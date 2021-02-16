«Утренний бухгалтер». Почти половина российских компаний ждут роста цен на свою продукцию в этом году

Друзья, с вами на связи «Утренний бухгалтер», который — напоминаем — теперь выходит не только в рассылке, но и тут, на родном «Клерке». Рассказываем все, что вы могли пропустить за вчерашний день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Около 44% российских компаний ожидают повышения цен на свои продукты в 2021 году — но при этом и оптимистично рассчитывают на увеличение спроса.
Вы уже, конечно, слышали про новые меры поддержки бизнеса, которые готовят власти. Приводим мнения экспертов по этому поводу.
Осторожно, мошенники. Центробанк рассказал, что мошенники начали применять приемы, отработанные на физлицах, к компаниям.
История к утреннему кофе. Кто-то «украл личность» ИП и провернул от его имени сделку с контрагентом в Беларуси. А налоговики теперь шлют ему требования.
Собрали интересную статистику: ТОП-100 компаний с наибольшей среднесписочной численностью 2021.
И конечно, зовем вас на новый вебинар — про бухучет и налогообложение ВЭД, 18 февраля. Зарегистрироваться можно прямо сейчас.
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- Заявление от компании по смене региона лежало у инспектора «всего» месяц. Некоторые лежат по полгода
События
Практический бухгалтерский учет (40 часов)
Дата проведения: 20 февраля, суббота
Онлайн мастер-класс по оптимизации бизнес-процессов
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Мастер-класс по миграционному учету: заполнение новых форм уведомлений. Тариф с видеозаписью!
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Основные изменения в законодательстве для работников кадровых служб в 2021 г.
Дата проведения: 19 февраля, пятница
Инструменты для снижения риска блокировки счёта
Дата проведения: 18 февраля, четверг
Конференция для бухгалтерских фирм
Дата проведения: 18 февраля, четверг
Порядок применения УСН и ПСН в 2021 году. Ведение учета в 1С:Бухгалтерия 8
Дата проведения: 18 февраля, четверг
Строительная деятельность: учет и налогообложение после изменений законодательства
Дата проведения: 18 февраля, четверг
Статьи
Бардак в Личном кабинете ИП и очередной сбой в программе налоговой. Обзор форума «Клерка»
Все течет, все меняется... Кроме не работающей как положено программы ФНС. Эта тема опять обсуждалась на форуме «Клерка» в прошедшую неделю.
Минимальная пенсия в 2021 году: таблица с суммами по всем регионам
Подготовили таблицу, в которой представлен размер прожиточного минимума пенсионера за 2021 год, а также (для сравнения) его прошлогодний и позапрошлогодний размер.
Ведение трудовых книжек внешних совместителей: важные нюансы
Электронная трудовая книжка при совместительстве — это документ сотрудника, находящийся в ПФР. Работодатели подают в Пенсионный фонд сведения по форме СЗВ-ТД на всех застрахованных лиц, это касается и работников, занятых на таких условиях.
Ушли с ЕНВД: как учитывать доходы и расходы
Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход отменена с 1 января 2021 г. Однако прекращение ее применения не означает, что спорные ситуации исчерпаны. Если раньше главной сложностью был выбор режима налогообложения, который заменит ЕНВД, то теперь преобладают вопросы о том, как учитывать доходы и расходы при переходе с ЕНВД на другие системы налогообложения.
Страхование ответственности арбитражных управляющих: зачем это нужно и какие у него перспективы
Что такое страхование ответственности арбитражного управляющего и зачем это нужно? Разбираемся в деталях в статье.
ТОП-100 компаний с наибольшей среднесписочной численностью 2021
На «Клерке» есть инструмент проверки контрагентов. Все данные — официальные, основанные на Открытых данных ФНС. Мы сделали рейтинг 100 компаний, где больше всего ССЧ по данным, которые есть есть у ФНС на начало 2021 года.
Появилось много нового по ПСН и УСН. Стать ИП теперь будет намного проще. Как прошла неделя на «Клерке»
В спецрежимах постоянно возникает много подводных камней, и никто не хочет, чтоб они стали сюрпризом. Но есть и хорошие новости — а какие, мы рассказываем в еженедельном обзоре на «Клерке».
«Ночной бухгалтер». Власти готовят новые меры поддержки бизнеса. Это действительно помощь или будет как всегда?
Спойлер: скорее всего, второе. Но давайте разберемся, что вообще предлагают для поднятия экономики с колен.
Блоги компаний
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- Изменения в учете спецодежды и спецоснастки с 2021 года: 1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0 (1С:Франчайзи «Ю-Софт»)
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Документы
ФНС РФ: Письмо № СД-4-3/1247@ от 04.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости При каких условиях можно учесть в расходах благотворительные взносы в адрес религиозных организаций
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/5952 от 01.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости На взносы за работников ИП может на 50 % уменьшить налог по ПСН
ФНС РФ: Письмо № ЗГ-3-8/8775@ от 28.12.2020
Подробнее о документе мы писали в новости При смене прописки налог на имущество физлиц надо платить в ту налоговую, откуда пришло уведомление
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