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Проверки ККТ

Проверки розницы и общепита. Как обезопасить бизнес от лишних вопросов 

Контроль со стороны государства меняется. Правительство продлило мораторий на проверку предприятий и предпринимателей, относящихся к среднему и малому бизнесу, до конца 2023 года. Однако отменили не все проверки, ФНС так же инспектирует организации и ИП, а если есть основания, может провести и внеплановую проверку. Есть нововведения.
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Проверки розницы и общепита. Как обезопасить бизнес от лишних вопросов 
Иллюстрация: drazenzigic/freepik

Добавили новые индикаторы риска по ККТ

Ранее главным риском для организации, из-за которого она могла попасть под внеплановую проверку, было отсутствие в системе ФНС в течение 60 календарных дней фискальных данных, если есть онлайн-касса, зарегистрированная в налоговой. По мнению экспертов, при оперативном контроле ФНС обращает внимание на ошибки в фискальных документах и другие факторы, о которых писали в этой статье.

С 17 июля 2023 года к этому пункту добавили два новых индикатора (приказ Минфина от 06.06.2023 № 88н):

  • в сформированных за 30 календарных дней приходных документах 30% и более составляет возврат прихода (не относится к ломбардам); 

  • в сформированных за 30 календарных дней фискальных документах 30% и более составляют кассовые чеки коррекции (бланки строгой отчетности коррекции).

Бизнес, который не следит за индикаторами риска, может с легкостью попасть под внеплановую проверку.

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Какой бизнес могут проверить

В июне депутаты от «Единой России» обратились в Генеральную прокуратуру и потребовали проверить нестационарные точки продажи общепита и кафе быстрого питания.

Внимание этому уделили после того, как в последнее время произошло несколько массовых отравлений готовой едой. Например, 13 июня в Братске 101 человек пострадал от отравления шаурмой, в том числе 22 ребенка. По отчету Роспотребнадзора, в заведении нарушались технологический процесс, санитарные нормы, нормы хранения продуктов и требования к гигиене работников.

Кроме того, массовые отравления были зафиксированы и в заведениях общепита Набережных Челнов, Волгоградской и Тюменской области. 

По мнению общественников и депутатов, количество нарушений растет, в том числе вследствие введенного моратория: у надзорных органов связаны руки, и предприниматели начинают халатно относиться к соблюдению требований.

При этом Генеральная прокуратура может возобновить контроль, если существует угроза жизни и здоровью людей.

Депутаты предлагают увеличить число критериев, которые позволяют провести проверку общепита, чтобы ускорить эту процедуру.

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Проверки налоговой в области применения онлайн-касс

Проверке может подвергаться не только бизнес в сфере общественного питания. 22 июня 2023 года Управление налоговой службы по Москве провело заседание по контролю и надзору за соблюдением требований закона о применении онлайн-касс.

Особое внимание на заседании уделили исполнению проектов «Общественное питание» и «Противодействие недобросовестному поведению на рынках». Основная цель этих проектов — увеличить поступления в бюджет путем сокращения нелегальных денежных операций в сфере общепита и на розничных рынках, за счет более пристального внимания к торговле через  ККТ. 

Налоговая может провести документарную проверку внепланово по решению руководителя службы и осуществляет оперативный контроль. Также могут проводиться и выездные проверки. Основаниями могут быть:

  • получение налоговой информации об угрозе или причинении вреда ценностям, охраняемым законом;

  • выявление критериев риска в отношении владельцев ККТ, связанных с нарушением обязательных требований.

Инспекция решает провести документарную проверку на основе заявлений граждан и организаций, в которых они указывают на неприменение ККТ владельцами торговых точек и заведений общепита, а также на основе данных, поступающих в ходе межведомственного информационного взаимодействия.

Под такое внимание попадают компании и предприниматели, если:

  • Работают в сфере общепита или через сеть торговых объектов.

  • Не применяют кассу в установленных случаях.

  • Ранее получали предостережение и не выполняли его либо привлекались к административной ответственности за неприменение ККТ.

  • В отношении налогоплательщика у ФНС есть информация о неприменении ККТ с признаками административного правонарушения

Если же организация продолжает нарушать закон о ККТ, может быть организована выездная проверка. В случае поступления информации об угрозе причинения ущерба охраняемым законом ценностям, в течение 24 часов проводится контрольная закупка.

