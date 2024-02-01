Кто и когда должен платить НДС на УСН

Упрощенная система налогообложения (УСН) — самый популярный специальный налоговый режим среди малого бизнеса с позиции более низких налоговых ставок и простоты учета по сравнению с ОСНО. Самое главное преимущество — организации и ИП на УСН не признаются налогоплательщиками налога на добавленную стоимость (п. 2 и п. 3 ст. 346.11 НК). Но в некоторых случаях и при УСН нужно платить НДС.

Когда платят НДС при упрощенной системе налогообложения

Организации и ИП на УСН должны платить НДС, например, в следующих случаях:

Выставление счета-фактуры с НДС

Если налогоплательщик работает на УСН, он не обязан оформлять счета-фактуры, но и запрета на это также нет. По согласованию с партнерами налогоплательщик на УСН может выставлять счета-фактуры с выделенным НДС. Всю сумму налога, которая указана в этом счете-фактуре, нужно уплатить в бюджет (п. 5 ст.173 НК).

Важно!Платить НДС нужно только в том случае, если в счете-фактуре выделена сумма НДС. Если НДС указан в других документах (договор, акт, платежное поручение), но счета-фактуры нет, у компании на УСН не возникает обязанности по уплате НДС (письмо ФНС от 26.05.2023 № СД-4-3/6648).

Но при любых обстоятельствах принять к вычету входной НДС при применении УСН не получится!

Если компания на УСН выставляет счета-фактуры с НДС, она должна вести книгу продаж и регистрировать в ней все выставленные счета-фактуры, в том числе корректировочные, а также подать налоговую декларацию по НДС.

В декларации необходимо заполнить только титульный лист и разделы 1 и 12. Раздел 9 заполнять не нужно.

В большинстве случаев выставление счета-фактуры с НДС возникает при переходе на УСН с ОСНО при закрытии аванса, который получен от покупателя еще до перехода на спецрежим.

НДС при переходе на УСН

При переходе на специальный налоговый режим — УСН с общей системы налогообложения возникает две проблемы: полученные при ОСНО авансы и восстановление НДС.

Возврат НДС с авансов

Сложности при переходе на УСН создает возврат контрагентам НДС с авансов, полученных по договорам, которые будут исполнены уже на УСН.

Получив предоплату, плательщики НДС с ее суммы должны исчислить налог (подп. 2 п. 1 ст. 167 НК). К вычету этот авансовый НДС можно принять, когда предоплата закроется реализацией (п. 8 ст. 171, п. 6 ст. 172 НК).

Однако, после перехода на УСН, компания перестает быть плательщиком НДС. А значит, воспользоваться общим порядком вычета авансового НДС уже нельзя.

На этот случай предусмотрен особый переходный порядок вычета авансового НДС. Налогоплательщики, которые переходят с ОСНО на УСН, вправе применить вычет в квартале, предшествующем месяцу перехода на УСН, если вернут покупателям суммы НДС с авансов (п. 5 ст. 346.25 НК). Только сделать это нужно до перехода на спецрежим.

Вернуть НДС с аванса можно и зачетом взаимных требований с покупателем, если они, конечно, есть. Главное оформить все это до момента перехода на УСН.

При возврате аванса в договор с покупателем нужно внести изменения об уменьшении стоимости договора на сумму НДС.

Напомним, что новоиспеченные упрощенцы признают в доходах на 1 января суммы полученных на общем режиме авансов, которые будут закрыты реализацией уже на УСН (подп. 1 п. 1 ст. 346.25 НК), исключая из них суммы НДС, которые предъявили покупателям и заказчикам (п. 1 ст. 346.15, п. 1 ст. 248 НК).

А что, если не возвращать аванс и не уменьшать сумму договора? Можно и так, если покупатель не против. Возможны два варианта:

1. Продажа с НДС, несмотря на спецрежим.

В этом случае условия договора не меняются и, несмотря на статус упрощенца, компания продает предоплаченные товары с НДС. Тогда на 1 января нужно включить в доходы сумму незакрытого аванса за минусом НДС, предъявляемого покупателю.

Выставив покупателю при реализации товара, который предоплачен до перехода на спецрежим, счет-фактуру с выделенным налогом, компания должна уплатить его в бюджет. Но принять к вычету НДС с аванса не получится. Ведь такая возможность есть только у плательщиков НДС.

Получается, что компания заплатит НДС дважды — и с аванса, и с реализации.

2. Из стоимости исключили НДС, но увеличили ее на сумму налога.

Если компания после перехода на УСН договорилась с покупателем об изменении условий и увеличении стоимости договора на сумму НДС, возвращать покупателю в этом случае нечего. Однако и принять к вычету ранее уплаченный в бюджет авансовый НДС налогоплательщик не сможет.

Поскольку НДС по этой продаже компания теперь покупателю не предъявляет, всю сумму аванса необходимо признать «переходным» доходом. Этот способ выгоднее первого, но может вызвать возражения со стороны покупателя. Особенно, если он ранее воспользовался вычетом с перечисленного компании аванса.

