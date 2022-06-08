«Утренний бухгалтер». Власти обещают «жесткий переход» на штрафы за утечку персданных

За утечки персональных данных хотят серьезно штрафовать. Правда, пока конкретных цифр нет и власти даже предлагают обсудить переход на такие штрафы.

Свежее разъяснение от налоговиков. Для страховых взносов малый бизнес должен применять старый МРОТ.

Бухгалтеры остались без электронных подписей и обсуждают, как теперь сдавать отчетность.

В России легализуют параллельный импорт. Госдума уже одобрила закон.

Для кадрового ЭДО подготовили формат электронных документов. Заработает все с 1 марта 2023 года.

Запутались в прочих нововведениях в законе? Не понимаете, как это работает, и у вас опускаются руки? Самое время повысить квалификацию и убить сразу трех зайцев: разложить по полочкам все новое в работе бухгалтера;

повысить самооценку;

прийти к начальству с весомым аргументом для повышения зарплаты — то есть, с удостоверением о повышении квалификации. Количество мест ограничено! Старт курса 15 июня. Записаться можно здесь.

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Документы

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № Д20и-15074 от 18.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Нормы моратория на банкротство хотят изменить, чтобы было понятно, взыскивать долги или нет

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/47052 от 20.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Доход от раздела имущества при разводе облагается НДФЛ

Минфин РФ: Письмо № 03-04-05/45796 от 18.05.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Инвестор сохранит вычет по НДФЛ, если второй ИИС банк открыл по ошибке

Минтруд РФ: Письмо № 14-6/ООГ-2853 от 28.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Стало известно, кто делает запись в трудовую книжку при временном переводе без увольнения

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