«Мы не помогаем выжить, мы помогаем сохранить занятость тем, кто выкарабкается». Как эксперты отнеслись к новым мерам поддержки бизнеса

На фоне новой правительственной инициативы помощи пострадавшим и не восстановившимся отраслям экономики, эксперты считают, что экономику такие меры не спасут.

Сегодня на «Клерке» писали о новом пакете мер господдержки для бизнеса.

Эксперты прокомментировали инициативу Правительства.

Николай Пальченко — руководитель регионального отделения Партии Роста в Мурманской области, совладелец АО «МПЗ «Аскона».

«Предлагаемые меры хороши, но, на мой взгляд, совершенно недостаточны. Их можно сравнить с обезболивающими уколами при тяжелой болезни, но не более того. Экономику они не вылечат.

Правительство взяло курс на сохранение занятости. Это правильно. Но сегодня для многих стоит вопрос о сохранении бизнеса в принципе. Очевидно, что чиновники не намерены помогать спасать бизнес тех, кто оказался на грани разорения, скорее, они готовы содействовать в смягчении последствий для тех, кто и так способен выжить. Власть как бы говорит малому бизнесу:

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„Ваши кафе и магазины закроются, но не исчезнут. Придут другие, а мы поможем тем, кто в выборный год сохранит как можно больше рабочих мест в крупном и среднем бизнесе“.

А между тем, малый бизнес нуждается в помощи именно в выживании. И ему нужны меры, способные снизить ежемесячные расходы, в условиях запретов и падения спроса.

Мне кажется, нужны налоговые и кредитные каникулы и рассрочки, снижение ставок и содействие в снижении арендных платежей, дальнейший запрет проверок, автоматическое продление разрешений и лицензий (частично эта мера реализована, но список предприятий, которые в него входят катастрофически мал), смягчение политики и запретов в области наружной рекламы, НТО и тп. Обо всех этих мерах много говорилось и писалось, и правительству они известны.