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Порог для госзакупок у малого бизнеса планируют повысить до 800 млн рублей

Кабмин подготовил проект постановления, повышающий начальную максимальную цену контракта, при котором закупка осуществляется у субъектов МСП, до 800 млн рублей.  Изменения планируют ввести с 01.10.2021.

В настоящее время начальная (максимальная) цена договора на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, при которой заказчик обязан осуществить закупки таких товаров, работ, услуг у субъектов МСП, не превышает 200 миллионов рублей.

Предел, установленный п. 18 Положения об особенностях участия СМСП в закупках по Постановлению Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352, необходимо учитывать при составлении перечня товаров, работ и услуг, закупаемых у субъектов МСП. 

Стоит помнить, что лимит дохода для отнесения компании или ИП к малому предприятию тоже равен 800 млн рублей.

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