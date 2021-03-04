«Утренний бухгалтер». Какие вопросы налоговики могут задать по поводу возмещения НДС

Рассказываем, какие новости вы могли пропустить вчера.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Компания заявляет НДС к возмещению, налоговики тут же вызывают руководителя компании на допрос. Налоговый адвокат поделился с нами списком вопросов, которые могут при этом задать.

Мошенники изобретают все новые и новые схемы для обмана людей. Новая такая схема — «возврат случайных переводов». Будьте внимательнее.

В продолжение темы мошенничества: десять крупных финансовых и транспортных компаний с декабря 2020-го подверглись хакерским атакам с использованием ранее неизвестной шифровальной программы Quorter.

Бухгалтер, отправляя сотрудника в отпуск, нечаянно перечислила сотруднику аванс, время которого на тот момент еще не пришло. Как теперь его зачесть?

Больше подробностей и деталей расчета зарплаты — и аванса — на вебинаре Центра обучения «Клерка» 11 марта. Не пропустите!

На заметку. Потребительские кооперативы будут сдавать новый отчет в налоговую. Рассказываем, какой.

Новости

События

Изменения в законодательстве, касающиеся визовиков и ВКС

Дата проведения: 9 марта, вторник

Консультационный вебинар: как оформлять безвизовых иностранных сотрудников в 2021 году

Дата проведения: 5 марта, пятница

Дистанционная работа в 2021 году: новый закон, кадровый ЭДО и электронные трудовые книжки

Дата проведения: 5 марта, пятница

Управление финансами компании CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно. Регистрация

Дата проведения: 5 марта, пятница

Трудовое законодательство 2021. Важные новости для кадровых работников: изменения законодательства и актуальные вопросы: всё самое главное

Дата проведения: 5 марта, пятница

Кадровый документооборот 2021

Дата проведения: 4 марта, четверг

Вебинар «Расширение производственных интерфейсов 1С:ERP для планирования и диспетчирования производства»

Дата проведения: 4 марта, четверг

Как внедрить «1С:Комплексную автоматизацию» с попередельным учетом в производстве за 1,5 месяца

Дата проведения: 4 марта, четверг

НДФЛ — что принес 2021 год. 5 советов для бухгалтера

Дата проведения: 4 марта, четверг

NEW! «Управление рисками в банковской системе»

Дата проведения: 4 марта, четверг

Статьи

Как сформировать отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при смене юридического адреса в 1С: ЗУП ред. 3.1

НДФЛ — это налог, который платят все организации, имеющие наемных сотрудников. Правильность начисления и перечисления налога проверяется с помощью подаваемых отчетов 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. На практике встречаются ситуации, когда организация меняет юридический адрес, а это влечет за собой и смену налогового органа. Соответственно, КПП и ОКТМО также изменятся.

Можно ли оформить дарственную на коммерческую недвижимость?

Разбор ситуации из жизни.

Новые требования Роструда при увольнении за прогул и судебная практика

Увольнение за прогул — это расторжение трудового договора за однократное грубое нарушение трудовой дисциплины. Поскольку данная процедура является одним из видов дисциплинарного взыскания, любое несоблюдение норм, предписанных ТК РФ, может привести к восстановлению нарушителя на работе. С целью минимизировать нарушения при проведении данной кадровой процедуры Роструд опубликовал доклад.

Инвестиции по-новому: почему вклады уже не в моде?

Максимальные ставки по вкладам в России с трудом перекрывают инфляцию. Вклад — это уже окончательно не про доход, а про сбережение.

Страховые взносы IT-компании в 2021 году

Тему налогового маневра в отношении фирм, работающих в области IT, неоднократно поднимали в середине прошлого года высшие должностные лица нашей страны. В чем суть маневра, какие послабления в уплате взносов на обязательное страхование получили IT-организации, расскажем далее.

Увольнение по инициативе работодателя. Какие у кадровика могут быть вопросы?

Разберем некоторые случаи увольнения работников по основаниям ч. 1 ст. 81 Трудового кодекса.

«Ночной бухгалтер». Как компании уворачиваются от требований по карантину, если с заболевшим никто не контактировал

Казалось бы, за последний год работодатели столкнулись уже со всеми «коронавирусными» проблемами, да не тут-то было. Бизнес стал получать требования от властей уйти всей компанией на карантин, даже если с больным коронавирусом сотрудником никто не общался.

Блоги компаний

Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-03-06/2/10482 от 16.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости В каком случае можно списать в расходы безнадежную задолженность без попытки её взыскания

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