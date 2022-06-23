«Утренний бухгалтер». Чтобы перейти на АУСН, надо открыть счет в банке из специального списка

​​​​​​​Скоро стартует АУСН без отчетов и взносов. Новый спецрежим заработает с 1 июля в четырех регионах.

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Что такое аккредитивы, как они работают и как отражать их в бухгалтерском учете в 1С Бухгалтерии 8.3? ​​​​​​​Все в одной статье! Безопасные расчеты по сделкам для покупателя и продавца могут проходить с использованием разных банковских инструментов. Таких, как аккредитив, счет-эскроу или банковская ячейка. Аккредитив набирает большую популярность не только у крупного, но и у малого бизнеса. Однако еще не все бухгалтеры успели столкнуться с учетом аккредитивов и боятся допустить ошибки. Мы расскажем о том, что такое аккредитивы, как они работают и как отражать их в бухгалтерском учете в 1С Бухгалтерии 8.3. Подробнее тут

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Документы

Минэкономразвития России (МЭР): Письмо № ОГ-Д18-6664 от 07.06.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Минэк советует эвакуаторщикам применять код ОКВЭД 49.41.1

Минфин РФ: Письмо № 03-07-07/40182 от 29.04.2022

Подробнее о документе мы писали в новости Льгота по НДС для IT-бизнеса есть только по программам из специального реестра

Правительство РФ: Постановление № 1022 от 04.06.2022

УФНС РФ по г. Москве: Письмо № 20-21/068317@ от 10.06.2022

Минфин РФ: Письмо № 03-11-11/97432 от 01.12.2022

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