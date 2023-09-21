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Управленческий учет

Что такое ретроспективный пересчет

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о том, зачем корректировать оценку входящих остатков в финансовой отчетности при изменении учетной политики и как это делать.
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Что такое ретроспективный пересчет
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Хотел написать этот пост так давно, что аж картинка отсылает к хайповой в те времена «Игре в кальмара». Но все как-то не решался — уж больно непростым ретроспективный пересчет кажется на первый взгляд. Поэтому бухгалтеры стараются обходиться без него, там, где это возможно. Однако, большинство стандартов нового поколения предписывает ретроспективный переход в качестве основного или даже единственного начала их применения и лишь немногие разрешают выбирать между ретроспективным и перспективным переходом. Пора уже объяснить что это такое.

Перспективное применение ФСБУ означает, что после его введения в действие соответствующие факты хозяйственной жизни (ФХЖ) учитываются по-новому. При этом объекты бухучета, которые раньше оценивались по-другому продолжают учитываться в той же оценке. Новые правила распространяются только на ФХЖ, изменяющие их оценку после начала действия нового стандарта. Это аналог юридического правила об отсутствии у закона обратной силы.

Перспективное применение стандартов облегчает работу бухгалтера, но фактически приводит к нарушению допущения последовательности применения учетной политики. Пользователь финансовой отчетности сопоставляет несопоставимые данные и может получить ложное представление о финансовом положении компании.

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Ретроспективный пересчет — корректировка входящих остатков в финансовой отчетности исходя из предположения, что измененный способ ведения бухгалтерского учета применялся с момента возникновения ФХЖ, в результате которых появились объекты с изменившейся после изменения учетной политики оценкой. То есть новая учетная политика применяется к прошлым периодам, как если бы она действовала всегда, а пользователь видит в отчетности сопоставимые данные.

Пример:

В учетной политике ООО «Рога и копыта» на 2020 год управленческие расходы учитывались в себестоимости выпуска. Это значит, что часть управленческих расходов капитализировалась в остатках незавершенного производства, еще часть — в остатках готовой продукции в бухгалтерском балансе и лишь управленческие расходы, относящиеся к проданной продукции, включались в расходы в отчете о финансовых результатах (ОФР). Причем, они отражались не отдельно, а в составе себестоимости продаж. В 2021 году ФСБУ 5/2019 «Запасы» запретил такую практику. Управленческие расходы стали признаваться в ОФР сразу и в полном объеме.

Допустим, в 2020 и в 2021 годах управленческих расходов было поровну: по 100 млн руб. Но в 2020 году лишь 50 млн руб. были признаны в ОФР, остальные капитализировались. Предположим, что и запасы (без учета капитализированных управленческих расходов) были одинаковы на конец 2021 и 2022 годов: 200 млн руб., а себестоимость продаж без управленческих расходов оба года составляла 150 млн руб.

При перспективном переходе на стандарт оценка запасов в балансе, себестоимости продаж и управленческих расходов за 2020 год не пересчитывается. Эти же показатели за 2021 год рассчитываются уже по новым правилам. Вот что видит в финансовой отчетности пользователь:

  • себестоимость в ОФР снизилась на 50 млн руб.: с 150 млн руб. до 100 млн руб.;

  • управленческие расходы в ОФР выросли на 100 млн руб.: с 0 до 100 млн руб.;

  • запасы в балансе снизились на 50 млн руб.: с 250 млн руб. до 200 млн руб.

Кажется, что у компании проблемы: активы снизились, расходы повысились. На самом же деле ничего не изменилось.

При ретроспективном переходе нужно пересчитать данные 2020 года:

  • себестоимость в ОФР без управленческих расходов: 100 млн руб.;

  • управленческие расходы в ОФР отдельной строкой: 100 млн руб.;

  • запасы в балансе без капитализированных управленческих расходов: 200 млн руб.

Теперь пользователь видит реальную картину.

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Комментарии

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