На взносы за работников ИП может на 50 % уменьшить налог по ПСН

С 1 января 2021 года ИП на ПСН могут уменьшать сумму налога на страховые взносы и пособия, исчисленные за налоговый период, по аналогии с имевшимся ранее правом налогоплательщиков, применявших ЕНВД.

При этом для ИП с работниками установлено ограничение — уменьшить налог на взносы можно не более чем на 50 %.

В письме Минфина от 01.02.2021 № 03-11-11/5952 сообщается, что ИП, применяющий ПСН, вправе уменьшить сумму исчисленного налога на сумму страховых взносов, уплаченных за работников, занятых в сферах деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается ПСН, но не более чем на 50 %.