Как за 1 год увеличить месячный оборот с 400 000 до 1 200 000 руб. на бухгалтерских услугах

Ко мне на курсы часто приходят учиться бухгалтеры, которые хотят открыть свое бухгалтерское агентство, но их останавливает страх неизвестности.

Сегодня я хочу поделиться с вами историей одной из моих учениц, а теперь уже партнера франчайзи — Ирины Тарновецкой, которая потеряла работу в период пандемии, и поняв, что не хочет больше работать в найме, стала искать пути роста и развития. С момента, когда она увидела мой контент, активно следила, училась и делала шаги по открытию собственного бизнеса — бухгалтерского агентства.

В августе 2021 года Ирина вступила во франшизу BILLPROF. На тот момент ее бухгалтерскому агентству было 3 года, 3 сотрудника и оборот составлял 398 750 руб.

За плечами был неудачный опыт закрытия вакансии менеджера по продажам. Непонимание того, какие каналы по привлечению клиентов работают, а какие нет, повлекло за собой печальные результаты. Руки опускались, пока через некоторое время Ирина не решилась войти во франшизу BILLPROF.

Первым делом куратор проводит диагностику, чтобы определить с чего начать внедрение системы и автоматизацию.

Попасть на такую диагностику можно оставив заявку на сайте.

Мы занишевались в сфере ювелирного бизнеса . Выписали боли клиентов, составили фирменное КП и объявление на АВИТО именно для ювелиров.

Раскачали сарафанное радио и благодаря своему позитивному настрою Ирина довольно быстро набрала порядка 10 клиентов.

Далее перешли к закрытию вакансии «менеджер по продажам».

По ее словам ее останавливал и тормозил лишь страх потерять свободу. Она боялась, что работа во франшизе будет сопровождаться множеством правил и ограничений. Но эти страхи не оправдались… в отличие от надежд на быстрый рост!

Ирина за год выросла в месячном обороте с 398 750 до 1 200 000! И это по результатам на август 2023 года. На youtube можно посмотреть интервью с Ириной.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко Рассказываю о том как строю бухгалтерский бизнес сейчас! Перейти

Вот шаги, которые помогли ей сильно и быстро вырасти:

Ирина выбрала одну нишу «Ювелирный бизнес» и углубленно ее изучила. С поддержкой BILLPROF упаковалась с новой нишей. Помимо бухгалтерских услуг, добавила в коммерческое предложение дополнительный комплекс услуг под эту нишу, таких как ГИИС ДМДК, Росфинмониторинг, отчетность в ломбарды, Центральный банк, налоговую. Начала развивать партнерские программы. Закрыла вакансию ассистента и менеджера в одном лице. Не сворачивать с цели помогли планерки по командообразованию, где руководители совместно ставят цели и отчитываются по ним.

Все это и дало мощнейший толчок в развитии ее агентства.

Но все было не так просто…

Стремительный рост сопровождался и трудностями, потому как с ростом клиентов качество оказываемых услуг начинало падать и нужно было успевать быстро реагировать. И только благодаря огромной базе знаний, выстроенной понятной системе и постоянной поддержке куратора все сложности были преодолимы.

Поэтому если до этого момента вы бережно взвешивали все за и против — посмотрите, что у вас сейчас на весах и в случае «за» — ждем вас в нашу команду.

А пока вот Вам 5 причин, почему наши партнеры франчайзи выбрали BILLPROF:

😊 Мы передаем огромную базу знаний, которая поможет построить успешный бухгалтерский бизнес и выйти на прибыль менее чем за 6 мес.

😊 Мы помогаем выстроить систему: от получения заявок до найма и обучения персонала.

😊 Вы сразу получаете хороший и удобный сайт, CRM-систему, сервер сети BILLPROF и доступ к базам 1С.

😊 Вы получаете юридическую документацию, направленную на защиту Вашего бизнеса и сможете не бояться, что бухгалтера уведут ваших клиентов.

😊 Мы даем вам куратора, который с вами на связи не только на период открытия офиса, а всегда.

В нашей компании ты станешь частью команды крутых людей, достигших больших результатов. Смогли они, сможешь и ты!

А что останавливает вас от вступления во франшизу? Чего боитесь Вы?

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