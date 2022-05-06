«Утренний бухгалтер». Ежегодный отпуск хотят продлить на 7 дней

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Документы
Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/28178 от 05.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости При изменении физпоказателей налог по ПСН пересчитают. Но надо подать заявление
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/29517 от 07.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Родители могут получить стандартный вычет по НДФЛ на женатого 23-летнего сына-студента
ФНС РФ: Письмо № СД-19-21/95@ от 25.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости У инвалидов нет льготы по налогу на имущество на незавершенный объект
Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/29535 от 07.04.2022
Подробнее о документе мы писали в новости Вдова может через 3 года продать квартиру мужа без НДФЛ
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