Валютный рынок

Путин сможет ограничивать операции с капиталом на рынке

Госдума приняла закон, по которому президент имеет право влиять на проведение валютных операций, сделок с иностранными компаниями и выплату дивидендов.

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Часть полномочий президент сможет делегировать правительству и Центробанку, говорится в документе.

В частности, президент РФ вправе установить особый порядок для:

  • проведения некоторых сделок с компаниями из недружественных стран, как для физлиц, так и для компаний;
  • распределения прибыли российскими компаниями перед участниками из недружественных иностранных государств;
  • валютного регулирования и валютного контроля, в том числе в отношении валютных операций резидентами и нерезидентами.

В список мер входят:

  • запреты некоторых сделок, в том числе валютных;
  • изменение валюты по отдельным договорам;
  • получение специального разрешения на проведение некоторых сделок;
  • установление лимита для валютных операций.

Ранее сообщалось, что Путину дадут право регулировать финансовый рынок в ручном режиме


 

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