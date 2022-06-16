Возврат ЕНП, новые правила для электронных счетов-фактур, 3 дня на сдачу отчета в ЦЗН — новые задачи для бухгалтера

На неделе глава ФНС нарисовал идеальное будущее для микро- и малого бизнеса. По словам Егорова, новая система налогообложения — АУСН — «позволит предпринимателям заниматься бизнесом, а не расчетом налогов». Эту неблагодарную работу возьмут на себя налоговики.

Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Ведь кроме собственно налогов необходимо отслеживать, например, наличие отдельных трудовых договоров на внутреннее совместительство. Или правильно рассчитать компенсацию отпуска при краткосрочном договоре, которая идет в рабочих днях, а не в календарных. Словом, бухгалтеры без работы в ближайшие десятилетия не останутся — это точно.

Кстати, сегодня отмечается День перерыва в работе. Предлагаем отметить его сырными «Мадлен» с ветчиной. Нам понадобится 2 куриных яйца, мука — 80 гр., масло растительное — 3.5 ст. л., разрыхлитель теста — 1.5 ч. л., сыр твердый — 30 гр., ветчина — 70 гр. соль и черный перец — по вкусу. Отделяем белки от желтков, смешиваем в миске муку с разрыхлителем и желтками. Белки взбиваем до появления легкой пены и добавляем в мучную смесь. Вливаем в тесто растительное масло и перемешиваем. Добавляем в тесто сыр, натертый на мелкой терке, и ветчину, нарезанную мелкими кубиками. Солим тесто и добавляем по вкусу черный молотый перец. Можно добавить немного копченой паприки. После чего раскладываем тесто в формы: если они металлические, то смазываем маслом и посыпаем мукой, силиконовые формы можно ничем не смазывать. Выпекать первые 4-5 минут при 250 градусах С, затем снизить температуру до 200 градусов и выпекать до зарумянивания. Сразу же вынуть печенье из формы и остудить. Можно подавать в теплом и холодном виде.

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