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Восстановление НДС при переходе на УСН

После перехода с общего режима на УСН, ИП и ООО начинают работать без НДС. При этом налогоплательщики должны восстановить НДС по ранее принятым вычетам, указанным в п. 3 статьи 170 НК, если после смены режима налогообложения они в своей деятельности продолжают использовать активы, которые приобрели при ОСНО.

Так, восстановлению подлежит НДС по находящимся на балансе на дату перехода на УСН:

товарам и материалам на складе;

подрядным и прочим работам, учтенным в составе незавершенного производства;

основным средствам пропорционально остаточной стоимости;

перечисленным авансам, если по ним был принят вычет по НДС.

Восстановить НДС нужно в налоговом периоде, который предшествует переходу.

Поэтому прежде чем принять решение о переходе на УСН, нужно провести инвентаризацию. Ее результаты помогут оценить неизрасходованный запас НДС-ных активов на балансе. Ведь восстановленный НДС необходимо уплатить в бюджет.

НДС не подлежит восстановлению, если:

Основные средства использовались в деятельности, которая не облагалась НДС.

ТМЦ, которые остались на балансе, приобретались без «входного» НДС.

При возврате налогоплательщика с УСН обратно на ОСНО право на повторный вычет восстановленного ранее НДС не предусмотрено.

Вопросы НДС при переходе на УСН достаточно сложные. К такому переходу необходимо готовиться заранее и предусмотреть все нюансы, в том числе списать в расходы НДС-ные запасы. Нужно обсудить с покупателями переходные условия и по возможности перенести получение авансов на «Упрощенный» период. А уже полученные авансы закрыть реализацией до перехода на УСН. Чтобы избежать трудностей перехода — делегируйте это вопрос команде профессионалов СберРешений.

НДС при покупке и аренде госимущества

Если организация или ИП на УСН признаются налоговым агентом по НДС (ст. 161 НК), то они обязаны заплатить НДС, если покупают или арендуют государственное или муниципальное имущество, которое не закреплено за госпредприятиями и учреждениями (письмо ФНС от 14.12.2017 № СД-4-3/25449@).

Не нужно платить «агентский» НДС:

Если арендодатель — казенное учреждение, так как услуги, которые оно оказывает (в том числе услуги аренды), не являются объектом налогообложения по НДС.

При аренде конструктивных элементов зданий (например, мест на крыше для установки оборудования или фрагментов стены для размещения рекламы) правила п. 3 ст. 161 НК не применяются.

Налоговая база определяется налоговым агентом как сумма арендной платы с учетом налога по расчетной ставке 20/120.

При реализации госимущества налоговая база, согласно п. 3 ст. 161 НК, соответствует сумме дохода от продажи с учетом НДС. При этом покупатель-упрощенец обязан рассчитать НДС при УСН, удержать его из доходов, которые подлежат к выплате, и перечислить в бюджет.

Согласно пп. 12 п. 2 ст. 146 НК, покупатель на УСН может не удерживать НДС с доходов продавца госимущества, если соблюдаются условия выкупа государственного и муниципального имущества, которые установлены ст. 3 закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, в том числе:

Арендуемая упрощенцем недвижимость на день подачи заявления уже находилась у него в аренде не менее двух лет.

Задолженность по арендной плате и другим связанным с ней платежам (штрафы, пени) у него отсутствует.

Недвижимость не входит в утвержденный перечень имущества, которое предназначено для сдачи в аренду и свободно от прав третьих лиц.

На день заключения договора выкупа налогоплательщик числится в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

НДС при приобретении товаров, работ, услуг у иностранной компании

Обложению НДС согласно ст. 161 НК подлежат операции налоговых агентов по приобретению товаров, работ, услуг на территории РФ у иностранных контрагентов, которые не зарегистрированы в российских налоговых органах и не имеют самостоятельной возможности платить НДС.

Например, если компания на УСН заключает с зарубежным производителем договор на покупку материалов, местом реализации которых является территория РФ, НДС необходимо платить только в том случае, если иностранный партнер не состоит на учете в налоговых органах в РФ (либо состоит по определенным основаниям, как указано в п. 1 ст. 161 НК). В этом случае российский покупатель является налоговым агентом, который, в соответствии с пп. 1 и 2 ст. 161 НК, обязан удержать с контрагента-иностранца НДС и уплатить его в бюджет. Оплата иностранному продавцу осуществляется в сумме за минусом удержанного НДС.

Налоговые агенты на УСН обязаны предоставить декларацию по НДС в электронном формате не позднее 25 числа, которое наступает в месяце, следующем за отчетным кварталом. В декларации заполняют титульный лист, разделы 1, 2 и 9. В строках раздела 1 нужно поставить прочерки. В разделе 2 налоговый агент отражает сумму налога, которую нужно перечислить в бюджет (строка 060). Также требуется указать КБК тех операций, по которым начислен налог.

При этом раздел 2 заполняется отдельно по каждому:

арендодателю — муниципальному или госоргану, который предоставляет имущество в аренду;

поставщику, реализующему муниципальное или госимущество, которое не закреплено ни за каким муниципальным или госпредприятием;

иностранному контрагенту, который не зарегистрирован в РФ как налогоплательщик (в том числе и при продаже товаров иностранной компании по агентским или комиссионным договорам).

