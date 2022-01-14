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«Утренний бухгалтер». Новую форму декларации по налогу на прибыль надо сдавать уже за 2021 год

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Рубрика Обзоры для бухгалтера
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Мы выпускаем «Утреннего бухгалтера» еще и на сайте, чтобы вы всегда могли найти полезные материалы и не пропустили ничего важного за прошедший день.

«Утренний бухгалтер» — это дайджест всех последних материалов «Клерка». Кратко, структурированно, понятно (без лирики и критики — за авторским сарказмом нашего главреда — к «Ночному бухгалтеру»).

Итак, читайте главное.

Декларацию по налогу на прибыль надо сдавать на новом бланке. Не забудьте, что он применяется уже за 2021 год.

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Документы

Минфин РФ: Письмо № 03-07-11/102516 от 16.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Если ИП на спецрежиме выставил счет-фактуру, он должен сдать декларацию по НДС

Минфин РФ: Письмо № 03-04-06/102056 от 15.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Наследники не должны платить НДФЛ с процентов по вкладу умершего родственника

Минфин РФ: Письмо № 03-04-09/102271 от 15.12.2021

Подробнее о документе мы писали в новости Чтобы не платить НДФЛ с продажи жилья, семья должна купить новый дом, а не строить его

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