Путин сможет ограничивать операции с капиталом на рынке

Часть полномочий президент сможет делегировать правительству и Центробанку, говорится в документе.
В частности, президент РФ вправе установить особый порядок для:
- проведения некоторых сделок с компаниями из недружественных стран, как для физлиц, так и для компаний;
- распределения прибыли российскими компаниями перед участниками из недружественных иностранных государств;
- валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении валютных операций резидентами и нерезидентами.
В список мер входят:
- запреты некоторых сделок, в том числе валютных;
- изменение валюты по отдельным договорам;
- получение специального разрешения на проведение некоторых сделок;
- установление лимита для валютных операций.
Ранее сообщалось, что Путину дадут право регулировать финансовый рынок в ручном режиме