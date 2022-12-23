Возврат зарплаты на расчетный счет: проводки

Причины переплаты

Схема проводок зависит от того, почему возникла переплата сотруднику. Это могло произойти по двум причинам:

ошибка в платежных документах при перечислении зарплаты;

счетная ошибка – заработная плата неверно рассчитана.

Статья 137 Трудового кодекса говорит о том, что зарплату, выплаченную вследствие счетной ошибки, работодатель возвращает по своей инициативе, согласие работника не нужно. Если же возникла техническая ошибка, придется договариваться с работником о возмещении излишка. Единственной альтернативой добровольному погашению будет только обращение в суд.

Рассмотрим ситуацию, когда работник согласился с суммой переплаты и сам вернул ее на расчетный счет компании.

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Бухгалтерские проводки возврата переплаты

Первый случай

Теперь к проводкам. В первом случае все просто. Деньги пришли, и это расчеты по зарплате. Запись будет такой:

Д 51 – К 70

Эта проводка выправит сальдо 70 и сделает его корректным. На этом ошибка исправлена, вопрос закрыт.

Второй случай

Во втором случае все усложняется тем, что нужно исправить ошибку расчета зарплаты. Начисления нужно уменьшить. Делается это традиционно – путем сторнирования.

Первоначальная проводка по начислению зарплаты имеет вид:

Д 20 (23, 25, 26, 29, 44) – К70

Счета учета затрат зависят от вида организации и подразделения, в котором работает сотрудник. Например, в крупных компаниях могут использоваться счета для зарплаты работников:

основного производства – счет 20;

вспомогательных подразделений – счета 23, 25, 29;

АУП, расходы на зарплату которого относятся к общехозяйственным расходам, – счет 26;

торговых организаций или торговых отделов в рамках компании – счет 44.

В зависимости от нужд организации могут использоваться не все эти счета, а только те, в которых есть необходимость.

Ошибочное начисление зарплаты должно быть отсторнировано на сумму превышения в корреспонденции с дебетом счета первоначального начисления. Сторнировочные записи указываются красным цветом. Цветное выделение практикуется как в учебниках по бухучету, так и в учетных программах по таким операциям.

Например, на сумму излишнего начисления для зарплаты работника основного производства делается такая проводка:

Д 20 – К 70

Значение излишка указывается со знаком «минус».

При этом не нужно забывать про НДФЛ, удержанный с работника, а также страховые взносы.

Проводкой Д 70 – К 68 сторнируется начисление НДФЛ, а Д 20 – К 69 – начисление страховых взносов.

Для отражения суммы ошибочно уплаченной зарплаты используется счет 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям». При обнаружении ошибки сторнируется излишне начисленная зарплата, а сумма излишка относится на счет 73. При возврате работником сумма возврата отражается также по счету 73. Таким образом, расчеты по этому счету закрываются.

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Пример

Сотрудникам организации была излишне выплачена зарплата.

Иванову А. А. зарплата была выплачена на 1 000 ₽ больше, чем нужно, по причине ошибки в платежном поручении.

Петрову С. С. была ошибочно начислена премия в размере 10 000 ₽, и по этой премии произведена выплата 8 700 ₽ с учетом удержанного НДФЛ. Петров – рабочий основного цеха.

Оба работника вернули переплату на расчетный счет организации.

Рассмотрим проводки в том и другом случае.

Иванов А. А.

Д 51 – К 70 – 1 000 ₽.

Никаких сторнировочных записей не требуется.

Петров С. С.

Сторнируется сумма ошибочного начисления: Д 20 – К 70 – 10 000 ₽.

Сторнируется сумма неверного НДФЛ: Д 70 – К 68 – 1 300 ₽.

При этом на счете 70 зависает излишняя сумма 8 700 ₽, которая была выплачена Петрову С. С.

Эта сумма относится на счет 73: Д 73 – К 70 – 8 700 ₽.

Возврат Петровым денег на расчетный счет отражается проводкой Д 51 – К 73 – 8 700 ₽.

Для упрощения примера в проводках по Петрову С. С. не рассматриваются конкретные суммы по сторно страховых взносов. Но это сторнирование тоже нужно провести: Д 20 – К 69 на суммы излишне начисленных взносов.