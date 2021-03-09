«Утренний бухгалтер». Женщины в России открывают бизнес в два раза чаще, чем мужчины

Рассказываем, какие новости вы могли пропустить в предпраздничную пятницу.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».
Итак, читайте главное.
Международный женский день вдохновил многие компании провести тематические исследования, и вот что выяснил Тинькофф: женщины в России открывают бизнес в два раза реже, чем мужчины. При этом женщины в 7 раз чаще предпочитают открывать ИП, чем ООО.
А ФНС подсчитала, сколько женщин занято в малом бизнесе, и выяснила, что около 40%.
Эксперты рассказали, как россиянам заработать пенсию в 50 000 рублей — почитайте, может быть, вы станете тем самым счастливчиком.
Многострадальное. Минтруд разъяснил, зачем вводятся новые бумажные трудовые книжки (кто-нибудь, ну расскажите уже им там, что у нас ЭТК ввели).
Вдогонку цифровому налогу: в Минцифры хотят создать равные условия для деятельности российских и иностранных компаний, обязав последних платить НДФЛ за привлекаемых сотрудников в России.
И конечно, рассказываем про новый бесплатный вебинар Центра обучения «Клерка»: он пройдет 10 марта по теме «Как не спасовать на допросах, комиссиях, проверках. Ошибки схематозников». Не пропустите и регистрируйтесь прямо сейчас.
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- Что могут найти на рабочих компах налоговики, даже если «черная бухгалтерия» им не достанется
- Поменяется форма СЗВ-М
- Утверждены методические рекомендации к организации общественного питания
- Что умеет программа «1С-Отчетность». Бесплатный вебинар
- Нотариус может включить в профессиональный вычет расходы, понесенные до вступления в должность
- Новому сотруднику можно выдать поношенную спецовку
- Иностранные IT-компании обяжут платить НДФЛ
- Оплачивать покупки с помощью смартфонов стали в три раза чаще
- Женщины-предприниматели занимают примерно треть российского микробизнеса
- Сколько московским предпринимателям нужно денег для счастья
- ФНС начнет формировать реестры семей и домохозяйств уже в этом году
- Недоплатили работнику 6 копеек. Как быть, если бухгалтер — перфекционист?
- Минтруд разъяснил, зачем вводятся новые бумажные трудовые книжки
- Россиянам подсказали, как заработать пенсию в 50 000 рублей
- Мешают ли столичные налоговики переезду компании в другую инспекцию?
- ФНС подсчитала, сколько женщин занято в малом бизнесе
- Женщины в 34 года регистрируются как ИП, а в 35 лет уже открывают ООО
- Часть пользователей беспроводного домашнего интернета могут без него остаться. Но Минцифры сказало, что все будет хорошо
- В России готовят законопроекты о запрете абортов в частных клиниках и о наказании за склонение к прерыванию беременности
- Подарок к 8 марта: в Москве отменят самоизоляцию для пожилых и разблокируют им карты
- Раз в год налоговики присылают письмо, где подозревают компанию в недостоверности адреса. Как сделать так, чтобы не присылали?
- Люди боятся претензий налоговиков из-за отсутствия кассы, хотя она им не нужна
- Бухгалтеры делятся фотографиями котиков. Присоединяйтесь!
События
Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру
Дата проведения: 11 марта, четверг
Как не спасовать на допросах, комиссиях, проверках. Ошибки схематозников
Дата проведения: 10 марта, среда
Прямые выплаты ФСС с 2021 года. Новые реалии и новые возможности
Дата проведения: 10 марта, среда
Изменения в законодательстве, касающиеся визовиков и ВКС
Дата проведения: 9 марта, вторник
Управление финансами компании CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно. Регистрация
Дата проведения: 7 марта, воскресенье
Карьерная квалификация CAP: Финансовый учет-1 (МСФО);Управленческий учет-1; Налоги; Право. На практике
Дата проведения: 7 марта, воскресенье
NEW! «Управление рисками в банковской системе»
Дата проведения: 6 марта, суббота
От СPA! Для трудоустройства в международную компанию: МСФО; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C и т.д.
Дата проведения: 6 марта, суббота
Удостоверение о повышении квалификации вносится в Федеральный реестр для претендентов на трудоустройство.МСФО:Финансовый учет-1,Финансовый учет-2
Дата проведения: 6 марта, суббота
Статьи
Осторожно, заём! О претензиях к внутригрупповым займам
Во внутренних займах нет ничего плохого и вы относительно беспрепятственно можете ими пользоваться, если в группе компаний из низконалоговых центров прибыли (например, «хранителя активов» на УСН) требуется переместить деньги в компанию с высокой скоростью оборота (закуп, например), а значит, у заемщика не будет проблем с их возвратом и займы не «зависнут».
Отчетность ИП на ОСНО — состав и срок сдачи
Отчетность ИП на ОСНО сдают в различные контролирующие органы: и в налоговую инспекцию, и при необходимости в Пенсионный фонд и Фонд социального страхования. Определенные отчеты должны дойти и до Росстата. Попробуем систематизировать в представленном материале, какую отчетность сдает ИП на ОСНО — в каком составе и в какие сроки.
Защита личных и корпоративных активов: что про это нужно знать
Ведение бизнеса всегда сопряжено с финансовыми рисками, и каждый предприниматель рано или поздно может попасть в неприятную ситуацию. Даже у вполне успешной компании могут образоваться такие долги перед госучреждениями и деловыми партнерами, которые невозможно будет покрыть.
Трудовой договор с генеральным директором по совместительству
Трудовой договор с генеральным директором по совместительству составляется, если вы привлекаете к руководству организацией стороннего специалиста. Не всегда он имеет право работать по совместительству. О том, как заключить договор, какие условия обязательно нужно согласовать, как назначить нового директора, читайте в статье.
Обзор новых правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями
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Ноу-хау: что такое и зачем? Преимущества и выгоды ноу-хау
Ноу-хау — не такой известный в нашей стране объект интеллектуальной собственности, как товарный знак или объекты авторского права. Кроме того, зачастую под «ноу-хау» понимают нечто совсем иное, чем это закреплено в законодательстве.
Как выгрузить номенклатуры из Excel в 1С
Разберем, как произвести загрузку номенклатурных позиций в программах «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0, и «1С:Управление нашей фирмой 8». В этих программах предусмотрена специальная обработка, с помощью которой можно загрузить перечень номенклатурных позиций из документа формата Excel в программу «1С».
«Ночной бухгалтер». Налоговики находят в рабочих компьютерах бухгалтеров странные расчеты. Но все равно с 8 марта, любимые!
Простые до банальности и грустные истории происходят в последнее время с фирмами, чьи бухгалтеры, казалось бы, ничего подозрительного на компьютерах не хранят. Но налоговики считают иначе.
Блоги компаний
- Налоговый дайджест за февраль 2021 (Юзвак Максим)
- Почему в бухгалтерии женщин больше, чем мужчин (Моё дело)
- Как списать безнадежный долг: бухгалтерский и налоговый учет (Калуга Астрал)
- Два новых налога и «пунктик» в НДФЛ: что ждет россиян в 2021 году (Владимир Туров)
- Кто может стать самозанятым? (ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»)
- Как открыть ИП в 2021? Пошаговая инструкция (URVISTA)
- Проверка МВД: если в компании работают безвизовые иностранцы (Альянс Трудовая Миграция)
Документы
Роструд: Письмо № ПГ/01831-03-3 от 19.02.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Новому сотруднику можно выдать поношенную спецовку
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