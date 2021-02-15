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Работодатели & работники с татуировками: опрос

Умные люди с татуировками деградирует в сетевых продуктовых магазинах, вместо госслужбы, правоохранительных органов или комфортной и плодотворной работы в крупных корпорациях. С таким заявлением выступил гражданин, создавший петицию на сайте Change.org

Автор петиции констатирует, что работодатели отказывают людям в приеме на работу из-за тату. Речь, естественно, идет о тех татуировках, которые не скрыты одеждой - например, на кистях рук.

Кто-то опасается, что человек с тату имеет уголовное прошлое, кто-то устанавливает дресс код, не допускающий картинок на теле.

Суть петиции – законодательно запретить работодателям отказывать в работе людям с татуировками.

А у вас есть татуировки? Это не мешает вашей карьере?

Приглашаем вас принять участие в опросе.

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