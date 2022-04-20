«Утренний бухгалтер». Доступ к своей бухотчетности бизнес может закрыть

Баланс и прочую бухотчетность в ресурсе ГИР БО компания может засекретить, подав заявление в налоговую.
С отчета за 2021 год декларацию по УСН сдают по новой форме. В ней появились новые строки. В том числе — строка 101 разделов 1.1 и 1.2.
В России появилась новая платежная система. Подробностей о ней пока мало.
Работодатель может сам уплатить налог за иностранных работников на патенте.
Рассказываем, как правильно работать с новыми ФСБУ и о многом другом в новом выпуске «Утреннего бухгалтера».
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27 апреля в прямом эфире обсудим с экспертами:
- как налоговики трясут бизнес прямо сейчас;
- что такое деловая цель и зачем ее правильно обосновывать.
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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25265 от 29.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При продаже недостроенной квартиры НДФЛ надо платить с разницы в цене
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/25259 от 29.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Через 3 года после приватизации квартиру можно продать без НДФЛ
ФНС РФ: Приказ № ЕД-7-20/106@ от 14.02.2022
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/23474 от 24.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Работодатель может сам уплатить налог за иностранных работников на патенте
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/17390 от 10.03.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Самозанятый учредитель может сдавать в аренду своей компании автомобиль
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