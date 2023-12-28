Франшиза BILLPROF

До момента открытия франшизы, имея свой бизнес, мои коллеги сталкиваются со следующими проблемами:
Поиск клиентов.
Боязнь продавать и не знание как контролировать менеджеров.
Не знают как назвать стоимость клиенту.
Боятся, что сотрудник уйдет и уведет клиентов.
Устают работать за всех.
Боятся, что бухгалтера накосячат и они потеряют всех клиентов.
Много работают, и клиенты вроде идут, а прибыль маленькая.
Упираются в потолок, и не знают что делать дальше, потому что боятся развиваться в одиночку.
Я постоянно повторяю, что главное, что нужно сделать на пути развития бизнеса — это выстроить систему. Без системы сейчас вообще никак!
У нас ушло 12 лет на то, чтобы выстроить бизнес, который отлично работает. И сейчас мы не просто крупное бухгалтерское агентство. У нас сеть в 29 городах России. У нас школа для бухгалтеров! У нас сильное окружение и специалисты! И у вас есть возможность стать частью всего этого и сократить время на достижение достойных результатов и выхода на тот уровень, к которому вы стремитесь.
Статистика показывает, что чистая прибыль франчайзи растет в 3 раза быстрее, чем у «обычных» владельцев бух агентств.
С 1 февраля 2024 года стоимость франшизы вырастет. Но пока у Вас все еще есть возможность вступить в команду BILLPROF по старой цене. Оставьте заявку, чтобы познакомиться с BILLPROF поближе!
Вот полный список того, Что сейчас получают наши партнеры франчайзи:
Технологию работы — базу знаний, накопленную за 10 лет, которая поможет построить успешный бухгалтерский бизнес. И выйти на прибыль за 5 месяцев.
Наименование, бренд и фирменный стиль.
Маркетинговые инструменты для привлечения заявок.
Файловый сервер, сервер 1С.
CRM-систему Bitrix 24, настроенную для бухгалтерского бизнеса (эксклюзивная разработка BILLPROF).
Систему продаж.
Систему обучения и стажировки для менеджера по продажам.
Система расчета ценообразования.
Таблицы для оцифровки бизнес показателей.
Персональный сайт для вашего офиса.
Юридическую документацию, направленную на защиту Вашего бизнеса.
Опытного куратора, сопровождающего Вас с момента запуска офиса.
Более 1000 инструментов (таблиц, регламентов, инструкций, готовых решений), с ежемесячным обновлением.
Участие в тренингах, обучениях и корпоративах.
Окружение успешных предпринимателей, достигших отличных результатов.
Не упускайте возможности, выбирайте рост и инновации с BILLPROF!
БУХГАЛТЕРСКИЙ БИЗНЕС|Екатерина Сидиченко
Сделаю из бухгалтера предпринимателя за 3 месяца
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