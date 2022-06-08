Проставляем правильные коды налогового или отчетного периода в декларациях

Разберем подробнее, на что обратить внимание.

Коды налоговых периодов в декларации по НДС

Налоговый период по НДС — квартал. В декларации по НДС он указывается чаще всего двузначными кодами 21, 22, 23 и 24.

Первая цифра кода всегда 2 .

. Вторая цифра меняется в зависимости от номера квартала. Например, 23 — декларация по НДС за третий квартал, 24 — за четвертый.

Код налогового периода в декларации по НДС указывается на титульном листе (Приложение № 3 к Порядку заполнения декларации, утв. приказом ФНС от 29 октября 2014 № ММВ-7-3/558@).

Аналогичные коды применяются в декларациях по налогам, отчетные периоды по которым составляют квартал. Например, водный налог.

Коды налоговых периодов в отчетности по прибыли

В декларации по налогу на прибыль код налогового периода 21 означает отчет за 1 квартал. Код 31 проставляется в полугодовой декларации. Код налогового период 33 означает, что информация относится к отчетному периоду девять месяцев (с 1 января по 30 сентября). Код 34 проставляется в годовой декларации по налогу на прибыль.

Такой же код налогового периода — 34 — указывают в годовой декларации по налогу на имущество организаций.

Фирмы, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, применяют другую кодировку:

35 — один месяц;

— один месяц; 36 — два месяца;

— два месяца; 37 — три месяца и т. д.

Коды налоговых периодов по УСН

В декларации по УСН проставляют такие коды налогового периода:

34 — календарный год;

— календарный год; 95 — последний налоговый период при переходе на иной режим налогообложения;

— последний налоговый период при переходе на иной режим налогообложения; 96 — последний налоговый период при прекращении предпринимательской деятельности, в т.ч. в отношении которой налогоплательщиком применялась УСН.

Налоговый период 50

Код налогового периода 50 проставляется в налоговых декларациях ликвидируемой или реорганизуемой компании по налогу на прибыль, на имущество.

По УСН такой код проставляет как фирмы, так и ИП при прекращении деятельности.

Коды налогового периода в единой (упрощенной) декларации

В единой (упрощенной) декларации, которую сдают в случае, когда у фирмы нет операций по расчетному счету и кассе, нет объектов обложения по тем налогам, плательщиками которых признается организация, и оба этих условия выполняются одновременно, применяются свои коды налогового периода.

В реквизитах такой декларации пишут:

3 — если налоговый период по налогу — квартал, например НДС;

— если налоговый период по налогу — квартал, например НДС; номер квартала для квартальных налогов указывают в табличной части декларации в отдельной графе;

для квартальных налогов указывают в табличной части декларации в отдельной графе; 3, 6, 9, 0 — соответствуют 1-му кварталу, полугодию, 9 месяцам и полному году для тех налогов, по которым налоговый период год, а отчетный квартал и отчетность формируется нарастающим итогом по году, например, налог на прибыль.

В платежном поручении тоже пишут код, отражающий налоговый период. Только он, в отличие от кодов налогового периода в декларациях, десятизначный.

Он позволяет идентифицировать налоговый период, за который уплачивается налог.