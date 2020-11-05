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Полина Муртазина
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Что почитать бухгалтеру, кроме Налогового кодекса

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Находите ли вы время на чтение? Вспомните, что-то из последне-прочитанного. Если затрудняетесь с ответом, то обратите внимание на этот легкий и незамысловатый обзор книг для чтения.

Почему так важно продолжать читать. Могут ли аудиокниги вытеснить бумажные страницы

Вы думаете что бухгалтеры-аутсорсеры кроме учетной политики и НК больше ничего не читают? Ошибаетесь. Книги профессиональные нужны для дальнейшего развития руководителя бизнеса. Книги для души нужны для всестороннего развития личности.

А мы-то с вами понимаем, что бухгалтера это не многозадачные и многофункциональные машины. За практичным и расчетливым, в хорошем смысле, разумом скрывается понимающая и духовная личность.

Поэтому, чтобы не превратиться в робота, находите время на чтение любимых книг. Нет времени? Значит нужно что-то менять в своем рабочем процессе.

Но не будем о работе, лучше давайте объясним, почему у читающих бухгалтеров аудиокниги не пользуются спросом.

Да именно аудио сейчас очень удобно слушать в машине, в спортзале, на кухне и т.д. То есть с аудиозаписью возможно совмещать нескольких дел одновременно. Но иногда и живые книжечки с чашечкой кофе нужно читать для настроения.

Аудиокниги — это современный способ получения информации. Но осознать и пережить прочитанное, вы сможете только с помощью собственных фантазий. Благодаря тому, как мозг переведет буквы и точки в красочную иллюстрацию книги.

Перед тем как перечислить интересные книги из художественной литературы даю вам на заметку полезные бизнес-книги:

  1. Первые самостоятельные шаги в бизнесе поможет сделать «Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни», автор Ицхак Адизес. Плохо ладите с клиентами — тогда это ваш учебник.
  2. Для будущих топ-руководителей подойдет книга классики жанра «7 навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови. Современное поколение бизнесменов и шага не может ступить без нее. Не стесняйтесь перечитывать ее, каждый раз откроете для себя что-то новое.
  3. Джим Коллинз в своем произведении «От хорошего к великому» на примерах рассказывает, как фирме добиться успеха. Не зря говорят что нужно учиться на чужих ошибках. Эта книга как раз об этом.
  4. Книга «Обновить страницу» от специалиста по CEO Microsoft Сатья Наделла. Мы живем в цифровой эпохе и никуда от этого не деться. Так давайте научимся трансформироваться вместе с переменами технологичного мира.
  5. В качестве мотивации на успех отлично подойдет «Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем» и «Из третьего мира — в первый». Выбирайте, что больше по душе.
  6. А вот и ответ для тех, кто не может освободить время для саморазвития и чтения. Книга «НАЙДИ ВРЕМЯ» ее автор — Джейк Кнапп один из крутых топ-менеджеров Facebook, плохому не научит уж точно.
  7. «GTD» и Дэвид Аллен — про систему работы с делами и задачами. Нужно применять не только в бизнесе, но и в жизни. В направление разбивки дел и задач по категориям, это лучшее из того, что можно посоветовать

Специальная литература — своего рода концентрированный результат работы международно-признанных бизнес практиков и теоретиков.

Кроме чтения профессиональной литературы даже самые известные и популярные личности предпочитают проводить свободное время с художественными произведениями.

Что читают успешные люди

Кто бы мог подумать, что любимой настольной книгой известного ученого и физик-теоретика Альберта Эйнштейна был «Дон Кихот» Сервантеса. Остается догадываться, смог бы он добиться открытия законов физики без Дон Кихота.

Кстати, моя любимая книга — «Код Да Винчи» от Дэна Брауна

Успешная бизнес-леди Ксения Собчак не равнодушна к русской и мировой классике. Особенно Ксения Анатольевна отмечает роман Достоевского «Идиот», книгу Фаулза «Волхв» и аллегорическую повесть-сказку Экзюпери «Маленький принц».

Кстати, «Маленький принц» побывал в руках и президента РФ В.В. Путина. Кроме него российский лидер любит романы А. Дюма и «Записки охотника» И. Тургенева.

Многие зарубежные лидеры читают русскую классику знакомую нам со школьной скамьи: «Братья Карамазовы» (Ф. Достоевский); «Война и мир» (Л. Н. Толстой).

А что читают миллиардеры? Возможно они черпают свои силы в следующих произведениях: «Остаток дня» Кадзуо Исигуро, «Над пропастью во ржи» Джэрома Сэлинджера, «Бенджамин Франклин: Американская жизнь», «Дорога к характеру» Дэвида Брукса, «Шпион, выйди вон!» Джона Ле Карре.

Любимые информационные каналы и новостные ленты

Их на самом деле не так много. Потому что при выборе своего источника информации нужно обращать внимание:

  • на своевременность;
  • на правдивость и качество контента;
  • на наличие примеров, комментариев и оценок признанных специалистов.

Я тоже стараюсь делать полезный контент для аутсорсеров, у меня свой канал на YouTube и страница в Instagram, где я рассказываю о своей Школе, учениках, их успехах и делюсь профессиональными наработками. И в круговороте дел все же выделяю хотя бы полчасика на любимые книги.

При отсутствии времени и высокой загруженности многие забывают выделять время на чтение, а следовательно и свое на самообразование и развитие. Читайте литературу для души. Она поможет на время отстраниться от бытовых проблем и взглянуть на всё происходящее другими глазами.

А что читаете вы?

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Полина Муртазина
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