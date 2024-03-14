Как работать с ЕНС и ЕНП в 2024 году

В этом году многие правила работы с ЕНС и ЕНП остались прежними — как в 2023 году. Но есть изменения, которые обязательно нужно учесть, когда уплачиваете налоги. Расскажем о пяти самых важных поправках, которые коснутся всех налогоплательщиков.

Уведомления вместо платежек

В 2023 году налогоплательщики могли выбрать один из двух вариантов:

Сразу работать по новым правилам и подавать уведомления об исчисленных налогах, сборах, авансовых платежах;

Как и раньше заполнять платежные поручения на уплату каждого обязательного платежа, которые выполняли функцию уведомления (ч. 12 ст. 4 закона от 14.07.2022 № 263-ФЗ). При этом в поле 101 «Статус плательщика» указывали код «02» (п. 4 приказа Минфина от 30.12.2022 № 199н).

С 1 января 2024 года переходный период закончился: налоговая и банки больше не принимают платежные поручения со статусом «02» (информация на официальном сайте ФНС от 20.12.2023, информационное сообщение ЦБ № ВД-16-4-5-1/3693 от 07.07.2023).

Теперь все налогоплательщики перечисляют суммы обязательных платежей единой платежкой в составе ЕНП на ЕНС со статусом «01» и подают уведомление по форме, которая утверждена приказом ФНС от 02.11.2022 № ЕД-7-8/1047@.

Новые сроки уплаты НДФЛ и подачи уведомлений

В прошлом году налоговые агенты подавали одно уведомление по НДФЛ. С октября 2023 года они получили право представлять уведомления дважды в месяц (п. 1 ст. 8, ч. 5 ст. 13 закона от 31.07.2023 № 389-ФЗ). В переходный период можно было работать по-старому или подавать двойные уведомления в добровольном «тестовом» режиме.

С этого года нельзя выбирать, как действовать. Теперь все налоговые агенты обязаны два раза в месяц подавать уведомления об исчисленном НДФЛ и дважды перечислять удержанный налог.

Сроки, в которые подают уведомления и уплачивают налог, зависят от периода, когда выплатили доход и удержали налог (п. 9 ст. 58, п. 6 ст. 226 НК):

Если НДФЛ удержали с 1 по 22 число календарного месяца, то до 25 числа этого же месяца подают уведомление, а до 28 уплачивают налог. По налогу, который удержали с 23 по последнее число календарного месяца, уведомление подают до 3 числа следующего месяца. Сам налог нужно уплатить до 5 числа следующего месяца.

В таблице приводим пример, как работают новые сроки в марте–апреле 2024 года:

Период выплаты дохода и удержания налога Крайний срок подачи уведомления Крайний срок уплаты НДФЛ 01.03.2024 — 22.03.2024 25.03.2024 28.03.2024 23.03.2024 — 31.03.2024 03.04.2024 05.04.2024 01.04.2024 — 22.04.2024 25.04.2024 02.05.2024 23.04.2024 — 30.04.2024 03.05.2024 06.05.2024

У некоторых налоговых агентов по-прежнему есть возможность подавать одно уведомление и уплачивать НДФЛ только раз в месяц. Для этого даты выплаты дохода должны попадать в один промежуток времени.

Представим, что организация выплачивает зарплату сотрудникам 1 и 16 числа. Если с 23 числа она не совершает других выплат например, премий или отпускных, ей достаточно подать одно уведомление до 25 числа и уплатить НДФЛ до 28 числа.

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Пени за ошибки в уведомлениях

Чтобы снизить административную нагрузку на бизнес, еще в прошлом году Правительство запретило начислять пени, если налогоплательщик допустил ошибки в уведомлении об исчисленных налогах. Этот запрет продлили и на 2024 год, чтобы налогоплательщики привыкли к новым срокам подачи уведомлений по НДФЛ (постановление Правительства от 26.12.2023 № 2315).

Пени не начислят, если соблюдаются два условия (п. 2 постановления Правительства от 29.03.2023 № 500):

сальдо ЕНС налогоплательщика положительное; на ЕНС хватает денежных средств, чтобы погасить задолженность по налогу.

Контрольные соотношения

Чтобы проверить, правильно ли заполнено уведомление, налогоплательщикам нужно сверяться с контрольными соотношениями. Действующий перечень приведен в письме ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/971@.

Напомним, что налоговая тоже проверяет, соответствуют ли показатели в уведомлении контрольным соотношениям. Если налогоплательщик допустит ошибки, уведомление сочтут не представленным частично или полностью (п. 9 ст. 58 НК).

Пока действует мораторий, начисление пеней не происходит. Но НК предусматривается ответственность за непредставление в установленный срок документов и сведений — 200 рублей за каждый документ(п. 1 ст. 126 НК).

Однако в настоящее время не установлены условия привлечения к ответственности в связи с нарушениями, предусмотренными п. 9 ст. 58 НК, поэтому до получения разъяснений штраф не применяется (письмо от 23.05.2023 № БС-3-11/6890@).

По НК перечень контрольных соотношений должна утвердить ФНС. Проект нормативного правового акта об утверждении перечня контрольных соотношений пока находится на регистрации в Минюсте. (ID проекта 01/02/08-23/00141296).

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Новый порядок заполнения уведомления

Есть еще один проект, о котором важно знать налогоплательщикам. Налоговая обновляет правила заполнения уведомлений, поскольку изменился порядок уплаты и подачи уведомлений по НДФЛ (ID проекта 01/02/12-23/00144424). В проекте приказа предусмотрели:

дополнительные коды периода, которые указывают в поле «Отчетный (налоговый) период (код) / Номер месяца (квартала)» для уведомлений по НДФЛ;

дополнительные коды периода для авансовых платежей по НДФЛ у тех категорий ФЛ, которые указаны в ст. 227 НК;

порядок заполнения поля «КПП» для уведомлений по имущественным налогам организаций, по которым не подают декларации.

Пока проект приказа находится на этапе подведения итогов обсуждения.

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