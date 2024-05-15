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igotosochi
Инвестиции

Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест

Федя, дичь! Газпром показал рекордный по убыточности отчёт, но всё равно был на дне и не упал сильнее, чем повалилась крипта. ИИ посчитал, где падает вторичка в России. Спойлер: не в Сочи.
Обвал крипты, укрепление рубля, вторичка дешевеет, но не везде. Дивиденды, газовое днище и другие новости. Воскресный инвестдайджест
Photo: Adeolu Eletu, Unsplash

«Sell in may and go away» начался, размещения облигаций на паузе, инвесторов продолжают заваливать дивидендами, а я пополнил портфель новыми активами и рассказал о самом интересном, что произошло за неделю.

Это традиционный еженедельный дайджест, который выходит в моём телеграм-канале, на который приглашаю обязательно подписаться, чтобы ничего не пропускать, там много интересного.

Укрепление рубля продолжается

Безумное ралли укрепления рубля продолжается вторую неделю подряд! Курс снизился с 92,39 до 91,60 рубля за доллар. Можно продолжать пользоваться.

Эксперты говорят, что через год будем вспоминать доллар по 91. Поэтому не стоит брезговать валютными активами в портфеле, например, замещайками или юаньками. В мае будут новые валютные бонды.

Sell in may and go away

Индекс продолжает отрицательный рост, опустившись ниже 3 450 пунктов. Снижение за неделю с 3 452 до 3 443 пунктов. Движется вслед за долларом. Долларовый РТС тоже снизился — с 1 188 до 1 184.

Поговорка «Sell in may and go away» в начале мая сработала. Ждём продолжение снижения на дивидендных отсечках. Также отличился Газпром, у кого-то мечты сбываются.

Начинается главный дивидендный сезон года, но дивиденды выплачиваются с лагом после отсечек. Так что всё будет в порядке. Наверно.

Дивиденды

Продолжают объявлять дивиденды под основной дивидендный сезон. Объявились Селигдар (2,8%), Ренессанс (2,1%), SFI (1,26%). Ничего крутого за неделю не объявляли, как видим. Дивидендный календарь традиционно заполняется до краёв с мая по конец июля.

Крупнейшие объявленные дивиденды:

Напоминаю о том, что есть мнения экспертов по дивидендам, смотрите:

Кто богатеет на дивидендах, не пропустите новые обзоры.

Новые облигации

По бондам была достаточно спокойная неделя.

Разместились/собрали заявки: Автоотдел, Евротранс и другие. Не участвовал.

На очереди: ЕвроСибЭнерго CNY, Акрон CNY, Евраз, Быстроденьги, АФК Система, Гарант Инвест, Новатэк (100$). Меня интересуют в первую очередь валютные, ну а скоро будет много интересных выпусков, не пропустите.

Индекс RGBI нашёл новое дно. А что, думали, не сможет? Снижение с 113,96 до 113,36. Консервативные инвесторы довольны. Я тоже доволен, буду продолжать покупать длинные ОФЗ.

Газпром пробивает дно

Ну вот и отрицательная прибыль у газовых по МСФО. Вместо дивидендов — НДПИ. Но многие инвесторы не отчаиваются и ждут дивиденды.

Крипта валится

Продолжаются распродажи биткоина и эфира. Биткоин уже ниже 57к сходил, где я его докупал. Потом подрос, но всегда есть шанс дальнейшего отрицательного роста. Мой криптопортфель (отчёт по нему был вчера) существенно просел, но это хорошо. Покупать крипту приятнее по более низким ценам. Волатильность высокая, в крипте это нормально.

Вторичка ускоряет снижение

Цены на вторичное жилье в апреле снизились в 14 из 50 исследуемых крупных российских городов. В марте таких городов было пять. Это посчитал ИИ в SRG для РБК по объявлениям. Сильнее всего дешевеет вторичка в Рязани, Владивостоке, Балашихе (а это почти Москва), Магнитогорске и Туле. Ну что, где берём?

А вот MREDC пробил трактор — 300 000 за метр в новостройках Москвы.

А что с вторичкой в Сочи?

В Сочи вторичка выросла в цене объявлений на 2,09%, до 260,4 тысяч рублей за метр. Цены на жильё здесь повышаются с начала года, до этого в декабре наблюдалось снижение. Любопытно, что оценка у SRG получилась чуть ниже, чем я недавно смотрел. Вывод можно сделать такой, что продавцы хотят денег всё больше и больше, несмотря на то, что покупателей всё меньше и меньше.

Что ещё?

  • С 1 мая отменили комиссию за переводы до 30 млн по СБП между своими счетами. Банки уже запустили рекламу.

  • Совкомбанк мутит допку на покупку Хоум Банка. Акции присели, но мне банк крайне нравится, буду его докупать.

  • Максимальные ставки по краткосрочным вкладам всё ещё выше ключевой ставки и достигают 16,3–17,75%, а максимальные ставки по годовым вкладам сохраняются на уровне 15,5%.

  • Помчал вниз Brent.

  • ФРС сохранила ставку на уровне 5,25–5,5% годовых.

  • МТС выкупит до 4,2% собственных акций у нерезидентов.

  • Сургутнефтегаз отчитался о росте чистой прибыли по МСФО в 4 раза.

  • ПИК строит в Москве дома в среднем на 716 квартир каждый. Самолёт — на 441. А101 — на 770. Level — на 427. ЛСР — на 1212. Донстрой — на 274. Так-то!

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