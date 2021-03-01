Негативные последствия по налогам, которые наступили для организации, сами по себе не всегда говорят о неразумности или недобросоветстновсти действий директора. Давайте разберемся, почему.

Если в частных правоотношениях любой̆ ущерб описывают термином «убытки» (что верно), то в публичном праве статус лица, привлекаемого к ответственности, имеет важное значение. Санкция за нарушение может существенно различаться в зависимости от статуса правонарушителя (физическое лицо, должностное лицо, юридическое лицо). Более того, ответственность может вообще не наступать для одних лиц (физических или юридических), но при этом возникать у других. Статус правонарушителя в публичном праве определяет меру ответственности, а простой механический перенос одной и той же санкции с одной категории правонарушителей на другую противоречит базовым принципам публично-правовой ответственности.

Судебная практика и анализ предпринимательской среды демонстрируют, что не всякий штраф, наложенный на организацию, обусловлен виной самого директора. Если судами будет установлено, что административные штрафы возлагались на хозяйственное общество без установления вины директора, а в материалы дела о взыскании с директора убытков не представлены доказательства его вины, то соответствующий ущерб будет покрыт правилом бизнес-решения. То есть возможность возникновения невыгодных имущественных последствий рассматривается в таком случае как сопутствующая рисковому характеру предпринимательской деятельности.

Обязанность платить налоги — это обязанность самого юридического лица, которая не является мерой ответственности. Даже если она ранее не была исполнена в полном объеме, в том числе по вине директора, она не может переноситься на него под видом возмещения убытков, поскольку налог в любом случае должен быть уплачен организацией. Соответственно, налоговая ответственность — это ответственность самого юридического лица, а не его директора. Обратная позиция в полной мере нивелировала бы институт юридического лица с присущим ему предпринимательским риском и ответственностью имуществом юридического лица.

В итоге, сам по себе факт привлечения должника к налоговой ответственности не может стать достаточным основанием для привлечения учредителей (участников) и его органов управления или одного лишь руководителя к гражданско-правовой ответственности (например: Постановления АС ЗСО от 25 августа 2017 г. ​N А45-5298/2016;​ АС ПО от 25 ноября 2016 г. ​N А55-31702/2015;​ АС УО от 2 апреля 2018 г. ​N А60-19122/2017; АС ЗСО от 23 августа 2017 г. N А75-7998/2013).

Однако на деле неуплата налогов руководителем компании — основание для привлечения последнего к убыткам. Так как в случаях недобросовестного и (или) неразумного осуществления обязанностей по выбору и контролю за действиями (бездействием) представителей, контрагентов по гражданско-правовым договорам, работников юридического лица, а также ненадлежащей организации системы управления юридическим лицом директор отвечает перед юридическим лицом за причиненные в результате этого убытки (пункт 5 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 30 июля 2013 г. N 62 «О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»).

При обосновании добросовестности и разумности своих действий (бездействия) директор может представить доказательства того, что квалификация действий (бездействия) юридического лица в качестве правонарушения на момент их совершения не являлась очевидной, в том числе по причине отсутствия единообразия в применении законодательства налоговыми, таможенными и иными органами, вследствие чего невозможно было сделать однозначный вывод о неправомерности соответствующих действий (бездействия) юридического лица.

К сожалению, доказать обстоятельство о том, что руководитель не мог сделать однозначный вывод о применении законодательства на практике сложно.

Ситуация

Руководителем общества (признанного в дальнейшем банкротом) работники были обеспечены в 2013-2015 годах бесплатными обедами.

После выездной налоговой проверки обществу был доначислен налог на доход физических лиц.

В 2017 г. суд признал компанию банкротом. В процедуре банкротства арбитражный управляющий обратился с заявлением о взыскании убытков с бывшего руководителя общества.

Несмотря на тот факт, что руководитель пытался обжаловать решение налоговиков (частично успешно), а также на отсутствие единообразия в применении законодательства налоговыми органами, вследствие чего невозможно было сделать однозначный вывод о неправомерности соответствующего бездействия юридического лица по ненадлежащему исполнению обязанности по уплате налогов, в частности, по не удержанию и не перечислению НДФЛ за предоставление натурального довольствия работникам ООО, заявление арбитражного управляющего о взыскании было удовлетворено (Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 04.12.2020 по делу № А39-3776/2016).

Как можно видеть, руководитель добросовестно пытался обжаловать решение налогового органа (частично успешно) при отсутствии единообразия при применении законодательства в рамках вменяемой неуплаты налогов. Однако это не помогло руководителю избежать привлечения к убыткам по штрафу компании.

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Выделим несколько действий, которые, вопреки заблуждению, необязательно помогут руководителю избежать в дальнейшем взыскания убытков с него:

Попытка обжалования решения налогового органа. Отсутствие единообразия правового регулирования правоотношений. Неоднозначная правоприменительная практика. Отсутствие действий, характеризующихся как вывод «неуплаченных» средств.

Безусловно, судом рассматривается совокупность обстоятельств в каждом конкретном случае. Однако приведенная в материале ситуация демонстрирует степень риска. Принимая решения, руководитель должен учитывать, что соблюдение даже вышеуказанных четырех пунктов не гарантирует «свободу» от привлечения к убыткам.