Кассовые проверки: изменения в развитии системы налогового контроля

Компаниям станет проще подтверждать расходы, но возникают новые риски из-за того, что кассовые проверки включат в систему налогового контроля. Соответствующие законопроекты об изменениях Минфин разослал по ведомствам, о чем свидетельствует письмо от 23.05.2023 № 03-02-06/47140.

Одно из главных нововведений — оперативный контроль, который дает инспекторам больше полномочий в части проверки касс:

  • Налоговые инспекторы смогут не только приходить в компанию, делать контрольные закупки и наблюдать, но и проводить выемку, а также привлекать экспертов. Станет проще доказать нарушения. 

  • Мероприятия оперативного контроля смогут проводить очно и дистанционно. Инспекторы смогут вести фото- и киносъемку, записывать видео и аудио. Документы по проверкам будут направлять только в электронном виде — через личный кабинет ККТ или ТКС.

Согласно им, кассовый чек станет первичным документом. В ст. 9 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ уточнят, что в документе может не быть должности и подписи.

Также запретят проводить через кассу расчеты по мнимым и притворным операциям, к которым относят несуществующие расчеты. Если компания прикрывает один расчет другим, это будет считаться нарушением.

После принятия поправок налоговые инспекторы получат право заблокировать ККТ, если выявят нарушение, например, по жалобе или в рамках мероприятий оперативного контроля. Заблокируют именно то устройство, которое компания не применила.

Максимальный срок ограничения  составит 90 суток. После устранения нарушений, блокировку снимут в течение семи рабочих дней. Информация об этом будет доступна на сайте налоговой службы.

Планируется, что все изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

Обязанность ИП на патенте применять ККТ

Предприниматели, которые работают в рамках патентной системы налогообложения, также обязаны применять ККТ, кроме некоторых исключений, напоминают в ФНС.

Не применять ККТ могут только ИП на патенте, которые оказывают услуги в области дошкольного и дополнительного образования, по ремонту и реконструкции зданий, проводят монтажные, сварочные и электромонтажные работы, разрабатывают ПО.

Также освобождены от обязанности применения ККТ предприниматели, которые работают в отдаленных и труднодоступных местностях. Для подтверждения расчета вместо кассового чека такие ИП должны выдать покупателю документ, содержащий ряд обязательных реквизитов.

Остальные ИП, которые ведут деятельность на патенте, при расчетах с покупателями должны применять кассу, о чем напоминают налоговики в рамках профилактических рейдов.

Так, с начала 2023 года по результатам таких  мероприятий УФНС по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,  предостережения о недопустимости нарушения 54-ФЗ вынесены в отношении 194 индивидуальных предпринимателей, работающих на патентной системе. 126 предпринимателей после предупреждений зарегистрировали кассовую технику.

Контроль чеков и фискальных документов

При поступлении от ОФД фискального документа, ФНС выявляет, соответствует ли документ требованиям, которые предъявляются к его реквизитам. При этом документу присваиваются различные статусы (подробнее).

Ошибка в фискальном документе — признак нарушения закона о ККТ. За это грозит штраф: на должностное лицо штраф составляет 1,5-3 тыс. рублей, на организацию — 5-10 тыс. рублей (ст. 14.5 КоАП).

Однако узнав статус фискального документа, организация сама может оперативно разобраться в ситуации и устранить ошибку. Что нужно сделать для этого— читайте в статье.

В Личном кабинете «Платформы ОФД» lk.platformaofd.ru вы можете самостоятельно контролировать статусы фискальных документов — в разделе «Чеки». В подразделе «Поиск чека» можно посмотреть отчет со статусами, а в подразделе «Выписки» — сформировать и выгрузить отчет со «Статусом чека в ФНС».

Если вы продаете маркированные товары, сервис «Учет марок» позволяет проверить статус кода маркировки, определить товарную группу, GTIN и владельца товара. Проверить можно не только единичный товар, но и целый список, а результат выгрузить в формате xlsx для удобной работы с файлом.

Почему важно проверять статус фискального документа

Из-за неправильных реквизитов чека могут возникать ошибки в расчете налога. В декларации информация о фактических доходах должна совпадать с данными, которые передаются в ФНС с онлайн-кассы.

Из-за ошибок в фискальных документах организация может получить штраф. Чтобы избежать ситуации, при которой придется доказывать ФНС свою правоту, лучше вовремя контролировать свои расчетные операции.

Отслеживайте риски и исправляйте ошибки в Личном кабинете «Платформы ОФД». Это защитит бизнес от штрафов и обеспечит работу в соответствии с требованиями законодательства.

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Комментарии

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