Блокировка счета: кто виноват и что делать. Доверять ли аутсорсеру посредничество в переговорах

Даже если вы не сами ведете бухгалтерский учет и сдаете налоговую отчетность, а доверили эту работу аутсорсинговой компании, то это не является гарантией, что с вами не случится такая досадная неприятность как блокировка расчетного счета. «Так в чем проблема?» — скажете вы. «Раз аутсорсер сдает налоговую отчетность, а я ему плачу за это деньги, то значит это он виноват в том, что налоговая заблокировала счет. Пусть тогда сам и разбирается».

Так ли это? Всегда ли аутсорсер виноват в блокировке расчетного счета своего клиента? И что делать, если это все — таки произошло? А вам — владельцы обслуживающих компаний — на заметку, каких ошибок вы не должны допускать при работе с клиентом.

Пять причин блокировки счета

Для начала разберемся — по какой причине налоговая инспекция может приостановить операции по расчетному счету. На самом деле таких причин всего пять:

Первая причина

Организация не представила налоговую декларацию в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока ее подачи (п. 6 ст. 6.1, пп. 1 п. 3 ст. 76 НК РФ).

Если это обязанность аутсорсера по договору, то нет сомнений: в такой ситуации однозначно виноват аусорсер. А это значит, что у клиента есть полное право позвонить и потребовать объяснений: почему нарушены условия договора и срываются сроки?

Вторая причина

Почти такая же, как и первая: организация не представила расчет по форме 6-НДФЛ в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока его подачи (п. 6 ст. 6.1, п. 3.2 ст. 76 НК РФ). Почти, но не такая — ведь даже в Налоговом Кодексе для этой причины выделен отдельный пункт. А все дело в том, что форма 6-НДФЛ не является декларацией. Это расчет, который предоставляется только тогда, когда есть начисления и выплаты физическим лицам. Соответственно, если не было начислений и выплат, то расчет 6-НДФЛ предоставлять не нужно.

И в данной ситуации бывает, что налоговые органы блокируют счета налогоплательщикам даже тогда, когда он не обязан был предоставлять расчет 6-НДФЛ. Поэтому надо сначала выяснить — нужно ли было сдавать этот расчет или нет.

Третья причина

Организация не исполнила в срок требование об уплате налога, пени, штрафа (п. 2 ст. 76 НК РФ).

Как говорится, no comments (без комментариев). Вот тут — то аутсорсер ни при делах — он не может распоряжаться счетом и совершать по нему платежи. И обижаться не на кого.

Четвертая причина

Организация не передала в установленный срок электронную квитанцию о приеме полученного от налоговиков в электронной форме любого из следующих документов (пп. 2 п. 3 ст. 76 НК РФ):

требования о представлении документов;

требования о представлении пояснений;

уведомления о вызове в налоговый орган.

Обратите внимание, передать в налоговый орган электронную квитанцию о приеме документов надо в течение шести рабочих дней со дня, когда налоговая отправила эти документы (п. 6 ст. 6.1, п. 5.1 ст. 23 НК РФ).

Вроде бы такая мелочь — нажать кнопочку и отправить квитанцию о приеме. Но то ли аутсорсер просил разрешения «потянуть» время с отправкой квитанции для возможности сбора документов и подготовки пояснений по требованиям, а потом забыл отправить квитанцию. То ли директор организации до последнего оттягивал возможную дату посещения налоговой инспекции и не давал разрешения принимать поступившее уведомление о вызове. В результате — блокировка.

Пятая причина

По мнению налоговой инспекции решение, принятое по результатам камеральной или выездной налоговой проверки, не будет исполнено, так как совокупная стоимость имущества организации по данным бухгалтерского учета меньше общей суммы недоимки, пеней и штрафов, указанных в решении. При этом до блокировки счета налоговая должна вынести решение о принятии обеспечительных мер в виде запрета на отчуждение (передачу в залог) всего имущества организации (пп. 2 п. 10 ст. 101 НК РФ).

Если уже дошло до доначислений по камеральной или выездной налоговой в таких суммах, что организация не в силах их оплатить, то разобраться кто виноват в этом: аутсорсер или организация бывает довольно сложно.

