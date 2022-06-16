Возврат ЕНП, новые правила для электронных счетов-фактур, 3 дня на сдачу отчета в ЦЗН — новые задачи для бухгалтера

На неделе глава ФНС нарисовал идеальное будущее для микро- и малого бизнеса. По словам Егорова, новая система налогообложения — АУСН — «позволит предпринимателям заниматься бизнесом, а не расчетом налогов». Эту неблагодарную работу возьмут на себя налоговики.
Но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Ведь кроме собственно налогов необходимо отслеживать, например, наличие отдельных трудовых договоров на внутреннее совместительство. Или правильно рассчитать компенсацию отпуска при краткосрочном договоре, которая идет в рабочих днях, а не в календарных. Словом, бухгалтеры без работы в ближайшие десятилетия не останутся — это точно.
Кстати, сегодня отмечается День перерыва в работе. Предлагаем отметить его сырными «Мадлен» с ветчиной.
Нам понадобится 2 куриных яйца, мука — 80 гр., масло растительное — 3.5 ст. л., разрыхлитель теста — 1.5 ч. л., сыр твердый — 30 гр., ветчина — 70 гр. соль и черный перец — по вкусу. Отделяем белки от желтков, смешиваем в миске муку с разрыхлителем и желтками. Белки взбиваем до появления легкой пены и добавляем в мучную смесь. Вливаем в тесто растительное масло и перемешиваем. Добавляем в тесто сыр, натертый на мелкой терке, и ветчину, нарезанную мелкими кубиками. Солим тесто и добавляем по вкусу черный молотый перец. Можно добавить немного копченой паприки.
После чего раскладываем тесто в формы: если они металлические, то смазываем маслом и посыпаем мукой, силиконовые формы можно ничем не смазывать. Выпекать первые 4-5 минут при 250 градусах С, затем снизить температуру до 200 градусов и выпекать до зарумянивания. Сразу же вынуть печенье из формы и остудить. Можно подавать в теплом и холодном виде.
А теперь к новостям недели.
Важно!
- С 1 октября 2022 года заработают новые правила для электронных счетов-фактур.
- Физлица вправе не платить НДС, если применят статью 145 НК.
- Вычеты по НДФЛ теперь дают за 15 дней, а не за 3 месяца, как раньше.
- После увольнения сотрудника у работодателя есть 3 дня на сдачу отчета в ЦЗН. Новое разъяснение Минтруда.
Обращаем внимание!
- Единый налоговый платеж можно вернуть. Бланки на возврат уже готовы.
- ФНС разъяснила, когда можно выставлять общие счета-фактуры.
- Налоговики находят самозанятых сотрудников и заставляют бизнес платить за них взносы.
- Кредитный самозапрет. ЦБ предложил новый способ борьбы с мошенниками
- ЦБ снизил ключевую ставку до 9,5%.
- ФНС разрешила налоговикам менять свои решения по налоговым проверкам, если изменение в пользу бизнеса.
- Самозанятые могут оказывать услуги юрлицам. Но без признаков трудовых отношений, напомнил Минфин.
Для информации
- Центробанк запретил вводить комиссию за обслуживание валютных счетов и вкладов.
- О льготах по налогу на имущество организаций лучше заранее оповестить налоговиков.
- Дивиденды свыше 5 млн рублей облагаются НДФЛ 15%.
- Поправки в ТК запретят работать в такси водителям с судимостью по тяжким статьям.
- ЦБ запрещает вводить комиссии по действующим валютным счетам.
Лайфхаки — берем на вооружение
- Директор получал от компании миллионы за товарный знак. Суд решил, что расходы уменьшают прибыль.
- Сдать отчетность в ФНС вправе представитель как с бумажной, так и с электронной доверенностью.
- Возражения по осмотру изъятых налоговиками документов заявляйте сразу. Потом будет поздно.
- Плохих контрагентов в книге покупок заменяйте на хороших задним числом. ВС разрешил.
- С выплаты по решению суда не надо удерживать НДФЛ. Надо сообщить в ИФНС.
Узнайте, как...
- ... считать численность персонала IT-компании.
- ... считать детей для льготы по НДФЛ при продаже квартиры.
В планах
- Страховку по вкладам предлагают повысить с 1,4 млн до 3 млн рублей.
- Срок декрета предложили менять без потери в деньгах.
О больничных
- Получить данные из ПФР для больничного не получится. Берегите справку 182н, если она у вас есть.
- Деньги по больничному ФСС выплатит без справки 182н. Как справка появится, сделают перерасчет.
- ФСС уверяет, что работодатель не сможет из больничного узнать диагноз сотрудника.
А тем временем...
- IКЕА полностью уходит из России. Производство будет продано, а работники сокращены.
- С 14 июня от SWIFT отключены три российских банка.
- Уход иностранных компаний ставит под угрозу минимум 350 тыс. рабочих мест.
УПС...
- Мошенники предлагают обмен кешбэка на рубли за данные банковских карт.
- Уралсиб с 14 июня стал брать комиссию за переводы в иностранных валютах.
- IT-компания не вправе отказаться от льготы по НДС. Кодекс запрещает.
О как!
- Информация о заморозке «сомнительных» валютных счетов оказалась фейком.
- Нельзя запрещать работнику рассказывать о своей зарплате. Зарплата — не секрет фирмы.
- Верховный суд отменяет штрафы для бизнеса за ковидные нарушения.
- Мораторий на проверки IT-компаний? На местах об этом не слышали.
- Иностранным агентам хотят запретить пользоваться упрощенкой.