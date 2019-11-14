Помечтаем о повышении зарплаты, вкушая итальянский супчик с сосисками?

Говорят, что о повышении зарплаты можно только мечтать!

Результат опроса на нашем сайте показал, что лишь 12 % работодателей ежегодно индексируют заработную плату. По мнению Роструда и Минтруда это является обязанностью коммерческих фирм. Правда, никто не задается вопросом, откуда им брать на это средства, при неизменной производительности труда и выручке. Надеемся, что экономические условия у нас когда-нибудь будут этому способствовать. И тогда о повышении цен можно будет не только мечтать.

А сейчас давайте улыбнёмся хотя бы нашим приятным воспоминаниям, ведь вчера был день рождения сосисок! Изобрел их венский мясник Иоганн Ланер в далеком 1805 году. Не верите? Отправляйтесь на экскурсию в Баварский городок под названием Гассельдорф и увидите памятник Ланеру от благодарных потомков. С тех пор было изобретено множество видов сосисок, а также множество блюд на их основе. Их знают и любят по всему миру за вкус и легкость в приготовлении.

Вот и мы с вами сегодня попробуем итальянский суп с сосисками и новостями.

Нам понадобятся:

Итальянские сосиски без оболочки, ложка оливкового масла, небольшие головки нарезанного репчатого лука, чеснок, консервированные помидоры

куриный бульон, макаронные изделия, консервированная белая фасоль, шпинат, хлеб с хрустящей корочкой и стружка сыра пармезан.

Готовить просто!

1. Поставьте кастрюлю на средний огонь. Положите в нее сосиски и жарьте, часто помешивая и разминая ложкой до тех пор, пока они не зарумянятся. Шумовкой переложите сосиски в миску.

2. Уменьшите огонь. Добавьте в кастрюлю масло и лук. Пассируйте его до тех пор, пока он не станет золотистым. Добавьте чеснок и жарьте 1 минуту. Только лишнего не нужно, а то за ошибки платят, как например, кассир, выдавший бабуле лишних полмиллиона.

Положите помидоры с соком, разомните их ложкой.

3. Влейте куриный бульон и воду. Доведите смесь до кипения на сильном огне. Уменьшите огонь, закройте кастрюлю крышкой и варите 20—25 минут. Жаль, накопительную пенсию мы не можем увеличить, как огонь. Она лишь уменьшается с каждым годом.

3. Сварите макароны, как указано на упаковке, но не добавляйте в воду соль. Слейте воду.

5. Положите жареные сосиски и фасоль в суп. Как следует все перемешайте, нагрейте. Добавьте в суп макароны и шпинат. Перемешайте и вновь нагреете. Подавайте суп горячим, с хлебом и пармезаном (по желанию). Приятного аппетита!

О нашумевшем за последнюю неделю…читаем!

Спрашивали-Отвечаем…

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