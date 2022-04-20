«Утренний бухгалтер». Доступ к своей бухотчетности бизнес может закрыть

Баланс и прочую бухотчетность в ресурсе ГИР БО компания может засекретить, подав заявление в налоговую.

С отчета за 2021 год декларацию по УСН сдают по новой форме. В ней появились новые строки. В том числе — строка 101 разделов 1.1 и 1.2.

В России появилась новая платежная система. Подробностей о ней пока мало.

Работодатель может сам уплатить налог за иностранных работников на патенте.

Рассказываем, как правильно работать с новыми ФСБУ и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».

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Документы

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Подробнее о документе мы писали в новости При продаже недостроенной квартиры НДФЛ надо платить с разницы в цене

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25259 от 29.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Через 3 года после приватизации квартиру можно продать без НДФЛ

ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-20/106@ от 14.02.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/23474 от 24.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель может сам уплатить налог за иностранных работников на патенте

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/17390 от 10.03.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый учредитель может сдавать в аренду своей компании автомобиль

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