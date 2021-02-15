44% российских компаний ожидают роста цен на свою продукцию. Цены вырастут на 10%

Почти половина российских компаний прогнозируют повышение цен на свою рподукцию в 2021 году.

Данные из опроса ЦСР, в котором приняли участие около 6 тысяч компаний.

«Мы видим, что 44% компаний ожидают, что вырастут цены на их конечную продукцию или услуги, и этот рост составит 8-10%», — пояснила вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова в ходе презентации исследования.

При этом компании ожидают и роста спроса на свою продукцию.

«Достаточно оптимистические ожидания, и здесь мы будем проверять, насколько они стабильны — поскольку чаще всего рост цен сопровождается снижением спроса», — заявила эксперт.

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Накорякова также отметила, что, в отличие от предыдущих кризисов, 43% компаний планируют расти за счет выхода на новые рынки внутри России.

«Они говорят о том, что это ключевая для них стратегия, и они будут рассматривать в том числе соседние для своей сферы деятельности рынки», — пояснила она.

Еще треть компаний выбрали традиционную для посткризисного периода стратегию, предполагающую развитие бизнеса за счет естественного роста, а каждая пятая российская компания планирует выводить на рынок новые товары и услуги.

При этом 15% опрошенных компаний заявили о планах же выхода на новые рынки за рубежом. Ключевым барьером для развития бизнеса в России, согласно данным исследования, остаются физические ограничения из-за пандемии коронавируса. В число основных преград также вошли рост тарифов на услуги естественных монополий, падение спроса и отток клиентов.

В качестве желаемых стимулов для роста компании назвали отмену карантинных ограничений, нове партнерства для освоения рынков и в снижение либо субсидирование регулируемых тарифов со стороны государства.