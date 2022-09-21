Проблемы, с которыми сталкиваются иностранные компании в России в 2022 году

Иностранные компании, которые остались на территории РФ вынуждены бороться с возникшими трудностями и в некоторых случаях передавать управление в руки российского топ-менеджмента.
Проблемы, с которыми столкнулся иностранный бизнес
По проведенным исследованиям состояние компаний, функционирующих на территории РФ, стремительно ухудшилось. Если до 24 февраля 2022 года с трудностями столкнулись только 26,4% всех организаций, то после 24 февраля, цифра стремительно увеличилась до 84,1%.
Актуальные проблемы компаний на территории России (указан процент компаний, столкнувшихся с указанными трудностями):
- резкий рост закупочных цен — 86,6%;
- снижение спроса — 62,1%;
- проблемы с поставками товаров — 39,6%;
- блокировка платформ, на базе которых работает бизнес — 14,1%;
- увеличение кредитной нагрузки — 13,2%;
- отказ российских партнеров от покупки товаров — 8,6%;
- невозможность проведения расчетов в иностранной валюте — 6,4% и т.д.
Те, кто остался на рынке, столкнулись также с проблемой управления собственным бизнесом. Зачастую под угрозой санкций со стороны недружественных России стран владельцы передают управление в руки топ-менеджеров или вводят доверительное управление компанией.
Иностранные компании на российском рынке
Ограничения из-за санкций — это не единственное препятствие для работы иностранных компаний. Проблемы возникли вследствие резкого ухудшения экономической ситуации, ответных мер и репутационных рисков.
Порядка 80% компаний прочувствовали на себе негативное воздействие санкций. Примерно 64% организаций отметили резкое нарушение поставок и трудности с логистикой, у 51% упали продажи, 37% отменили значительное снижение маржинальности.
Кроме того, в России действует эмбарго на экспорт и импорт ряда товаров и продукции, меняется валютная политика.
На новые проблемы и реалии иностранные компании отреагировали сокращениями некоторых расходных статей своего бюджета:
- уменьшили расходы на привлечение новых клиентов, продвижение и комплексные маркетинговые исследования;
- приостановили инвестиции.
39% компаний сейчас оценивают риск продолжения работы на российском рынке как средний, а 32% — как низкий, вкладываться в развитие пока слишком рискованно.
При этом полный уход с российского рынка для многих компаний нежелателен, ведь потери прибылей будут ощутимыми даже для крупных корпораций. Кроме того, необходимо сохранить персонал, активы и продолжить выполнять имеющиеся обязательства и соглашения, если таковые имеются.
И все же ситуация неопределенности вынуждает многие иностранные компании затаить дыхание и ждать дальнейшего развития событий.
Что будет дальше?
Иностранные компании — это не только товары и услуги. Организации, которые годами функционировали на территории РФ, предоставляли людям рабочие места. Уход компаний и российского рынка — это не только потеря товаров и услуг, а и тысячи людей, которые потеряют работу.
Для поддержания населения Госдума внесла законопроект о «О внешней администрации по управлению организацией». Что подготовил законопроект иностранным компаниям?
Законопроект содержит сведения о компаниях, которые попадают под внешнее управление, а также факторы, влияющие на этот процесс.
Некоторые собственники ошибочно посчитали, что закон приведет фактически к национализации компаний, но внешние управление и национализация — это не одно и то же. Это совершенно разные процессы.
Введение внешнего управления позволяет продолжать деятельность компании, что автоматически сохраняет за сотрудниками их рабочие места. Переход под внешнее управление — это действие в рамках национальных интересов, без существенного вреда экономике.
На какие компании распространяется внешнее администрирование?
Согласно законопроекту, его действие распространяется на следующие компании:
- иностранные организации из недружественных стран;
- компании, 25% активов которых принадлежит лицам из таких стран.
При этом, компания, которая попадает под действие внешнего администрирования должна нести значимость для России, а точнее для экономики и гражданского оборота.
Поправки в законопроекте для иностранных компаний, не относящихся к недружественным странам, скорее направлены на возможность выведения некоторых организаций из под установленной нормой. Например, «Яндекс», который зарегистрирован на территории Нидерланд.
Как понять то самое «существенное значение» для экономики России?
В законопроекте перечислен ряд критериев, которые определяют значимость компании для отечественного рынка. Это, например, производство товаров первой необходимости или высокая вероятность повышения цены для потребителей при уходе компании с рынка.
Особенности внешнего управления
Внешнее администрирование требуется в том случае, если предыдущее руководство прекратило работу и отсутствие управления приводит к негативным результатам, а также резкому снижению процента продаж.
После назначения внешнего управленца, организация полностью переходит по курирование ВЭБ.РФ или другой организации, назначенной правительственной комиссией. Новая администрация берет на себя полномочия руководителя или получает в доверительное управление часть компании и ее акций. Вне зависимости от способа курирования, работа проводится исключительно в интересах организации и ее акционеров.
Предполагается, что под внешним управлением компании будут находится полтора года. Прекратить полномочия управления можно исключительно в судебном порядке, это не автоматическая процедура. При отсутствии соответствующего запроса, срок внешнего управления продлевается еще на полтора года. Но по запросу собственника бизнеса или при объявлении компании банкротом, необходимость в администрировании отпадает.
Международным компаниям остается подстраиваться под новые реалии функционирования на отечественном рынке.