Что нужно делать, если налоговая инспекция блокировала счет?

Уверена, что не открою ни для кого секрет, если скажу, что для отмены блокировки счета нужно устранить причину этой самой блокировки. Это означает, что если не сдана отчетность, то ее нужно сдать. Если не уплачены налоги — уплатить задолженность. Не представлены пояснения на требования — надо предоставить.

В настоящее время нет необходимости в посещении налоговой инспекции для решения вопроса об отмене решения о приостановлении операций по расчетному счету — все необходимые документы (налоговую отчетность, расчеты) можно отправить по интернету или (если организация не использует такой вид сдачи отчетности) по почте.

Счет разблокируют не позднее:

следующего рабочего дня после сдачи налоговой декларации или расчета 6-НДФЛ,

одного дня за днем получения налоговой инспекцией документов о поступлении денег в бюджет в уплату налогов, пеней, штрафов,

одного дня, следующего за наиболее ранней из следующих дат:

дня передачи налогоплательщиком квитанции о приеме документов, направленных налоговым органом (налогоплательщик должен направить электронную квитанцию о приеме документов); дня представления документов (пояснений), истребованных налоговым органом, — при направлении требования о представлении документов (пояснений).

Если же налогоплательщик или аутсорсер, все сделал, а счет все равно заблокирован, то до дня разблокировки за каждый день начисляются проценты.

Да-да, так написано черным по белому в п. 9.2 ст.76 Налогового Кодекса. Но не нужно думать, что налоговая инспекция за задержку вынесения решения об отмене блокировки счета сама рассчитает проценты и перечислит вам на расчетный счет. Во всяком случае, я не встречала таких счастливчиков. Даже если налоговики и просрочили с отменой блокировки счета, то проценты с них можно будет получить только если вы сами посчитаете проценты и обратитесь с письмом — требованием о выплате этой суммы в налоговую инспекцию. Но кто же будет тянуть быка за рога?

Не виноватые мы...

Ну а если все — таки ни организация, ни аутсорсер не виноваты, а налоговая инспекция ошибочно заблокировала расчетный счет? В таком случае для ускорения процесса можно сходить в налоговую инспекцию лично. Или попросить своего об этом аутсорсера.

Для этого нужно оформить аутсорсера уполномоченным представителем налогоплательщика (ст. 29 НК РФ). То есть, выдать ему доверенность в порядке, установленным гражданским законодательством РФ. Налоговый орган не вправе отказаться вести переговоры с представителем организации, полномочия которого подтверждены доверенностью. ИП потребуется не просто выписать доверенность, даже если у него есть печать, заверить подпись на ней придется у нотариуса.

Совет клиенту: в такой доверенности на представление интересов организации лучше не прописывать, что аутсорсеру «можно все». Лучше указать только те права, которыми должен обладать аутсорсер для достижения конечной цели переговоров. Например, давать пояснения по причине несвоевременной сдаче отчетности аутсорсер может. Но давать право рассказывать о взаимоотношениях с деловыми партнерами компании, а также подписывать какие-либо бумаги, содержащие высказывания аутсорсера от имени компании, не следует. А вдруг расскажет что лишнего?

Совет аутсорсеру: не забывайте, что вы идете как представитель и должны защищать интересы своего клиента, на переговоры должен отправиться не рядовой сотрудник компании, который, например, отвечает за обработку первички, а налоговый юрист, консультант по налогообложению или другой аналогичный эксперт. Стоит заранее обговорить с клиентом тактику переговоров. Возможно вы и считаете, что налоговая не права, а вот клиент может не захотеть конфликта (например, написания жалобы на действия сотрудников ФНС).

Лучше по любому вопросу в налоговую инспекцию ходить вместе. Но и тут заранее обсудить кто и на какие вопросы будет отвечать. Аутсорсер, как специалист в бухгалтерском и налоговом учете сможет пообщаться «на одной волне» с налоговым инспектором, а клиент сможет дать пояснения (если понадобятся) по хозяйственной деятельности организации.