 статьи 2 ФЗ-54.

Остальным видам бизнеса онлайн-кассы необходимы — за их отсутствие предусмотрены штрафы.

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Размеры штрафов:

для ИП и должностных лиц — 25 — 50% от суммы, на которую не было выбито чека, но не менее 10 000 рублей;

для юридических лиц — 75 — 100% от суммы расчета, но не менее 30 000 рублей.

Применение ККТ, не соответствующей закону

Один из примеров: касса не поддерживает ФФД 1.2, а бизнес связан с маркированным товаром.

Размеры штрафов:

для должностных лиц — 1 500 — 3 000 рублей;

для юридических лиц — предупреждение или штраф в размере 5 000 — 10 000 рублей.

Также законом регламентированы более жесткие меры по отношению к ИП и юрлицам, которые совершают нарушение повторно и имеют оборот от 1 000 000 рублей.

В этом случае грозят уже не штрафы, а приостановка деятельности:

для ИП и юрлиц — приостановка работы организации на срок до 90 суток;

для руководителя — дисквалификация на срок до 2-х лет.

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Невыдача чека

Это одно из наиболее частых нарушений. Для того, чтобы не допустить получение штрафа нужно знать:

Чек покупателю должен быть выдан в момент покупки: в бумажном виде или электронном.

Чек выдается по месту совершения расчета: если чек составлен вне нахождения платежного терминала, в состав которого касса должна входить — это нарушение.

Размеры штрафов за невыдачу чека:

для ИП и должностных лиц — предупреждение или 2 000 рублей;

для юридических лиц — 10 000 рублей.

Некоторое время назад, в начале весны, когда возник дефицит кассовой ленты, налоговая служба лояльно относилась к данному нарушению, ведь продавец мог быть не виноват в отсутствии ленты. Но сейчас дефицита не выявлено, ленты в достатке, поэтому и к данному штрафу вновь относятся серьезно и внимательно. Чек покупателю выдавать обязательно!

Отсутствие необходимых реквизитов в чеке или указание неверных данных

Необходимо четко соблюдать состав реквизитов в чеке.

Обязательные реквизиты чека, установленные законодательством:

наименование документа;

порядковый номер чека в смене;

дата, время и место расчета ( если расчет онлайн, в чеке должен быть указан сайт );

если расчет онлайн, в чеке должен быть указан сайт наименование организации/ИП;

ИНН продавца;

система налогообложения;

признак расчета;

наименование, количество товаров и цена за единицу;

стоимость с указанием НДС;

форма расчета ( наличный/безналичный );

наличный/безналичный должность и фамилия непосредственного продавца;

регистрационный номер ККТ;

номер фискального накопителя;

фискальный признак документа;

сайт ФНС, где можно проверить чек ( обращаем внимание, что сайт обновлен — сейчас это — www.nalog.gov.ru );

обращаем внимание, что сайт обновлен — сейчас это — www.nalog.gov.ru информация, необходимая для передачи электронного чека покупателю — номер телефона или e-mail ( если нужно );

если нужно e-mail отправителя электронного кассового чека;

порядковый номер фискального документа;

номер смены;

фискальный признак сообщения ( для кассового чека );

для кассового чека QR-код для быстрой проверки чека.

Существуют дополнительные реквизиты, которые устанавливаются по приказу ФНС от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@. Их включение в печатную форму необязательно. Некоторые реквизиты в определенных условиях можно не указывать. Например, адрес сайта или электронной почты, если ККТ используется в режиме без передачи чеков в ОФД (п. 7 статьи 2 54-ФЗ). Но это скорее редкое исключение.

Проверьте свой чек на наличие всех обязательных реквизитов.

Размеры штрафов:

для ИП или должностных лиц — 1 500 — 3 000 рублей;

для юридических лиц — 5 000 — 10 000 рублей.

Отказ от предоставления информации ФНС или несвоевременное предоставление документов

В налоговую службу необходимо предоставлять следующие документы:

регистрационные документы кассы или документы, подтверждающие снятие с учета; отчеты о регистрации или изменении параметров регистрации кассы; отчеты о замене фискального накопителя; документы по индивидуальному запросу.

Замена фискального накопителя, договор с ОФД, онлайн-касса по нормам законодательства — если вы работаете с Платформой ОФД, ФНС не придет к вам с неожиданной проверкой и не будет задавать лишних вопросов. Мы помогаем соблюдать законодательство по применению ККТ.

Размеры штрафов:

для ИП и должностных лиц — 1 500 — 3 000 рублей;

для юридических лиц — 5 000 — 10 000 рублей.

Новые послабления

Есть позитивные для бизнеса нововведения! Разберем подробнее.

К ответственности по правонарушению будет привлечено только одно лицо

Это значит, что к административной ответственности привлекут только должностное лицо и не привлекут юрлицо или ИП, если юрлицо или ИП со своей стороны предприняли все возможные меры, чтобы не нарушать законодательные требования. А физическое (должностное) лицо нарушение все равно допустило.

Если рассматривать работу с онлайн-кассами, то ситуация может сложиться такая: руководитель компании зарегистрировал как положено ККТ, заключил договор с ОФД, обеспечил кассира технически исправной ККТ, расположил кассу в доступном для осуществления расчетов месте и т. д., но кассир все равно не выдал чек покупателю и не уточнил возможность отправки чека в электронном виде — вина должностного лица — кассира. На руководителя штраф не выпишут.

Данная норма вступила в силу 6 апреля 2022, установлена ч. 4 ст. 2.1 КоАП. Согласно Федеральному закону от 26.03.2022 № 70-ФЗ данное правило распространяется на любые административные правонарушения, включая использование онлайн-касс.

При совершении административного нарушения впервые можно избежать штрафа и отделаться предупреждением

Если нарушение совершено впервые и не угрожает жизни и здоровью людей, безопасности государства, то штраф заменяется предупреждением.

Ранее эта норма уже была, но звучала в контексте «штраф мог быть заменен». Сейчас же это обязанность: при первом нарушении вынесут предупреждение вместо штрафа.

Для малого и среднего бизнеса и социально ориентированных некоммерческих организаций предусмотрено снижение размеров штрафов в половину (до 50%)

Эти новшества также введены с 6 апреля 2022, подробнее ознакомиться можно в ч. 2 ст. 4.1.2 КоАП. Распространяются на все виды административных правонарушений.

Хоть новации и введены, но штрафы за нарушение законодательства по применению контрольно-кассовой техники остаются внушительными — получение некоторых штрафов может оказаться драматическим, особенно для небольшого бизнеса.

Поэтому советуем следить за актуальными нововведениями и соблюдать закон — это позволит вести бизнес спокойно и успешно!