Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Логотип Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко
Ведение бизнеса

Как за 1 год увеличить месячный оборот с 400 000 до 1 200 000 руб. на бухгалтерских услугах

Ко мне на курсы часто приходят учиться бухгалтеры, которые хотят открыть свое бухгалтерское агентство, но их останавливает страх неизвестности.
21
Как за 1 год увеличить месячный оборот с 400 000 до 1 200 000 руб. на бухгалтерских услугах
Иллюстрация: storyset/freepik

Сегодня я хочу поделиться с вами историей одной из моих учениц, а теперь уже партнера франчайзиИрины Тарновецкой, которая потеряла работу в период пандемии, и поняв, что не хочет больше работать в найме, стала искать пути роста и развития. С момента, когда   она увидела мой контент, активно следила, училась и делала шаги по открытию собственного бизнеса — бухгалтерского агентства.

В августе 2021 года Ирина вступила во франшизу BILLPROF. На тот момент ее бухгалтерскому агентству было 3 года, 3 сотрудника и  оборот составлял 398 750 руб.

За плечами был неудачный опыт закрытия вакансии менеджера по продажам. Непонимание того, какие каналы по привлечению клиентов работают, а какие нет, повлекло за собой печальные результаты. Руки опускались, пока через некоторое время Ирина не решилась войти во франшизу BILLPROF

Первым делом куратор проводит диагностику, чтобы определить с чего начать внедрение системы и автоматизацию.

Попасть на такую диагностику можно оставив заявку на сайте.

  • Мы занишевались в сфере ювелирного бизнеса. Выписали боли клиентов, составили фирменное КП и объявление на АВИТО именно для ювелиров.

  • Раскачали  сарафанное радио и благодаря своему позитивному настрою  Ирина довольно быстро набрала порядка 10 клиентов.

  • Далее перешли к закрытию вакансии «менеджер по продажам».

По ее словам ее останавливал и тормозил лишь страх потерять свободу. Она боялась, что работа во франшизе будет сопровождаться множеством правил и ограничений. Но эти страхи не оправдались… в отличие от надежд на быстрый рост! 

Ирина за год выросла в месячном обороте с 398 750 до 1 200 000! И это по результатам на август 2023 года. На youtube можно посмотреть интервью с Ириной.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко

Рассказываю о том как строю бухгалтерский бизнес сейчас!

Вот шаги, которые помогли ей сильно и быстро вырасти:

  1.  Ирина выбрала одну нишу «Ювелирный бизнес» и углубленно ее изучила.

  2. С поддержкой  BILLPROF упаковалась с новой нишей.

  3. Помимо бухгалтерских услуг, добавила в коммерческое предложение дополнительный комплекс услуг под эту нишу, таких как ГИИС ДМДК, Росфинмониторинг, отчетность в ломбарды, Центральный банк, налоговую.

  4. Начала развивать партнерские программы.

  5. Закрыла вакансию ассистента и менеджера в одном лице.

  6. Не сворачивать с цели помогли планерки по командообразованию, где руководители совместно ставят цели и отчитываются по ним.

Все это и дало мощнейший толчок в развитии ее агентства.

Но все было не так просто…

Стремительный рост сопровождался и трудностями, потому как с ростом клиентов качество оказываемых услуг начинало падать и нужно было успевать быстро реагировать. И только благодаря огромной базе знаний, выстроенной понятной системе и постоянной поддержке куратора все сложности были преодолимы. 

Поэтому если до этого момента вы бережно взвешивали все за и против — посмотрите, что у вас сейчас на весах и в случае «за» — ждем вас в нашу команду.

А пока вот Вам 5 причин, почему наши партнеры франчайзи выбрали  BILLPROF:

😊 Мы передаем огромную базу знаний, которая поможет построить успешный бухгалтерский бизнес и выйти на прибыль менее чем за 6 мес.

😊 Мы помогаем выстроить систему: от получения заявок до найма и обучения персонала.

😊 Вы сразу получаете хороший и удобный сайт,  CRM-систему, сервер сети  BILLPROF и доступ к базам 1С.

😊 Вы получаете юридическую документацию, направленную на защиту Вашего бизнеса и сможете не бояться, что бухгалтера уведут ваших клиентов.

😊 Мы даем вам куратора, который с вами на связи не только на период открытия офиса, а всегда.

В нашей компании ты станешь частью команды крутых людей, достигших больших результатов. Смогли они, сможешь и ты!

А что останавливает вас от вступления во франшизу? Чего боитесь Вы?

Франшиза бухгалтерской компании BILLPROF

Открой твое бухгалтерское агентство BILLPROF и масштабируй его в федеральной команде

Реклама: ИП Филатова Е.С., ИНН 246213815352, erid: LjN8JthNN

Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

Про бухгалтерский бизнес с Екатериной Сидиченко

Все необходимое, чтобы вывести бухгалтерский бизнес на новый уровень

577 подписчиков

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Бесплатно с Блокировка счетов по 115-ФЗ

    Блокировка по 115-ФЗ: поводы для подозрений, куда жаловаться, как не допустить

    Рассказываем, по каким основаниям банк вправе приостановить операции по счету, как избежать рисков, как обжаловать решение в вышестоящих инстанциях.

    Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
    5
    2,5 тыс.
    Бесплатно с Фиксированные взносы ИП

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП

    Как теперь уменьшать налог на взносы, нужны ли уведомления и заявления, что делать с зачетом, который уже сделан и уведомлениями, которые уже сданы?

    Ликбез по фиксированным взносам-2023: отвечаем на вопросы ИП
    1
    3,2 тыс.

