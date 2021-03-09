«Утренний бухгалтер». Женщины в России открывают бизнес в два раза чаще, чем мужчины

Рассказываем, какие новости вы могли пропустить в предпраздничную пятницу.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех материалов «Клерка» за сутки. Кратко, структированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру».

Итак, читайте главное.

Международный женский день вдохновил многие компании провести тематические исследования, и вот что выяснил Тинькофф: женщины в России открывают бизнес в два раза реже, чем мужчины. При этом женщины в 7 раз чаще предпочитают открывать ИП, чем ООО.

А ФНС подсчитала, сколько женщин занято в малом бизнесе, и выяснила, что около 40%.

Эксперты рассказали, как россиянам заработать пенсию в 50 000 рублей — почитайте, может быть, вы станете тем самым счастливчиком.

Многострадальное. Минтруд разъяснил, зачем вводятся новые бумажные трудовые книжки (кто-нибудь, ну расскажите уже им там, что у нас ЭТК ввели).

Вдогонку цифровому налогу: в Минцифры хотят создать равные условия для деятельности российских и иностранных компаний, обязав последних платить НДФЛ за привлекаемых сотрудников в России.

И конечно, рассказываем про новый бесплатный вебинар Центра обучения «Клерка»: он пройдет 10 марта по теме «Как не спасовать на допросах, комиссиях, проверках. Ошибки схематозников». Не пропустите и регистрируйтесь прямо сейчас.

Новости

События

Всё о зарплате в 2021 году: что важно знать бухгалтеру

Дата проведения: 11 марта, четверг

Как не спасовать на допросах, комиссиях, проверках. Ошибки схематозников

Дата проведения: 10 марта, среда

Прямые выплаты ФСС с 2021 года. Новые реалии и новые возможности

Дата проведения: 10 марта, среда

Изменения в законодательстве, касающиеся визовиков и ВКС

Дата проведения: 9 марта, вторник

Управление финансами компании CPA:Финансовый директор; финансовый менеджер; эксперт международной компании. — Очно-дистанционно. Регистрация

Дата проведения: 7 марта, воскресенье

Карьерная квалификация CAP: Финансовый учет-1 (МСФО);Управленческий учет-1; Налоги; Право. На практике

Дата проведения: 7 марта, воскресенье

NEW! «Управление рисками в банковской системе»

Дата проведения: 6 марта, суббота

От СPA! Для трудоустройства в международную компанию: МСФО; Управленческий учет; Финансовый менеджмент; Финансовый английский; SAP/ERP; 1C и т.д.

Дата проведения: 6 марта, суббота

Удостоверение о повышении квалификации вносится в Федеральный реестр для претендентов на трудоустройство.МСФО:Финансовый учет-1,Финансовый учет-2

Дата проведения: 6 марта, суббота

Статьи

Осторожно, заём! О претензиях к внутригрупповым займам

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Отчетность ИП на ОСНО — состав и срок сдачи

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Защита личных и корпоративных активов: что про это нужно знать

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Трудовой договор с генеральным директором по совместительству

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Обзор новых правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями

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Как выгрузить номенклатуры из Excel в 1С

Разберем, как произвести загрузку номенклатурных позиций в программах «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3.0, и «1С:Управление нашей фирмой 8». В этих программах предусмотрена специальная обработка, с помощью которой можно загрузить перечень номенклатурных позиций из документа формата Excel в программу «1С».

«Ночной бухгалтер». Налоговики находят в рабочих компьютерах бухгалтеров странные расчеты. Но все равно с 8 марта, любимые!

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Документы

Роструд: Письмо № ПГ/01831-03-3 от 19.02.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Новому сотруднику можно выдать поношенную спецовку

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