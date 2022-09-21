Проблемы, с которыми сталкиваются иностранные компании в России в 2022 году

Иностранные компании, которые остались на территории РФ вынуждены бороться с возникшими трудностями и в некоторых случаях передавать управление в руки российского топ-менеджмента.

Проблемы, с которыми столкнулся иностранный бизнес

По проведенным исследованиям состояние компаний, функционирующих на территории РФ, стремительно ухудшилось. Если до 24 февраля 2022 года с трудностями столкнулись только 26,4% всех организаций, то после 24 февраля, цифра стремительно увеличилась до 84,1%.

Актуальные проблемы компаний на территории России (указан процент компаний, столкнувшихся с указанными трудностями):

резкий рост закупочных цен — 86,6%;

снижение спроса — 62,1%;

проблемы с поставками товаров — 39,6%;

блокировка платформ, на базе которых работает бизнес — 14,1%;

увеличение кредитной нагрузки — 13,2%;

отказ российских партнеров от покупки товаров — 8,6%;

невозможность проведения расчетов в иностранной валюте — 6,4% и т.д.

Те, кто остался на рынке, столкнулись также с проблемой управления собственным бизнесом. Зачастую под угрозой санкций со стороны недружественных России стран владельцы передают управление в руки топ-менеджеров или вводят доверительное управление компанией.

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Иностранные компании на российском рынке

Ограничения из-за санкций — это не единственное препятствие для работы иностранных компаний. Проблемы возникли вследствие резкого ухудшения экономической ситуации, ответных мер и репутационных рисков.

Порядка 80% компаний прочувствовали на себе негативное воздействие санкций. Примерно 64% организаций отметили резкое нарушение поставок и трудности с логистикой, у 51% упали продажи, 37% отменили значительное снижение маржинальности.

Кроме того, в России действует эмбарго на экспорт и импорт ряда товаров и продукции, меняется валютная политика.

На новые проблемы и реалии иностранные компании отреагировали сокращениями некоторых расходных статей своего бюджета:

уменьшили расходы на привлечение новых клиентов, продвижение и комплексные маркетинговые исследования;

приостановили инвестиции.

39% компаний сейчас оценивают риск продолжения работы на российском рынке как средний, а 32% — как низкий, вкладываться в развитие пока слишком рискованно.

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При этом полный уход с российского рынка для многих компаний нежелателен, ведь потери прибылей будут ощутимыми даже для крупных корпораций. Кроме того, необходимо сохранить персонал, активы и продолжить выполнять имеющиеся обязательства и соглашения, если таковые имеются.

И все же ситуация неопределенности вынуждает многие иностранные компании затаить дыхание и ждать дальнейшего развития событий.

Что будет дальше?

Иностранные компании — это не только товары и услуги. Организации, которые годами функционировали на территории РФ, предоставляли людям рабочие места. Уход компаний и российского рынка — это не только потеря товаров и услуг, а и тысячи людей, которые потеряют работу.

Для поддержания населения Госдума внесла законопроект о «О внешней администрации по управлению организацией». Что подготовил законопроект иностранным компаниям?

Законопроект содержит сведения о компаниях, которые попадают под внешнее управление, а также факторы, влияющие на этот процесс.

Некоторые собственники ошибочно посчитали, что закон приведет фактически к национализации компаний, но внешние управление и национализация — это не одно и то же. Это совершенно разные процессы.

Национализация подразумевает изменение статуса компании с частного на государственный. А в случае внешним управлением , добавляется управляющий на территории РФ. Активы иностранных компаний затронуты не будут, речь идет исключительно об управлении. Отбирать чужую собственность — невозможно.

Введение внешнего управления позволяет продолжать деятельность компании, что автоматически сохраняет за сотрудниками их рабочие места. Переход под внешнее управление — это действие в рамках национальных интересов, без существенного вреда экономике.

На какие компании распространяется внешнее администрирование?

Согласно законопроекту, его действие распространяется на следующие компании:

иностранные организации из недружественных стран ;

недружественных стран компании, 25% активов которых принадлежит лицам из таких стран.

При этом, компания, которая попадает под действие внешнего администрирования должна нести значимость для России, а точнее для экономики и гражданского оборота.

Поправки в законопроекте для иностранных компаний, не относящихся к недружественным странам, скорее направлены на возможность выведения некоторых организаций из под установленной нормой. Например, «Яндекс», который зарегистрирован на территории Нидерланд.

Как понять то самое «существенное значение» для экономики России?

В законопроекте перечислен ряд критериев, которые определяют значимость компании для отечественного рынка. Это, например, производство товаров первой необходимости или высокая вероятность повышения цены для потребителей при уходе компании с рынка.

Важно! При этом власти могут признать, что компания нуждается во внешней администрации даже в том случае, если она не подходит под указанные критерии.

Особенности внешнего управления

Внешнее администрирование требуется в том случае, если предыдущее руководство прекратило работу и отсутствие управления приводит к негативным результатам, а также резкому снижению процента продаж.

После назначения внешнего управленца, организация полностью переходит по курирование ВЭБ.РФ или другой организации, назначенной правительственной комиссией. Новая администрация берет на себя полномочия руководителя или получает в доверительное управление часть компании и ее акций. Вне зависимости от способа курирования, работа проводится исключительно в интересах организации и ее акционеров.

Предполагается, что под внешним управлением компании будут находится полтора года. Прекратить полномочия управления можно исключительно в судебном порядке, это не автоматическая процедура. При отсутствии соответствующего запроса, срок внешнего управления продлевается еще на полтора года. Но по запросу собственника бизнеса или при объявлении компании банкротом, необходимость в администрировании отпадает.

Руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян считает, что главная задача законопроекта — это поддержание отечественного рынка и потребителей, а также сохранение рабочих мест.

Международным компаниям остается подстраиваться под новые реалии функционирования на отечественном рынке.