В разделе 9 указываются сведения из книги продаж.

НДС при доверительном управлении имуществом

Операции по договорам доверительного управления, простого товарищества, совместной деятельности для упрощенцев подлежат обложению НДС (ст. 174.1 НК).

Применение УСН не влияет на порядок налогообложения НДС операций по договору доверительного управления, так как эти операции признаются объектом налогообложения по НДС (ст. 146 НК). Аналогичные разъяснения представил Минфин (письмо от 05.09.2018 № 03-07-11/63397).

При реализации услуг налогоплательщик, которым признается доверительный управляющий (ДУ), дополнительно к их цене обязан предъявить к оплате покупателю этих услуг соответствующую сумму НДС.

НДС с операций в рамках договора доверительного управления платит управляющий (п. 1 ст. 174.1 НК).

При реализации товаров, работ и услуг в рамках договора управляющий от своего имени выставляет покупателям счета-фактуры с пометкой «Д. У.» в строке «Продавец» (п. 3 ст. 1012 ГК). А кроме того, выставляет учредителю доверительного управления счета-фактуры на сумму своего вознаграждения.

В общем порядке исходящие счета-фактуры и счет-фактуру на вознаграждение управляющий регистрирует в книге продаж. Счета-фактуры на товары, которые приобрели для доверительного управления — в книге покупок (п. 3 ст. 174.1 НК). Регистрировать в ней счет-фактуру на вознаграждение не нужно. Ведь ДУ не приобретает эти услуги для операций, которые осуществляются в рамках доверительного управления. Он сам оказывает их учредителю управления (письма Минфина от 23.07.2012 № 03-07-11/167, от 26.02.09 № 03-07-11/46).

Вознаграждение доверительного управляющего на УСН не облагается НДС. На суммы своего вознаграждения доверительный управляющий-упрощенец счета-фактуры в адрес учредителя управления не выставляет, поскольку ДУ, который применяет УСН, по собственным операциям не является плательщиком НДС. Свой доход доверительный управляющий учитывает при определении налоговой базы по УСН в составе доходов от реализации на дату получения денег на свой расчетный счет или в кассу.

НДС при импорте товаров в РФ

При импорте товаров в РФ НДС нужно платить на таможне, за исключением импорта товаров из стран ЕАЭС.

Импортный НДС необходимо считать исходя из таможенной стоимости, которая увеличивается на таможенные пошлины и акциз. Применяются обычные ставки (20% или 10%) либо освобождение в случаях, предусмотренных НК, при соблюдении определенных условий.

В общем порядке для уплаты таможенного НДС нужно перечислить аванс на единый лицевой счет. Аванс зачитывается в счет уплаты НДС при регистрации таможенной декларации, которая включает данные о сумме налога.

При импорте из стран ЕАЭС действует другой порядок. Так, при ввозе товаров из стран ЕАЭС НДС перечисляется на ЕНС с помощью ЕНП. Сделать это нужно не позднее 20 числа месяца, следующего за месяцем, когда приняли товары на учет. В этот же срок нужно подать декларацию по косвенным налогам (импорт из стран ЕАЭС), заявление о ввозе товаров и другие документы.

Расходы в виде ввозного НДС нельзя принять к вычету, но можно учесть в расходах на УСН «Доходы – Расходы».

Возмещение НДС при УСН

Такого априори быть не может. Объясним, почему.

Возложение на упрощенцев, которые не являются плательщиками НДС, дополнительных функций, обусловленных возникновением обязанности по уплате в бюджет НДС, специально оговаривается в НК. К ним следует отнести составление налоговой декларации, сдача которой в ИФНС предусмотрена п. 5 ст. 174 НК.

Но ни один плательщик на УСН не сможет принять НДС к вычету, ведь если упрощенцы не относятся к плательщикам НДС, то и ст. 172 НК о порядке применения налоговых вычетов к ним не относится.

Таким образом, выставить счет-фактуру с НДС организации и ИП на УСН могут, а принять налог к вычету — нет. Поэтому если они выставят счет-фактуру с выделенным НДС, необходимо в полном объеме уплатить сумму указанного в этом документе налога в бюджет. Следовательно, вопрос о возможности возмещения НДС для упрощенца имеет однозначно отрицательный ответ.

Взять НДС к вычету могут только контрагенты упрощенцев, которые получили от них счета-фактуры, хотя эта ситуация может вызвать вопросы у налоговиков.

Заключение

Несмотря на то, что организации и ИП на УСН не являются плательщиками НДС, в некоторых случаях законодательство обязывает их выставить счет-фактуру, начислить и уплатить НДС, а также подать в ИФНС декларацию по НДС. Но право на вычеты по НДС для налогоплательщиков, которые применяют УСН, не предусмотрено. Соответственно и возмещение НДС при УСН невозможно.

При этом в некоторых случаях (например, как было указано выше про ввозной НДС) НДС может учитываться в расходах при определении налоговый базы единого налога на УСН «Доходы – Расходы».

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