Что почитать бухгалтеру, кроме Налогового кодекса

Находите ли вы время на чтение? Вспомните, что-то из последне-прочитанного. Если затрудняетесь с ответом, то обратите внимание на этот легкий и незамысловатый обзор книг для чтения.

Почему так важно продолжать читать. Могут ли аудиокниги вытеснить бумажные страницы

Вы думаете что бухгалтеры-аутсорсеры кроме учетной политики и НК больше ничего не читают? Ошибаетесь. Книги профессиональные нужны для дальнейшего развития руководителя бизнеса. Книги для души нужны для всестороннего развития личности.

А мы-то с вами понимаем, что бухгалтера это не многозадачные и многофункциональные машины. За практичным и расчетливым, в хорошем смысле, разумом скрывается понимающая и духовная личность.

Поэтому, чтобы не превратиться в робота, находите время на чтение любимых книг. Нет времени? Значит нужно что-то менять в своем рабочем процессе.

Но не будем о работе, лучше давайте объясним, почему у читающих бухгалтеров аудиокниги не пользуются спросом.

Да именно аудио сейчас очень удобно слушать в машине, в спортзале, на кухне и т.д. То есть с аудиозаписью возможно совмещать нескольких дел одновременно. Но иногда и живые книжечки с чашечкой кофе нужно читать для настроения.

Аудиокниги — это современный способ получения информации. Но осознать и пережить прочитанное, вы сможете только с помощью собственных фантазий. Благодаря тому, как мозг переведет буквы и точки в красочную иллюстрацию книги.

Перед тем как перечислить интересные книги из художественной литературы даю вам на заметку полезные бизнес-книги:

Первые самостоятельные шаги в бизнесе поможет сделать « Управляя изменениями. Как эффективно управлять изменениями в обществе, бизнесе и личной жизни », автор Ицхак Адизес. Плохо ладите с клиентами — тогда это ваш учебник. Для будущих топ-руководителей подойдет книга классики жанра « 7 навыков высокоэффективных людей » Стивена Кови. Современное поколение бизнесменов и шага не может ступить без нее. Не стесняйтесь перечитывать ее, каждый раз откроете для себя что-то новое. Джим Коллинз в своем произведении « От хорошего к великому » на примерах рассказывает, как фирме добиться успеха. Не зря говорят что нужно учиться на чужих ошибках. Эта книга как раз об этом. Книга « Обновить страницу » от специалиста по CEO Microsoft Сатья Наделла. Мы живем в цифровой эпохе и никуда от этого не деться. Так давайте научимся трансформироваться вместе с переменами технологичного мира. В качестве мотивации на успех отлично подойдет « Продавец обуви. История компании Nike, рассказанная ее основателем » и « Из третьего мира — в первый ». Выбирайте, что больше по душе. А вот и ответ для тех, кто не может освободить время для саморазвития и чтения. Книга « НАЙДИ ВРЕМЯ» ее автор — Джейк Кнапп один из крутых топ-менеджеров Facebook, плохому не научит уж точно. «GTD» и Дэвид Аллен — про систему работы с делами и задачами. Нужно применять не только в бизнесе, но и в жизни. В направление разбивки дел и задач по категориям, это лучшее из того, что можно посоветовать

Специальная литература — своего рода концентрированный результат работы международно-признанных бизнес практиков и теоретиков.

Кроме чтения профессиональной литературы даже самые известные и популярные личности предпочитают проводить свободное время с художественными произведениями.

Что читают успешные люди

Кто бы мог подумать, что любимой настольной книгой известного ученого и физик-теоретика Альберта Эйнштейна был «Дон Кихот» Сервантеса. Остается догадываться, смог бы он добиться открытия законов физики без Дон Кихота.

Кстати, моя любимая книга — «Код Да Винчи» от Дэна Брауна

Успешная бизнес-леди Ксения Собчак не равнодушна к русской и мировой классике. Особенно Ксения Анатольевна отмечает роман Достоевского «Идиот», книгу Фаулза «Волхв» и аллегорическую повесть-сказку Экзюпери «Маленький принц».

Кстати, «Маленький принц» побывал в руках и президента РФ В.В. Путина. Кроме него российский лидер любит романы А. Дюма и «Записки охотника» И. Тургенева.

Многие зарубежные лидеры читают русскую классику знакомую нам со школьной скамьи: «Братья Карамазовы» (Ф. Достоевский); «Война и мир» (Л. Н. Толстой).

А что читают миллиардеры? Возможно они черпают свои силы в следующих произведениях: «Остаток дня» Кадзуо Исигуро, «Над пропастью во ржи» Джэрома Сэлинджера, «Бенджамин Франклин: Американская жизнь», «Дорога к характеру» Дэвида Брукса, «Шпион, выйди вон!» Джона Ле Карре.

Любимые информационные каналы и новостные ленты

Их на самом деле не так много. Потому что при выборе своего источника информации нужно обращать внимание:

на своевременность;

на правдивость и качество контента;

на наличие примеров, комментариев и оценок признанных специалистов.

Я тоже стараюсь делать полезный контент для аутсорсеров, у меня свой канал на YouTube и страница в Instagram, где я рассказываю о своей Школе, учениках, их успехах и делюсь профессиональными наработками. И в круговороте дел все же выделяю хотя бы полчасика на любимые книги.

При отсутствии времени и высокой загруженности многие забывают выделять время на чтение, а следовательно и свое на самообразование и развитие. Читайте литературу для души. Она поможет на время отстраниться от бытовых проблем и взглянуть на всё происходящее другими глазами.

А что читаете вы?