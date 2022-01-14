«Утренний бухгалтер». Новую форму декларации по налогу на прибыль надо сдавать уже за 2021 год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Декларацию по налогу на прибыль надо сдавать на новом бланке. Не забудьте, что он применяется уже за 2021 год.

Ипэшнику на упрощенке 15% надо восстановить учет. Бухгалтеры спорят, сколько это стоит.

Суд против запроса документов налоговиками вне рамок проверки. Ловите свежее решение из практики.

Осторожно, мошенники: появилась новая схема с фальшивыми службами доставки.

Что изменится в кадровых документах уже в этом году и к чему надо быть готовым и бухгалтеру, и кадровику? Расскажет эксперт на бесплатном вебинаре уже сегодня :)

Новости

События

Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)

Дата проведения: 20 января, четверг

Презентация программы CIMA Eng

Дата проведения: 20 января, четверг

Налоговые риски 2022 и способы их минимизации: как их уменьшить

Дата проведения: 20 января, четверг

Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса

Дата проведения: 20 января, четверг

Необоснованная налоговая выгода. Как выживать бизнесу?

Дата проведения: 19 января, среда

Допросы в налоговой: к чему готовиться в 2022

Дата проведения: 19 января, среда

Статьи

— «Утренний бухгалтер». Не забудьте подать заявление о льготе по земельному и транспортному налогам

ФНС советует сделать это до 1 апреля.

— Перевод к новому работодателю: важные детали

Один из вариантов прекращения сотрудничества с текущим работодателем — увольнение в порядке перевода к новому работодателю. При этом формат и образцы приглашения на работу в порядке перевода от нового нанимателя, трехстороннего соглашения, а также заявления сотрудника на перевод законом (ТК РФ) не определены.

— «Ночной бухгалтер». ФСС не платит людям больничные

Прямые выплаты пособий из ФСС оказались кривыми: работники не получают больничные, хотя бухгалтеры все указывают правильно.

— Прослеживаемость товаров в 2022 году: важные детали

8 июля 2021 года в России начала действовать система прослеживаемости некоторых импортных товаров. Расскажем о том, какие товары под неё попадают в 2022 году.

🔒 Кому, когда и как сдавать ДСВ-3 в 2022 году

Бывает сотрудник решает дополнительно копить себе на пенсию, увеличивая накопительную часть пенсии. Он может самостоятельно делать отчисления в Пенсионный фонд, а может попросить работодателя забирать часть зарплаты и перечислять дополнительные страховые взносы за него. Тогда работодателю приходится отчитывается об этом в Пенсионный фонд. Разберем, в какой форме сдавать отчет и в какие сроки.

— Субсидиарная ответственность в банкротстве: когда привлекают и как освободиться?

Честность при ведении бизнеса — главный «щит» от субсидиарной ответственности.

— Правила ведения бухучета в сельском хозяйстве

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет ряд особенностей, связанных со спецификой деятельности сельхозпредприятий. Об основных из них расскажем в нашей статье.

— Что нужно маркировать в 2022 году

Система обязательной маркировки товаров расширяется. В 2021 году в нее добавились новые пункты, с 2022 года будут еще. Разберемся, о чем речь.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/102516 от 16.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если ИП на спецрежиме выставил счет-фактуру, он должен сдать декларацию по НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/102056 от 15.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Наследники не должны платить НДФЛ с процентов по вкладу умершего родственника

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/102271 от 15.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы не платить НДФЛ с продажи жилья, семья должна купить новый дом, а не строить его

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