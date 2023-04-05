Сотрудника с каким статусом выгоднее нанимать для выполнения работ

Нередко работодатели сталкиваются с выбором сотрудника для исполнения того или иного функционала. Выясним, какие дополнительные расходы и финансовые нагрузки при найме сотрудников с разным статусом.

На штатного сотрудника и физлицо, с которым заключен договор ГПХ, необходимо оплачивать:

страховые взносы: 30% от заработка , если за календарный год выплаты составили менее 1 млн 917 тыс. ₽, + 15,1% с выплат свыше этой суммы;

взносы на травматизм: 0,2–8,5% от заработка в зависимости от класса профриска компании (за исполнителей на ГПД взносы на травматизм платят, если это предусматривает договор);

первые три дня нетрудоспособности,

а также удержать с дохода и перечислить в бюджет НДФЛ.

Для штатных сотрудников также предусмотрены затраты на закупку СИЗ, спецодежды, оборудование рабочего места, расходы на обучение и охрану труда.

Найм штатного сотрудника предполагает обеспечение его постоянной работой: работнику необходимо находиться на территории работодателя и взаимодействовать с другими сотрудниками. В то время как исполнители по договору ГПХ (физлица и самозанятые) нанимаются для выполнения разовых работ, когда нет необходимости на постоянной основе контролировать ход выполнения работы.

Самозанятые, нанятые по договору ГПХ, самостоятельно платят налоги: страховые взносы и иные отчисления со стороны работодателя не оплачиваются при наличии чека от самозанятого.

Стоит учитывать, что в информации ФНС от 23.03.2021 сообщается, что для профилактики использования налогового режима для самозанятых в различных схемах по налоговой оптимизации ФНС разработала специальную скоринговую систему. Она в режиме реального времени определяет организации с признаками подмены трудовых отношений отношениями с самозанятыми. Налоговая анализирует ряд параметров.

Услугами ИП по договору ГПХ пользуются для выполнения разовых работ со сложным функционалом, к примеру, организация бухучета, перевозки грузов и т.д. Налоги также как и самозанятые, индивидуальные предприниматели должны оплачивать самостоятельно.

Компания также может воспользоваться услугами временно направленного сотрудника по договору с частным агентством занятости (ЧАЗ). При данной форме найма, компания оплачивает услуги агентству занятости. Налоги и взносы на временного сотрудника оплачиваются со стороны ЧАЗ. Такой вид найма чаще всего используется, чтобы закрыть ставки временно отсутствующих сотрудников или для выполнения работ при временном расширении производства или объемов предоставляемых услуг.

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