«Утренний бухгалтер». Новую форму декларации по налогу на прибыль надо сдавать уже за 2021 год

Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.
«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).
Итак, читайте главное.
Декларацию по налогу на прибыль надо сдавать на новом бланке. Не забудьте, что он применяется уже за 2021 год.
Ипэшнику на упрощенке 15% надо восстановить учет. Бухгалтеры спорят, сколько это стоит.
Суд против запроса документов налоговиками вне рамок проверки. Ловите свежее решение из практики.
Осторожно, мошенники: появилась новая схема с фальшивыми службами доставки.
Что изменится в кадровых документах уже в этом году и к чему надо быть готовым и бухгалтеру, и кадровику? Расскажет эксперт на бесплатном вебинаре уже сегодня :)
Новости
- Чтобы не платить НДФЛ с продажи жилья, семья должна купить новый дом, а не строить его
- Стало известно, на сколько повысят пособия из ФСС с февраля 2022 года
- Пенсии повысят задним числом до 19 тысяч рублей
- Наследники не должны платить НДФЛ с процентов по вкладу умершего родственника
- Скидка 40% на курс по страховым взносам. Ведет легенда бухгалтерского рунета Над.К
- Профсоюзы хотят, чтобы власти приняли нормативку по оплате выходных за вакцинацию
- Юрлица не обязаны арендовать жилье только у ИП или самозанятых
- Мошенники маскируются под известные курьерские службы
- Пошли проблемы с выплатой больничных. До людей не доходят деньги
- За 2021 год надо сдавать декларацию по налогу на прибыль на новом бланке
- Пока нет электронных доверенностей для ЭЦП, можно настроить бухгалтеру удаленный доступ
- Дистанционщики рассказали, что работают в халатах и меньше следят за собой
- Для работы со складом бухгалтеры чаще выбирают 1С
- Кадровый ЭДО в 2022 году: бесплатный вебинар уже завтра
- Бухгалтеры спорят, сколько стоит восстановить учет ИП на УСН 15%
- Суды запретили налоговикам запрашивать документы, которые им хочется
- С 2022 года налоги можно зачитывать в счет взносов
- «Европлан» поможет лизингополучателям перейти на новый федеральный стандарт бухгалтерского учета лизинговых сделок
- Эксперты советуют, куда вкладывать деньги во время инфляции
- Если ИП на спецрежиме выставил счет-фактуру, он должен сдать декларацию по НДС
События
Презентация Диплома по международной финансовой отчетности (ACCA ДипИФР)
Дата проведения: 20 января, четверг
Презентация программы CIMA Eng
Дата проведения: 20 января, четверг
Налоговые риски 2022 и способы их минимизации: как их уменьшить
Дата проведения: 20 января, четверг
Как работать с маркированным товаром и повышать эффективность бизнеса
Дата проведения: 20 января, четверг
Необоснованная налоговая выгода. Как выживать бизнесу?
Дата проведения: 19 января, среда
Допросы в налоговой: к чему готовиться в 2022
Дата проведения: 19 января, среда
Статьи
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Прямые выплаты пособий из ФСС оказались кривыми: работники не получают больничные, хотя бухгалтеры все указывают правильно.
— Прослеживаемость товаров в 2022 году: важные детали
8 июля 2021 года в России начала действовать система прослеживаемости некоторых импортных товаров. Расскажем о том, какие товары под неё попадают в 2022 году.
🔒 Кому, когда и как сдавать ДСВ-3 в 2022 году
Бывает сотрудник решает дополнительно копить себе на пенсию, увеличивая накопительную часть пенсии. Он может самостоятельно делать отчисления в Пенсионный фонд, а может попросить работодателя забирать часть зарплаты и перечислять дополнительные страховые взносы за него. Тогда работодателю приходится отчитывается об этом в Пенсионный фонд. Разберем, в какой форме сдавать отчет и в какие сроки.
— Субсидиарная ответственность в банкротстве: когда привлекают и как освободиться?
Честность при ведении бизнеса — главный «щит» от субсидиарной ответственности.
— Правила ведения бухучета в сельском хозяйстве
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве имеет ряд особенностей, связанных со спецификой деятельности сельхозпредприятий. Об основных из них расскажем в нашей статье.
— Что нужно маркировать в 2022 году
Система обязательной маркировки товаров расширяется. В 2021 году в нее добавились новые пункты, с 2022 года будут еще. Разберемся, о чем речь.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/102516 от 16.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Если ИП на спецрежиме выставил счет-фактуру, он должен сдать декларацию по НДС
Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/102056 от 15.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Наследники не должны платить НДФЛ с процентов по вкладу умершего родственника
Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/102271 от 15.12.2021
Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы не платить НДФЛ с продажи жилья, семья должна купить новый дом, а не строить его
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