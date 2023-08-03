Неправомерное включение в реестр недобросовестных поставщиков. Что делать?

Изначально реестр недобросовестных поставщиков был создан исключительно для защиты участников госзакупок. Что может быть лучше: обратившись к единому источнику, тотчас убедиться в добросовестности выбранного поставщика? Но что делать, если вы обнаружили в черном списке себя или свою фирму, причем абсолютно незаслуженно?

Что такое реестр недобросовестных поставщиков

Реестр недобросовестных поставщиков (РНП) по сути — это список, в который вносят компании и ИП, которые, нарушив условия сделки (по законам от 05.04.2013 № 44-ФЗ, от 18.07.2011 № 222-ФЗ, постановлению Правительства № 615), на два года лишаются права участвовать в госзакупках.

Как попасть в реестр недобросовестных поставщиков

Для того чтобы обеспечить себе место в РНП, участнику закупок достаточно:

Не подписать контракт, на который уже выигран тендер.

Опоздать с подписанием контракта – и не доказать отсутствие злого умысла. Ведь можно опоздать просто по причине неправильного определения срока.

Не выполнить условия заключенного договора. Например, привезти не тот товар.

К тому же заказчик должен расторгнуть контракт, отправить в ФАС жалобу, а ФАС – принять решение о включении поставщика в РНП.

Такое бывает — в реестр попадают не только при наличии оснований. Например, достаточно, не отказываясь от подписания соглашения, несколько опоздать с этим. Как правило, при задержке в два-три дня удается обойтись оплатой пени.

В данном случае не «работает» презумпция невиновности: именно вам придется доказывать, что вы были готовы выполнить обязательства, но помешали объективные обстоятельства. Например, допустили просрочку по вине субподрядчика – необходимо представить договор с ним и иные документы в подтверждение того, что лично вы были готовы к предстоящей работе.

Команда специалистов «Созидание и Развитие», опираясь на свой опыт судебной работы, готовы оценить риски и перспективы разрешения споров любой степени сложности и категории дела. Запись на консультацию

Как выбраться из реестра недобросовестных поставщиков

Если не делать ничего, то через два года со дня включения в реестр компания или ИП будут и так исключены из него. Ранее срока — это возможно только через суд, для чего необходимо, собрать убедительные доказательства и подтвердить, что обязательства не нарушены или в нарушении нет вашей вины.

Заявление подается в арбитражный суд по месту регистрации. Документ этот должен содержать описание ситуации, ссылки на доказательства собственной невиновности (смягчающие обстоятельства – если необходимо, и они имеются). К заявлению необходимо приложить договоры, платежные документы и прочее, что может подтвердить доводы.

Внимание! У вас есть всего три месяца с даты вынесения несправедливого решения. В противном случае в приеме заявления будет отказано, а восстановление срока – отдельная проблема. К тому же если пропуск последовал по неуважительной причине, то ходатайство о восстановлении срока не будет удовлетворено.

Обнаружили, что вашу фирму или вас как ИП незаконно включили в РНП? Не откладывайте решение этой проблемы. Эксперты группы «Созидание и Развитие» помогут подготовить безукоризненное заявление, аргументировать свою позицию и защитить ваши интересы в суде.

Реклама: ООО «Созидание и Развитие», ИНН: 7729407083, erid: LjN8KK8CA