    Обучение

    Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

    Бесплатно с Воинский учет

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю

    Неоповещение о вызове в военкомат может «стоить» фирме до 400 тыс. руб. Как сообщить о повестке работника, который трудится дистанционно?

    Пришла повестка на дистанционщика: что делать работодателю
    1,1 тыс.
    Бесплатно с УСН

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год

    В 2024 году можно будет применять УСН при доходе до 265,8 млн рублей.

    Что изменится в НДФЛ, УСН и ПСН из-за новых коэффициентов-дефляторов на 2024 год
    646
    Бесплатно с Декретный отпуск

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как внешнему совместителю оформить декретный отпуск.

    Как оформить декретный отпуск внешнему совместителю. Мини-курс
    370

    Мероприятия

     Последние мероприятия для бухгалтеров
    Добавить
    Бесплатно с Учет расходов

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс

    Разбираемся в том, что относят к материальным затратам, какими они бывают и как их учитывать.

    Что такое материальные затраты в бухучете. Мини-курс
    448
    Бесплатно с Увольнение

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ

    Иногда увольняемый сотрудник отказывается поставить подпись, что он ознакомлен с приказом, или возникают иные обстоятельства, по которым получить визу увольняемого невозможно. Но ТК требует, чтобы подпись была. Как выйти из ситуации?

    Что делать, если увольняемый отказывается подписывать приказ
    959

    Консультации

     Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»
    Подключить

    • Доброго дня. ИП на ПСН+УСН. Розничная торговля на ПСН, оптовая на УСН. Хочет продать единичный заказ с НДС. Цена закупки товара 90000 рублей, цена продажи - 180000 рублей. Закупка с НДС. Можно ли по д

      Продажа с НДС ИП на ПСН+УСН

    • Добрый день Договор с ООО, поступила оплата от сотрудника ООО - пробили чек на физ лицо на кого выписать акт? и как быть с оплатой? ее перевесить на ооо?

      Чек за ООО
    Бесплатно с Счета-фактуры

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур.

    Кто и когда должен сдавать журнал учета счетов-фактур. Мини-курс
    1
    365
    Бесплатно с Сальдо ЕНС

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами

    Имущественные налоги физлиц заранее списывают с сальдо ЕНС (в том числе, у ИП). Но если у ИП не хватит денег на другие налоги, это списание отменяют. А потом снова проводят списание, как только у ИП на ЕНС появляются деньги.

    Что у ИП происходит в личном кабинете с имущественными налогами
    9
    990
    Бесплатно с Бухгалтерский учет

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс

    Рассказываем основные правила учета доходов и расходов при использовании метода начисления в бухгалтерском учете.

    Метод начисления в бухгалтерском учете: особенности. Мини-курс
    261
    Бесплатно с Чеки

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, что проверить в чеке самозанятого и на какие графы обратить особое внимание.

    Чек самозанятого: что в нем проверить. Мини-курс
    597
    Вакансии     Новые вакансии для бухгалтеров из сервиса «Вакансий»
    Добавить вакансию
    Бесплатно с Трудовые отношения

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор

    Гибким называется такой график, при котором трудящийся самостоятельно – хотя и по согласованию с работодателем, – определяет, когда начинать рабочий день и когда его завершать (ст. 102 ТК).

    Условие о гибком графике работы: как сформулировать и внести в трудовой договор
    448
    Бесплатно с Уведомление по ЕНП

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года

    В уведомлении за октябрь не будет взносов. Будет и НДФЛ с 23 августа по 22 сентября и квартальные авансовые платежи по другим налогам.

    Какие налоги войдут в уведомление по ЕНП в октябре 2023 года
    1
    2,5 тыс.

    Разборы

     Эксклюзивные статьи про изменения в учете и налогах
    Заказать разбор
    Бесплатно с Налог на прибыль

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс

    За пару минут видео в этом мини-курсе разберем, как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников.

    Как уменьшить налог на прибыль за счет расходов на питание сотрудников. Мини-курс
    921
    Бесплатно с IT-компании

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году

    IT-компании вправе не платить налог на прибыль и НДС, а страховые взносы перечислять по пониженным тарифам. Профессионалы IT-направления также получили преференции. С 2023 года появилось еще несколько льгот. Даем обзор всех действующих послаблений для отрасли и разбираем, кто именно и как может ими воспользоваться.

    Все налоговые льготы и меры поддержки для IT-компаний и их сотрудников в 2023 году
    16,8 тыс.
    Бесплатно с Увольнение

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс

    В мини-курсе разбираем, какие этапы включает увольнение работника по собственному желанию в связи с выходом на пенсию.

    Увольнение в связи с выходом на пенсию. Мини-курс
    726
    Бесплатно с Первичные документы

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс

    Рассказываем в мини-курсе, как по нормам законодательства соблюсти срок хранения первичной документации.

    Срок хранения первичной документации. Мини-курс
    812
    Бесплатно с Налоговая оговорка

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды

    Разберем, поможет ли использование налоговой оговорки компенсировать потери от действий недобросовестных контрагентов.

    Налоговая оговорка: что это такое, как работает и на что указывают суды
    799
    Бесплатно с Налоговые льготы по НДС

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году

    Общепит на ОСНО уже сейчас должен прикинуть, как не потерять льготу по НДС в 2024 году. У компаний с обособками равнение будет идти на среднеотраслевую зарплату в по «голове», у ИП – по месту прописки, а не по адресу его ресторана.

    Зарплата в общепите в 2023 году повлияет на льготу по НДС в 2024 году
    535
    Бесплатно с НДС

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс

    В мини-курсе рассказываем, как получить освобождение от исчисления и уплаты НДС и уведомить об этом ФНС.

    Как уведомить ФНС об освобождении от НДС. Мини-курс
    582